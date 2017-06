PREOKRET U SUĐENJU: Časnik HV-a priznao da je tajio razmjere tragedije i prešutio istinu, a i vojska je sve znala

U sudnici zadarskog suda nastavljeno je ponovljeno suđenje Draženu Slavici za tragediju na Kornatima. Časnik Hrvatske vojske Predrag Matešić priznao je da je izmijenio zapovijed u operativnom dnevniku letenja, koji je tužiteljstvu poslije poslužio kao temelj jedne od optužbi protiv bivšega šibensko-kninskog vatrogasnog zapovjednika Slavice.

Časnik HV-a Predrag Matešić također je priznao da je tajio informacije o razmjerima tragedije na otoku Kornatu gdje je 30. kolovoza 2007. godine stradalo dvanaest vatrogasaca, piše Slobodna Dalmacija.

Upisao netočne navode

Kako je utvrđeno u nastavku suđenja Draženu Slavici na Županijskom sudu u Zadru, Matešić je kao zapovjednik Protupožarnih namjenski organiziranih snaga (PP NOS) HRZ-a PZO-a u Zemuniku u operativni dnevnik letenja upisao da je u 16.32 zatražen helikopter za izvlačenje vatrogasaca, a ne njihovo hitno spašavanje kako je glasila pisana zapovijed pukovnika Miroslava Kovača, što je, kako je i sam priznao, velika razlika jer u timu za spašavanje idu specijalno obučene postrojbe, liječnici i HGSS.

Nakon što ga je Slavičin odvjetnik upitao je li bio ovlašten izmijeniti zapovijed ili se nešto u međuvremenu dogodilo, Matešić je kazao: ‘Moram li odgovoriti na to pitanje’, na što mu je sudac Boris Radman rekao da mora, te ga još jednom upozorio da je dužan govoriti istinu, no da ne mora svjedočiti ako bi ga to izvrgnulo kaznenom progonu.

‘Možda sam u operativni dnevnik pogrešno napisao izvlačenje, ali prihvaćam da sam dobio pismenu obavijest da se radilo o spašavanju’ rekao je Matešić.

Zastupnik optužbe Zvonko Ivić pokušao je objasniti situaciju te je pred Sudom kazao kako je Matešić u operativnom dnevniku riječ “spašavanje” pisao u zagradama zbog čega je tražio da se taj podatak predoči sudu, no sudac mu je to zabranio kazavši mu kako to nije dokaz.

‘Kakav je to dokaz? Postoje pravila i propis’ kazao je sudac Radman, što je revoltiralo Ivića koji je kazao kako to sada može biti tako, ali da će zadnju riječ ipak imati Vrhovni sud.

Znali za razmjere tragedije

Prema ovom svjedočenju, ispostavilo se, naime, da je vojska znala za mrtve vatrogasce još u 16.30, pa i prije toga, a Slavica je optužen da nakon saznanja o tragediji nije nazvao 112, već pomoćnika glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Tomislava Vuku i lažno mu prikazao stanje na tom požarištu, govoreći mu da su vatrogasci u okruženju, ali prešućujući stvarno stanje, pri čemu je samo zatražio da se na Kornat uputi helikopter za izviđanje, ali ne i spašavanje.

No, u pisanoj zapovijedi stoji da se na Kornat hitno uputi helikopter za spašavanje vatrogasaca, a ne za izvlačenje, kako je Matešić unio u operativni dnevnik.

Kornat i mjesto stradavanja je u to vrijeme prvi nadletio helikopter “Bell” kojim je izravno zapovijedao general Josip Stojković, a koji je prethodno bio na ručku na Hvaru zajedno s Tomislavom Vukom kada je ovog nazvao Slavica.