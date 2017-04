PREMIJER SE UKLJUČUJE U RJEŠAVANJE KRIZE: Plenković će se u ponedjeljak sastati s Agrokorovim dobavljačima

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sastat će se s dobavljačima koncerna Agrokor, u ponedjeljak u 9.30 sati, u Banskim dvorima, priopćili su iz premijerovog ureda.

Uz predsjednika Vlade bit će potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić te ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

Podsjećamo, Ivica Todorić prema neslužbenim je informacijama potpisao standstill aranžman, no ugovor još nije stupio na snagu iz tehničkih razloga. Razlozi se nalaze u činjenici da ugovor treba potpisati čak 30 bankara, vlasnika Agrokorovog duga, od kojih neki nisu u Hrvatskoj što bi moglo odužiti potpisivanje ugovora.

Bankari su još u petak objavili da su dogovoreni svi detalji standstill aranžmana s Agrokorom te da su poručili da će on stupiti na snagu u petak, no to se nije dogodilo ni u subotu upravo navodno iz tehničkih razloga.



Službena potvrda informacije da je Ivica Todorić stavio svoj potpis čeka se i iz Agrokora. Detalji standstill sporazuma biti poznati početkom tjedna kada budu imali pristanak svih vjerovnika, uključujući i državu.

OTKRIVENO ZAŠTO DOBAVLJAČI NE ŽELE POTPISATI UGOVOR KOJI SPAŠAVA AGROKOR: Problem žele riješiti uz pomoć države

Tri opcije

Kako smo već ranije pisali, Todorić sada ima tri opcije. Prva je da pristane na kapitulaciju, prihvati uvjete Odbora kreditora na čelu s ruskim bankama i prepusti upravljanje, a zatim i dio vlasništva bankama. To je scenarij koji želi po svaku cijenu izbjeći, prijeteći u pregovorima pristankom na vladin Lex Agrokor.

Druga je opcija da otezanjem preko vikenda u ponedjeljak pokrene predstečaj u svim tvrtkama koje su pod blokadom. Time bi tvrtke deblokirale svoje račune i time mogle isplatiti plaće iz tekućeg priljeva gotovine, a bila bi zaustavljena daljnja nasilna naplata zadužnica i potraživanja.

Treća opcija je nepotpisivanje standstilla i čekanje na aktiviranje Lex Agrokora. Time bi tvrtku u svoje ruke preuzeo vladin upravitelj.

Dobavljači, pak, kažu da će u slučaju potpisivanja sporazuma u najkraćem roku skinuti blokade s Agrokorovih tvrtki kako bi se poslovanje nastavilo. Ne zna se tko će se od aktualnih članova uprave Agrokora zadržati u koncernu.

Sve o krizi u Agrokoru možete pročitati OVDJE.