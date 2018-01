PREMIJER PLENKOVIĆ ZAPRIJETIO SLOVENCIMA: ‘Možemo i mi kažnjavati vaše ribare, nije problem’

Plenković je uzvratio Erjavcu koji je kazao da slovenska policija ima pravo naplaćivati kazne hrvatskim ribarima koji uđu u slovenske vode u Piranskom zaljevu

Hrvatska i dalje poziva Sloveniju na nastavak dijaloga i izbjegavanje jednostranih poteza i incidenata, a što se tiče slovenske najave o naplaćivanju kazni hrvatskim ribarima, isto može poduzeti i hrvatska strana protiv slovenskih ribara ako bude potrebno, rekao je u četvrtak premijer Andrej Plenković na početku prve sjednice Vlade u novoj godini.

“Mi i dalje Sloveniju pozivamo da izbjegava jednostrane poteze, da izbjegava incidente. Nema nikakvog problema u tome da naša policija snima sve slovenske brodice koje dođu u naše vode”, rekao je premijer istaknuvši da je najmanji problem izdavati kazne.

Bez jednostranih poteza Hrvatske

“Sukladno ovome što govori slovenska strana, to naravno može i hrvatska strana. Ima sve podatke i ukoliko do toga dođe naravno da ćemo i mi posegnuti za takvim koracima”. Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec kazao je u srijedu da slovenska policija ima pravo naplaćivati kazne hrvatskim ribarima koji uđu u slovenske vode u Piranskom zaljevu.



PVRH @AndrejPlenkovic: I dalje Sloveniju pozivamo da izbjegava jednostrane poteze i incidente. Što se tiče kazni, najmanji je problem izdavati ih, to može i hrvatska strana. Ukoliko do toga dođe, i mi ćemo posegnuti za takvim koracima. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) January 4, 2018

“Slovenska policija će provoditi svoje nadležnosti na moru, uključujući i naplaćivanje kazni. O tome imamo evidenciju, a ribari koji ne budu htjeli platiti imat će teškoće kad dođu u Sloveniju”, kazao je on za Slovenski radio. Plenković je opetovano pozvao slovensku stranu na nastavak dijaloga na tragu onoga što im je ponuđeno prigodom posjeta premijera Mire Cerara Zagrebu. “Hrvatska ne poduzima jednostrane poteze, vrlo je suzdržana, vrlo je korektna, nastoji rješavati ovo pitanje na najbolji mogući način sukladno međunarodnom pravu”, naglasio je hrvatski premijer.

PVRH @AndrejPlenkovic: Naša pozicija ne mijenja se ni milimetar. Mislimo da možemo pronaći rješenja, a za taj dogovor potrebno je da se i slovenska strana suzdrži od jednostranih poteza. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) January 4, 2018

Kazao je kako smatra da su dvije strane oko same supstance i samog konačnog rješenja puno bliže nego što se to naizgled čini. “Sve što ćemo mi raditi je ponašati se odgovorno i voditi računa da ovo pitanje ne zakomplicira odnose između Hrvatske i Slovenije”, rekao je Plenković ali je istaknuo da će se pritom paziti na hrvatske interese i položaj hrvatskih ribara koji imaju puno pravo loviti ribu u područjima gdje su to tradicionalno radili sve ove godine.

PVRH @AndrejPlenkovic: Pružamo ruku suradnje i normalnosti u našim odnosima. To ćemo činiti i takvu poruku smo prenijeli našim partnerima u europskoj zajednici, bilo na europskoj ili globalnoj razini. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) January 4, 2018

“Prema tome, naša se pozicija niti za milimetar ne mijenja. Mislim da možemo pronaći rješenje za taj dogovor. Potrebno je da se i slovenska strana suzdrži od jednostranih poteza”, zaključio je Plenković dodavši da Hrvatska i dalje pruža ruku suradnje Sloveniji. Kazao je da je tu poruku RH rastumačila i svojim partnerima u međunarodnoj zajednici kako na europskoj razini tako i na globalnoj razini.

Premijer je najavio da će ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić s drugim resorima danas primiti izaslanstvo ribara i prenijeti im stavove Vlade. “Vjerujem da ćemo pronaći rješenje jer ponavljam još jednom puno smo bliže konačnom rješenju nego što bi to izgledalo ako se samo prate medijski napisi”.

Ohrabrujući podaci za uvođenje eura

Također, Plenković se osvrnuo na makroekonomske podatke, ocijenivši kako su ohrabrujući i da će Vlada i u ovoj godini nastaviti s reformskim procesima.

Plenković je naveo da je konsolidirani proračun opće države za 2017. završio u suficitu, kazavši da je to bolje od procjena danih prilikom rebalansa proračuna prije nekoliko tjedana.

“To znači da se ukupno gledajući više prihodovalo nego što se trošilo”, naveo je Plenković, ocijenivši da je jako dobra poruka da su Vlada i država, zahvaljujući povoljnim ekonomskim okolnostima, učincima porezne reforme, izvrsnoj turističkoj sezoni, racionalnom pristupu javnim financijama i pametnoj fiskalnoj konsolidaciji došli u poziciju da “trošimo koliko imamo, dapače i da još nešto i ostane”. Ocijenivši to ohrabrujućim podatkom, Plenković je istaknuo da on ide u prilog ispunjavanju ambicija Hrvatske kad je riječ o kriterijima za uvođenje eura.

Ako se ovako nastavi, poručio je, procjenjuje se da će udio javnog duga u BDP-u sada biti oko 78 posto, što znači da bi Vlada mogla ispuniti svoje ciljeve do kraja desetljeća, odnosno do kraja mandata Vlade.

Porezna reforma dovela do rasterećenja

Naveo je da su, prema podacima Ministarstva financija, unutar proračuna opće države izdvajanja za kamate iznosila gotovo 9 milijardi kuna kamata. “Zamislite da nemamo tih kamata, koliki bi to suficit bio, riješili bismo sve dugove u zdravstvu da ih ne bi osjetili. To su podaci koji su jako dobri, koji su poticajni i na tragu ovakvih pokazatelja moramo nastaviti s našim aktivnostima”, rekao je premijer. Podsjetio je da su poreznom reformom poduzetnici i građani rasterećeni za oko 2,5 milijarde kune, tri puta po 2 posto su lani podignute plaće državnim i javnim službenicima, isplaćena su sredstva za božićnice i regrese, a izdvojeno je u više navrata i za dugove u zdravstvu, koje se nastoji svesti na prihvatljivu razinu.

Veće plaće, veća blagdanska potrošnja

Osvrnuvši se na podatak o blagdanskoj potrošnji od 13,5 milijardi kuna, istaknuo je da je to jasan pokazatelj da su ljudi dobivali veće plaće, “a kad imate veće plaće, veća je potrošnja”. Podsjetio je, također da su indeksirane mirovine sa 2,75 posto. “Naravno da je dobro da nam raste i zaposlenost – sad smo na 61 posto, trebamo ići prema onih naših ciljanih 68 posto zaposlenosti iz našega programa”, kazao je. Naveo je i nisku nezaposlenost od 11,6 posto, kazavši da su sve su to ohrabrujući podaci te je izrazio uvjerenje da će mjere aktivnog zapošljavanja dovesti do dodatnih pozitivnih rezultata. “Ovakvi rezultati ohrabruju nas da nastavimo s reformskim procesima”, istaknuo je Plenković.