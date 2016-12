PREMIJER PLENKOVIĆ NA VRUĆOJ STOLICI: ‘Svima onima koje ploča u Jasenovcu vrijeđa, ja se ispričavam’

U emisiji “Nedjeljom u dva” gostovao je premijer Andrej Plenković koji je odgovarao na pitanja oko proračuna za 2017., zaoštravanju odnosa sa Srbijom, postavljanju ploče u Jasenovcu i mnogim drugim aktualnim temama.

U dijelu rasprave oko proračuna, kao temeljnog akta Vlade, niti jedan od 132 amamandmana nije usvojen. Premijer Plenković kazao je kako je Vlada zaključila da je najbolje odbiti sve amandmane.

‘Mi smo pregledali sve amandmane koje su realizirali Saborski zastupnici te smo odlučili da je najispravije da Vlada sve amandmane odbije za što smo dobili potporu parlamentarne većine. I u ustavnom roku smo usvojili taj važan dokument. Cilj proračuna je da je kvalitetan, racionalan, on uzima u obzir gospodarski rast koji je planiran za 3.2 posto sljedeće godine’, rekao je premijer Andrej Plenković.

‘Nije da ništa nije valjalo, ali…’

Upitan zar ni jedan prijedlog iz opozicije ne valja, premijer je odgovorio da je Vlada dugo pripremala proračun u koordinaciji sa svim resorima te kako je ‘zbog moguće arbitrarnosti u prihvaćanju pojedinog amandmana koji se odnosi na pojedinu općinu ili grad, u odnosu na sve druge, bilo nepotrebno’.



‘Ne kažem da ništa ne valja, postoji proračun kojeg smo pažljivo pripremali, koji ima glavu i rep. To je bio naš stav i ovo nije prvi put da je Vlada odbijala amandmane na proračun. Ove godine nismo imali dovoljno vremena’, kazao je.

O gubitku živaca u Saboru

Komentirajući svoj ‘ispad’ u Saboru kada je ‘izgubio živce’ te novinaru odbrusio, Plenković je objasnio kako je to bio rezultat prozivanja od strane oporbe koja je kazala kako je ‘prelagan u raspravi’.

‘Kad ste prediplomatični i prefini onda morate to malo promijeniti. Ja mislim da sam ipak puno političniji, živahniji nego to dajem u javnost, oni koji me znaju će to potvrditi. Intencija je bila, Krešiću sam odgovarao na pitanje, a on me prekinuo. No mi smo jednim selfijem i tweetom u Berlinu, dan kasnije, sve to riješili’, rekao je premijer.

Spomen ploča u Jasenovcu

Otvaranjem teme o spornoj spomen ploči u Jasenovcu, voditelj je upitao premijera zašto do sada nije zauzeo vrijednosni sud o tome.

‘Ako se sjećate ploče koje su bile temeljem pozivanja na Ustav, skinute prije više od 10 godina, a koje nisu imale u svom natpisu ono što piše u grbu jedne od udruga HOS-a, ova je ploča spomen na 11 branitelja pripadnika HOS-a, a oni koji su je postavili imaju u svojem imenu ‘Za dom spremni’. Mi smo tome pristupili na zakonit način’, rekao je Plenković nakon čega ga je voditelj prekinuo i ponovno pitao zbog čega nije do sada zauzeo vrijednosni sud o tome.

‘Vlada pristupa i radi zakonito, ja sam pravnik i želim biti vrlo precizan i jasan, javnost mora biti svjesna da će Vlada raditi o zakonu. Pozdrav ima dvostruke konotacije, a jedna od njih je da može vrijeđati žrtve i njihove obitelji, dok s druge strane to je ploča postavljena u spomen hrvatskim braniteljima’, rekao je Plenković.

‘Potrebne su korjenite promjene’

Kazao je kako je od početka kampanje zauzimao stav da se u 2016. napokon prestanu spominjati dosad aktualne teme koje su dovele do dubokih tenzija i korjenitih podjela.

‘Ja sam se zalagao da se maknu te teme i da se Hrvatsku postavi na kolosijek pluralističke rasprave te da se riješi tema kojoj Hrvatska nije pristupila 1991. godine. Ne prebacujem odgovornost na nikog drugog. To nije transparent postavljen ispred zgrade, to je ploča koju su podignuli u sjećanje na ljude koji su poginuli. Nisam je ja postavio, niti sam pridonio tome. Kao odgovorna Vlada trebamo to riješiti na sadržajan, kvalitetan i konsenzualan način. To je tema koju moramo otvoriti i nadam se uskoro zatvoriti’, rekao je premijer.

‘Ispričavam se’

Sabor je zaključio da ploča vrijeđa, upitan može li se ispričati žrtvama i njihovim obiteljima čija su osjećanja povrijeđena postavljanjem spomen ploče u Jasenovcu, premijer je kratko kazao: ‘Onima koje to vrijeđa, ja se ispričavam’.

Dodao je kako mu je žao što je došlo do postavljanja ploče te najavio kako će to pitanje riješiti Povjerenstvo koje će biti osnovano kroz dva do tri tjedna, a kojeg će osnovati Hrvatska Vlada.

‘Nakon toga ćemo imati preciznije uvjete za zakonske okvire. Povjerenstvo će predložiti mjere koji će se kasnije moći pretočiti u obvezujuće propise’, rekao je Plenković te dodao kako je moguće da će jedna od tema kojima će se Povjerenstvo baviti biti i sporni simboli poput petokrake.

Zabrana petokrake

Prije dvije godine u jednoj izjavi Plenković je kazao kako petokraka treba biti zabranjena, objasnio je kako je to bilo ‘u kontekstu petokrake kao simbola totalitarnog sustava’.

‘U nekom drugom kontekstu, da je Hrvatska u današnjim granicama stvorena nasuprot NDH, onda je to nešto drugo i o tome stručnjaci moraju dati svoj stav. U Europskom parlamentu sam vidio kako to rade duge države od kojih su neke takve simbole u potpunosti zabranile’, poručio je Plenković.

‘Kao odgovoran premijer hoću da ovo pitanje raspravimo na stručan i pluralistički način te da na kraju dođemo do konsenzusa i da završimo tu priču. No to neće biti pitanje broje jedan rada moje Vlade’, dodao je.

Pomoć osobama s invaliditetom

Na pitanje o pomoći građanima s invaliditetom rekao je da će raditi na tome da poboljšaju iznose za njegu koji trenutno iznose 46 eura. Komentirajući situaciju u zdravstvu rekao je kako je ministar Kujundžić riješio pitanje stažista, a nastoji riješiti i pitanje specijalizacija.

Srpske čokoladice

Komentirajući izjavu predsjednice koja se ispričala zbog paketa za djecu u koje je ‘zalutala’ čokoladica srpskog proizvođača i koja je u nekoliko navrata kazala da se zalaže za kupnju hrvatskih proizvoda, premijer Plenković je kazao kako on ‘voli čokoladu i ne gleda tko je proizvodi’.

‘Ja nemam nikakav problem pojesti srpsku čokoladu’, rekao je Plenković te dodao da tu temu više ne treba komentirati.

‘Moj sin ima rođendan sutra i mislim da smo dobili upravo taj paket i da sam probao tu spornu čokoladu’, rekao je.

Plenković i Vučić imaju nešto zajedničko

Na to mu je voditelj emisije poklonio ‘hrvatsku čokoladu’ za koju je premijer kazao kako mu je omiljena, a onda i saznao, što mu je rekao voditelj Stanković, da tu istu čokoladu preferira i srpski premijer Aleksandar Vučić. Stanković je potom objasnio premijeru da je njegova omiljena hrvatska čokolada ‘proizvedena u tvornici koja nosi ime po narodnom heroju koji je poginuo u borbi s ustašama’.

Blokada poglavlja 26

Srbija je započela pristupne pregovore s Europskom unijom i ima šest otvorenih i jedno zatvoreno poglavlje. Premijer Plenković, upitan što to točno Hrvatskoj smeta u poglavlju 26 koje ‘blokira’, kazao je kako se od svega radi prevelika drama te da su za to poglavlje sporne stvari koje se mogu jako brzo realizirati te se to poglavlje može brzo zatvoriti. Naglasio je kako to pitanje treba dedramatizirati i da je na Srbiji da to pitanje riješi, a kad to učini pregovori će se moći nastaviti.

‘Postoje udžbenici koji nisu dostupni hrvatskoj djeci, a trebali su biti dostupni, postoji sadržaj koji im nije dostupan, a trebao bi, postoje profesori koji nisu kvalificirani da predaju hrvatski jezik pa se nerijetko nastava na hrvatskom jeziku zapravo odvija na srpskom. I to vlada u Srbiji jako dobro zna’, rekao je Plenković.

HDZ-ova desnica

Komentirajući desnicu u HDZ-u, Plenković je rekao da se on bori za HDZ koji je velika stranka te da ton i smjer koji je dao u proteklih pola godine pokazuju da dobro radi. Najavljuje da će nastaviti raditi tim tempom i da se želi boriti protiv političkog populizma.

‘Želim konsolidaciju HDZ-a čvrsto usidrenog na desnom centru. To je jasno i to je ono što radim i 90 posto članova podržava’, rekao je Plenković.

'HDZ je velika stranka. Ton i smjer koji sam dao je ispravan i umirili smo tenzije u društvu!'

Izbori u Zagrebu

Na javio je kako će HDZ imati svog kandidata na izborima u Zagrebu te kako će ga predložiti u siječnju. Dodao je kako je već razgovarao s Andrijom Mikulićem o toj temi, ali nije ni negirao da bi kandidat mogao biti Zlatko Hasanbegović. Jasno ej naglasio kako će imati anketu oko toga.

Povratak Jadranke Kosor

Upitan što misli o vraćanju bivše premijerke i članice HDZ-a Jadranke Kosor u njihove redove, s obzirom an to da je i Vladimir Šeks kazao kako bi to bilo dobro, Plenković je najprije kazao da nije čuo da se Šeks zalaže za njezin povratak, te kako se s gospođom Kosor, od kad je na čelu stranke, nije čuo ni vidio.

‘Od kad sam ja predsjednik u stranku se vratilo puno važnih ljudi koji su otišli sami. Koliko je meni poznato, ona nije podnijela nikakav zahtjev da bi se vratila’, rekao je

Pitanje pobačaja

Na posljednje pitanje, stav o pobačaju, premijer je odgovorio kako je njegov stav, kao i stav HDZ-a da život počinje začećem.

‘Mi imamo stav i okvir za koji ćemo se zalagati, a to je da sve one koji o tome razmišljaju odgovorimo od toga. Mi smo protiv zabrane pobačaja’, rekao je Plenković.