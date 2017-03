PREMIJER O NOVOM ZADUŽIVANJU, ALI I PREVIRANJIMA U VLADI: ‘Niti je Kovačić nudio ostavku, niti je to tema’

Premijer Andrej Plenković u utorak je izjavio da je suradnja između HDZ-a i Mosta dobra te da potpredsjednik Vlade i ministar uprave Ivan Kovačić niti je nudio ostavku, niti je to bila tema ikakvih razgovora.

“Suradnja je dobra, potpredsjednik Vlade i ministar Kovačić ima glavnu zadaću da se bavi reformom državne uprave, da ona bude učinkovita, da njezin rad što manje košta, a niti mene niti ovu Vladu efemerna, marginalna pitanja neće odvratiti od bitnoga – gospodarskog rasta i razvoja. Niti je Kovačić nudio ostavku niti je to bila tema”, izjavio je premijer nakon konferencije o poslovnoj klimi “Hrvatska-zemlja poželjna za poslovanje?” u organizaciji Hrvatske gospodarske komore.

Pitanje Kovačićeve ostavke pojavilo se zbog slučaja zapošljavanja dviju bivših dužnosnica iz vlade premijera Zorana Milanovića u Ministarstvu uprave. Ono je najprije izazvalo reakciju HDZ-ovog saborskog zastupnika Josipa Đakića koji je zbog toga prozvao Kovačića, na što je Kovačićev posebni savjetnik Ivice Relković najavljivao i mogućnost Kovačićeve ostavke ako se Đakić ne ispriča.

Jedna od dviju zaposlenih u Ministarstvu uprave je i Vesna Nađ koja je bila zamjenica ministra branitelja u Milanovićevoj Vladi, a koja sada tvrdi da ju ministar branitelja Tomislav Medved, nakon što je postao ministar, nije htio raspodijeliti na neko radno mjesto unutar ministarstva te je time – jer je morala koristiti pravo kao dužnosnica da šest mjeseci prima punu i šest mjeseci pola plaće – oštetio državni proračun za 30 tisuća kuna.



Na pitanje hoće li zbog svega toga tražiti odgovornost ministra Medveda, Plenković je odgovorio kako su to pitanja koja su ostala od prošle vlade (premijera Tihomira Oreškovića) te da ne vidi problem ako je sada postignut dogovor dvaju ministarstava o njezinom premještaju.

“Nisam ni znao da je gospođa Nađ, nakon što je bila zamjenica ministra, na ‘6 plus 6’, niti gdje radi. To nije tema kojom se bavi predsjednik Vlade. Ako su se, sukladno zakonu, dva ministarstva dogovorila o premještaju, u ovom trenutku jedne državne službenice, i ako je to sve u redu sa zakonom, to je za mene sasvim u redu”, rekao je.

Na pitanje tko će biti kandidat HDZ-a za zagrebačkog gradonačelnika, Plenković je odgovorio kako je sutra sjednica zagrebačkog gradskog odbora stranke. “Pa se malo strpite”, kazao je novinarima.

Plenković je istaknuo kako su povoljni makroekonomski trendovi olakšali ministru financija Zdravku Mariću zaduživanje na inozemnom tržištu.

Hrvatska je u ponedjeljak na inozemnom tržištu dogovorila prodaju 1,25 milijardi eura vrijedne obveznice s dospijećem 2027. godine, uz prinos od 3,19 posto, što je dosad najpovoljnije zaduženje na stranim tržištima.

“Na taj način ova obveznica ne povećava javni dug, ali za razliku od onih kojima je kamata bila iznad šest posto, ovima je 3,19 posto. I to je dobar i pozitivan korak”, kazao je Plenković.

Sredstva prikupljena novim izdanjem obveznica iskoristit će se, naime, za otplatu obveznica koji dospijevaju u travnju iznosa 1,5 milijardi dolara, s kuponom od 6,25 posto, što predstavlja značajnu uštedu za proračun Hrvatske.

“On (Z. Marić) je to uspio zato što su ovi trendovi, pokazatelji i poruka stabilnosti i ozbiljnosti svega što radimo jasno prepoznati onima koji ne gledaju kroz prste. Kapital ne gleda kroz prste, gleda svoj interes”, ustvrdio je premijer.

Dobre poruke rejting agencija

Plenković se osvrnuo i na odluku agencije Moody’s prošloga petka o povećanju izgleda za kreditni rejting Hrvatske s negativnih na stabilne, što predstavlja prvi pozitivni pomak koji je ta agencija poduzela po pitanju hrvatskog rejtinga od 2007. godine.

To su posljednjih mjeseci učinile i druge najveće svjetske rejting agencije Standard & Poor’s te Fitch.

“Kreditne rejting agencije ne preskaču svoje stepenice. Takvih čudotvornih vlada i okolnosti nema. Tu se ide korak po korak. To treba znati. Ako baš sve tri svjetske kreditne rejting agencije kažu da izgledi nisu negativni nego stabilni, onda je to dobra poruka na kojoj trebamo graditi”, istaknuo je Plenković.

Dodao je kako je to najviše rezultat rada hrvatskih gospodarstvenika, onih koji proizvode, izvoze i koji su u stanju biti konkurentni u svojim aktivnostima.

Plenković se osvrnuo i na proračunski deficit konsolidirane države za 2016. godinu. Iako još nema konačnih podataka, istaknuo je da je deficit ispod planiranih 1,6 posto BDP-a, odnosno da je na razini od gotovo jedan posto.

Naveo je i da treba voditi računa o tome da se nastavi trend smanjivanja javnog duga, koji je u 2016. prvi put smanjen i to na 83,9 posto BDP-a.

“To je ono što se od nas očekuje, to su trendovi koji za posljedicu imaju u konačnici i kvalitetne ocjene međunarodnih financijskih institucija i korak prema investicijskom kreditnom rejtingu, a to onda znači niže kamatne stope i za državu, i manje kamate za poduzetnike i građane. Zato ćemo nastaviti kvalitetno upravljati javnim financijama, voditi računa o proračunskoj disciplini sukladno proračunu koji smo usvojili za 2017. godinu i našim smjernicama za 2018. i 2019.”, zaključio je Plenković.