PREMIJER O NAJAVLJENOM POSKUPLJENJU: ‘Vlada nastoji iznaći rješenje da građanima ne poskupi struja’

Premijer Andrej Plenković rekao je u subotu da Vlada nastoji iznaći rješenje da građanima ne poskupi struja zbog povećanja naknade za obnovljive izvore energije te da predstoje dogovori Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva financija.

“Kada je riječ o struji, dakle naknadi za obnovljive izvore energije, svojevrsnom nasljeđu Vlade koje je završila mandat prije nešto više od godinu dana, ministar Dobrović i cijela Vlada nastoje iznaći rješenje, a u kontekstu rješenja koje smo imali u glede porezne reforme, da građanima ne poskupi struja i to je osnovna zadaća koju imaju svi ministri. Predstoje dalje konzultacije i dogovori između Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva financija,” rekao je Plenković za nacionalne televizije u Karlovcu, uoči obilježavanja 27. obljetnice osnutka HDZ-a Karlovačke županije.

HOĆEMO LI PLAĆATI SKUPLJU STRUJU? Dobrović najavio povećanje cijene, a ministar financija kaže – ‘vidjet ćemo’

Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović izjavio je u srijedu kako će doći do povećanja naknade za obnovljive izvore energije, ali kako građanima cijena električne energije ne bi trebala rasti u odnosu na prošlu godinu, jer je poreznom reformom snižen PDV na isporuku struje krajnjim potrošačima. Istoga dana Ministarstvo zaštite okoliša i energetike priopćilo je kako će prema modelima koje su izradili, cijena električne energije za građane biti niža u odnosu na 2016. godinu.



“Modeli se u ovom trenutku razmatraju i usuglašavaju na razini Vlade RH zajedno s ostalim ministarstvima. Važno je istaknuti da je, uz djelomično povećanje iznosa naknade te uzimajući u obzir smanjenje PDV-a na električnu energiju, krajnji rezultat predloženih modela niža cijena električne energije za građane u odnosu na cijenu koju su plaćali u 2016. godini”, navodi se u priopćenju Ministarstva vezano uz cijenu električne energije.

USKORO NAS OČEKUJE VIŠA CIJENA STRUJE: Ministar Dobrović otkrio kada će i koliko poskupjeti

Istaknuli su i da čine sve kako bi se “spriječilo da se loše odluke bivše Vlade (SDP-HNS), a vezano uz povećanje naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, prelome preko leđa građana”.

Predsjednik HNS-a i bivši ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak u četvrtak je ustvrdio da će ove godine struja poskupiti od 4 do 5 posto, a plin čak 15 do 20 posto. Vrdoljak je gostujući na N1 televiziji rekao kako procjenjuje da će u 2017. poskupjeti i struja i plin i ustvrdio da je to rezultat politike Bože Petrova (Most) i HDZ-a.