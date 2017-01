PREMIJER O MEDIJSKOM TRETMANU VLADE: ‘Ako je ovo medeni mjesec, nisam siguran da bi se mnogi rado išli ženiti’

Predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je u četvrtak kako su u prvih 100 dana Vlade Republike Hrvatske, uz osiguranu političku stabilnost zemlje, pokrenute reforme usmjerene na gospodarski rast, pravnu sigurnost i društvenu solidarnost.

SDP UPUTIO OŠTRE KRITIKE VLADI: ‘Preprodaju da bi vladali i provode populističku politiku da bi opstali’

Donesen je kvalitetan i racionalan proračun koji omogućuje ravnomjeran regionalni razvoj Hrvatske, istaknuo je premijer na početku redovite sjednice Vlade.

Podsjetio je kako su u cjelovitoj poreznoj reformi smanjeni porezi na dohodak i na dobit. Poboljšan je postupak javne nabave i razrađen plan za rasterećenje gospodarstva kako bi 2017. bila godina poduzetništva i daljnjeg gospodarskog oporavka, istaknuo je.



Sa ciljem povećanja učinkovitosti javne uprave donesen je, naveo je, poseban Akcijski plan, a poduzete su i mjere za učinkovitije upravljanje državnom imovinom osnivanjem novog Ministarstva.

Premijer je prvih 100 dana Vlade ocijenio vrlo intenzivnim razdobljem u kojem su njezini članovi predano radili na ostvarenju programa za koji je dobiveno povjerenje u Saboru 19. listopada prošle godine. Osvrnuo se na medijske napise kako završava Vladin medeni mjesec.

Plenković: Čitam po medijima da završava naš medeni mjesec

“Čitam po medijima da završava naš medeni mjesec. Ako je ovo medeni mjesec, nisam siguran da bi se mnogi rado išli ženiti kakav smo tretman imali, koliko je pitanja bilo na dnevnom redu i s koliko angažmana smo krenuli u ostvarivanje bitnih zadaća koje su prije svega fokusirane na gospodarstvo, na društvenu solidarnost, na pravnu sigurnost i iznad svega ono što je ključ i poruka naše Vlade – politička stabilnost u zemlji, kultura dijaloga, smanjenje podjela i to je onaj stil, onaj smjer kojim će ova Vlada davati ton političkom radu i životu Hrvatske”, izjavio je Plenković.

Zahvalio je Hrvatskom saboru, dodavši da je izuzetno velik broj zakonskih prijedloga već upućen u saborsku proceduru.

“O prvih 100 dana rada napravljen je i dokument u kojem se nalaze najrelevantniji dijelovi, i pokazuje da smo odgovorno pristupili poslu i da ćemo raditi na dobrobit mladih i onih koji su najvažniji – svi koji rade i privređuju – gospodarstva, državne uprave, privatnog sektora i brinuti o umirovljenicima; nastavit ćemo i socijalni dijalog”, najavio je Plenković.

ŠEF ŽIVOG ZIDA O VLADAJUĆOJ KOALICIJI: ‘Mostova jamstva su katastrofalna, osim jednoga’

U dokumentu, objavljenom na internetskoj stranici, Vlada ističe da su u prvih 100 dana, uz osiguranu političku stabilnost zemlje, pokrenute reforme usmjerene na gospodarski rast, pravnu sigurnost i društvenu solidarnost.

Iz Banskih dvora ističu da je donesen kvalitetan i racionalan proračun koji omogućuje ravnomjeran regionalni razvoj Hrvatske.

U cjelovitoj poreznoj reformi smanjeni su porezi na dohodak i na dobit, a plaće su povećane. Istodobno su osigurana sredstva za značajno povećanje rodiljnih i roditeljskih naknada.

Navode i da je povećan proračun za znanost i obrazovanje te da su značajno povećana sredstva za hrvatske branitelje, kao i obrambeni proračun nakon niza godina smanjenja.

Poboljšan je postupak javne nabave i razrađen plan za rasterećenje gospodarstva kako bi 2017. bila godina poduzetništva i daljnjeg gospodarskog oporavka.

Navode da su osigurana sredstva za potporu razvoja hrvatskog sela, a pojačanim nadzorom zajamčena je zdravstvena ispravnost hrane.

Među ostalim, Vlada ističe i da je sa ciljem povećanja učinkovitosti javne uprave, donesen poseban akcijski plan, a poduzete su i mjere za učinkovitije upravljanje državnom imovinom osnivanjem novog Ministarstva.

VLADA SNIŽAVA SVE PRISTOJBE I DO 80 POSTO: Jeftinije ćemo plaćati osobne dokumente

Premijer je na sjednici zahvalio članovima Vlade, dodao kako od njih očekuje još veći angažman u predstojećem razdoblju i istaknuo kako je siguran da će opravdati povjerenje. Također i da će na međunarodnom i europskom planu biti zemlja koja je uvažavana i ostaje privržena univerzalnim i europskim vrijednostima kojima je naša država težila proteklih 25 godina od međunarodnog priznanja i iza kojih stoji i ova vlada i na kojima će inzistirati i nastojati da hrvatsko društvo život svih naših ljudi učinimo kvalitetnijim.

Premijer se kratko osvrnuo i na nedavni službeni posjet Izraelu i sudjelovanje na Svjetskom gospodarskom forum u Davosu u Švicarskoj.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek rekla je u četvrtak kako se u prvih sto dana vlade najviše radilo oko proračuna i dodjele sredstava, što kulturna javnost zna.

“Značajno smo ove godine pomaknuli rokove i mislim da će se to će se vrlo pozitivno odraziti na kulturnu produkciju”, rekla je ministrica u četvrtak, uoči početka sjednice Vlade.

Upitana koje je projekte svojeg prethodnika nastavila, a koje ne, Obuljen Koržinek je ustvrdila kako ne stopira nikakve projekte, već nastavlja ono što je započeto, ono što je dobro i od prethodnika i svih prethodnih vlada.

Medved: Nastavili smo ono što se prije radilo

Ministar branitelja Tomo Medved rekao je u četvrtak da je jedinstveni zakon o braniteljima priveden kraju te da se provodi posljednje usklađivanje s resornim ministarstvima, a svoj rad u prvih sto dana Vlade, iako nije želio dati konkretnu ocjenu, opisao je kao intenzivan i uspješan.

“Intenzivno, radno i uspješno. Radi se o nizu aktivnosti koje ste mogli pratiti u zadnjih sto dana. U ministarstvu smo intenzivno radili, priveli smo kraju naš jedinstveni zakon o braniteljima za koji provodimo posljednje usklađivanje s resornim ministarstvima. Proveli smo pilot projekt preventivnih medicinskih pregleda na području Vukovarsko-srijemske županije za koji u ovoj godini krećemo na području cijele Hrvatske, u svim županijskim bolnicama”, kazao je Medved novinarima uoči početka sjednice Vlade na upit da ocijeni svoj rad u prvih sto dana Vlade.

Naveo je da je za to osigurano dovoljno financijskih sredstava te istaknuo da je pokrenut niz mjera za intenzivno stambeno zbrinjavanje te još niz konkretnih aktivnosti od životnog značaja za braniteljsku populaciju.

VLADA SE OGLASILA O AFERI I PODRŽALA MINISTRA BARIŠIĆA: ‘Ispričao se,…’

Složio se s novinarskom tvrdnjom da se radi o nastavku onoga što se i prije radilo.

“Nastavili smo ono što se prije radilo. Posebno smo pozornost posvetili omogućavanju kroz proračunska sredstva za što sam zahvalan premijeru, Vladi i Saboru. Imamo osigurana sredstva koja podržavaju sve te ranije aktivnosti i mjere. Zadovoljni smo i nastavljamo intenzivno realizirati sve te mjere koje smo dosad kroz administrativnu pripremu pripremali. Sada krećemo u praksi kako smo planirali”, kazao je Medved.

Nije želio dati ocjenu za svoj rad, poručivši neka o njegovu radu sudi populacija o kojoj skrbi. “Njima prepuštam tu ocjenu”, dodao je.

Za prvih 100 dana Vlade premijera Andreja Plenkovića, Platforma 112 koja okuplja 71 udrugu civilnog društva, ocijenila je da su zabilježeni pozitivni pomaci, ali je i kritizirala neke njezine odluke kao što su primjerice, netransparentnost rada Vlade, porezna reforma i namjera prodaje 25 posto vlasništva u Hrvatskoj elektroprivredi (HEP).

Jelena Berković iz GONG-a izjavila je pred zgradom Vlade na konferenciji za novinare, da u prvih 100 dana primjećuje neke pozitivne korake koji se odnose na odustajanje od prethodnog načina vladanja koji je vodio u smjeru neoliberalne demokracije.

‘Zabrinjava smanjenje transparentnosti i otvorenosti rada Vlade’

Kazala je kako je ostalo mnogo otvorenih pitanja koja zabrinjavaju, a radi se o smanjenju transparentnosti i otvorenosti rada Vlade. Naglasila je da se radi o neobjavljivanju dnevnih redova točaka Vlade, ali i o neprimjerenim pritiscima na neovisna tijela poput Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa.

Istaknula je kako su zabrinuti jer se se odustalo od Kurikuralne reforme i jer se ne postavljaju jasni okviri prema zločinačkom režimu NDH.

Nadamo se da prvih 100 dana znači loše simptome, ali da neće biti loših koraka u budućnosti, dodala je.

NEGATIVNI TRENDOVI VLADAJUĆE POLITIKE: Podrška predsjednici i Vladi pala ispod 50 posto!

Sandra Benčić iz Centra za mirovne studije ocijenila je kako je učinjen korak naprijed u zaustavljanju proračunskih rezova na području zdravstva, socijale i obrazovanja, ali ono što je korak nazad jest najava da će se manjak u proračunu smanjiti prodajom javnih tvrtki poput HEP-a. Ona je kritizirala najavu prodaje diljela HEP-a ocijenivši je zabrinjavajućim te je podsjetila da su se 2015. i 2016. u predizbornim kampanjama sve stranke izjasnile da su protiv privatizacije HEP-a. Za to je potrebna javna rasprava i treba znati što građani o tome misle.

Korakom unazad je ocijenila i poreznu reformu tvrdeći da će ona uzrokovati dohodovne nejednakosti. Oni koji imaju iznadprosječne plaće su oni koji će najviše osjetiti porast plaća zbog smanjenja poreza dok oni s manjim ili najmanjim plaćama neće osjetiti tu reformu, kazala je. Ne idemo na povećanje standarda onih koji žive na granici siromašta ili ispod prosjeka Hrvatske, dodala je.

Bernard Ivčić iz Zelene akcije zbunjujućom i nejasnom ocijenio je energetsku politiku Vlade. On je također kritizirao odluku o prodaju dijela HEP-a rekavši da je potrebno napraviti kvalitetnu energetsku strategiju i tako smanjiti emisiju CO2.

To se ne smije dopustiti i smatramo da je HEP-u potrebna bolja, kvalitetnija i transparentnija uprava i nadzor. Kvalitetnim je ocijenio novi plan gospodarenja otpadom u RH. On povećava količine odvojenog otpada i reciklaže i ako će se on provoditi, omogućit će da se dosegnu ciljevi koji smo preuzeli ulaskom u Europsku uniju, rekao je.