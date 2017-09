PREMIJER APELIRAO, VIJEĆE REAGIRALO: Akademik Kusić kaže da će Vijeće za suočavanje s prošlošću intenzivirati rad

Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima prihvatilo je na sjednici u četvrtak apel premijera Andreja Plenkovića da intenzivira svoj rad te je postavilo teze o nedemokratskim režimima koje će služiti kao podloga za konačne zaključke, izjavio je nakon sjednice u Banskim dvorima predsjednik tog vijeća, akademik Zvonko Kusić.

“Premijer je apelirao na Vijeće da, ukoliko je to moguće, ubrza rad Vijeća, što smo mi prihvatili da je to moguće, a vidjet ćemo u kojem roku će to biti izvedeno”, rekao je Kusić nakon sjednice na kojoj je, osim premijera Plenkovića, sudjelovao i predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.

Premijer Vijeću nije davao nikakve izravne upute

Istaknuo je da premijer Plenković Vijeću nije davao nikakve direktne upute te da je poštovao njegovu autonomiju. Iako nije rekao koliko će se često Vijeće sastajati, Kusić je ponovio da će ono vjerojatno donijeti zaključke prije kraja roka u ožujku iduće godine. Idući sastanak Vijeća najavio je za otprilike tri tjedna.



Na upit novinara hoće li još neki političari sudjelovati u radu tog vijeća, odgovorio je da je to pitanje za mjerodavne, ali, podsjetio je, njegov predsjednik “može pozvati nekoga ako to smatra potrebnim”.

“U drugom dijelu sjednice Vijeće je raspravljalo o radnom materijalu u kojem se govori o povijesti, političkoj pozadini i svim okolnostima nedemokratskih režima, pri čemu su iznesena različita mišljenja članova Vijeća i postavljene teze ili pojmovi koji će kasnije služiti za preporuke Vladi”, istaknuo je Kusić, dodajući da su taj materijal pripremali članovi Vijeća uzimajući u obzir prijedloge svih članova.

Ograničeni na razdoblje od 1941. do 1991. godine

Pritom je objasnio da je zadaća Vijeća ograničena na razdoblje od početka Drugoga svjetskog rata do Domovinskog rata.

Dio članova Vijeća na današnjoj sjednici također je zadužen da za sljedeću sjednicu pripremi analizu pozitivne prakse Hrvatske u tom području i analizu komparative prakse zemalja Europske unije.

“Ta pravna analiza bit će podloga za preporuke Vladi za pravnu regulaciju svih tih problema, obilježavanja ulica, simbola, komemoracija”, rekao je Kusić.

