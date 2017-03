‘PREDVIĐALO SE ZA 60, ALI MOGLO BI SE DOGODITI VEĆ ZA 10 GODINA’: Hrvatsku čeka kataklizmični scenarij

Demograf Stjepan Šterc ponovio je ono na što posljednjih godina upozoravaju i njegovi kolege – Hrvatska je u demografskom slomu. Trenutačno ne postoji niti jedan pozitivan pokazatelj, što nije slučaj niti s jednom drugom granom života.

‘To će nas za pet do deset godina potpuno zdrmati’, rekao je Stjepan Šterc na samom početku izlaganja svoje studije ‘Demografski razvoj Hrvatske kao temelj planiranja mirovinskog sustava’.

Crni pokazatelji do kojih je došao ne mogu se riješiti preko noći, kaže Šterc, no nakon što su se čule prekrasne riječi premijera Plenkovića, prema kojima se demografska problematika konačno digla na razinu na kojoj treba biti, povratka natrag više nema, poručio je demograf.

Umire više ljudi nego što ih se rodi

U devet desetina naših općina i gradova umire više stanovnika nego što se rodi, istaknuo je i pokazao karte na kojima je crvenom bojom označeno područje Afrike i Bliskog istoka koje ima strašan prirodni prirast te Europe u kojoj je stanovništva sve manje.



‘U crnom dijelu Europe, samo skandinavske zemlje, Irska, Island i Francuska nemaju problema niti projekcije pokazuju da će ondje doći do pada stanovništva. Prognoze su da bi Afrika mogla imati 4,4 milijarde stanovnika, a danas ima 1,3 milijarde. Teško se može očekivati da se to stanovništvo zadrži samo u Africi. Dalje neću’, rekao je Šterc, implicirajući kako bi njihovo stanovništvo moglo krenuti u naseljavanje drugih područja. piše Slobodna Dalmacija.

Tko će hraniti umirovljenike?

Naglašava kako je u Hrvatskoj u posljednje dvije godine pala nezaposlenost, no prije svega zbog iseljavanja. Za deset do 15 godina broj zaposlenih bit će mnogo manji od broja umirovljenika, predviđa Šterc. Podsjetio je na socijalnu sliku prema kojoj danas 70 posto kućanstava ne može na godišnji odmor, 64 posto ne može izdržati iznenadni financijski izdatak, dok dvije trećine građana ne može rastegnuti prihode do kraja mjeseca.

‘Najvažnija politika suvremene Europe bit će migracijska politika. Demografska problematika u Hrvatskoj je pitanje domovinske sigurnosti’, poručio je Šterc.

Podaci za 2015. pokazuju kako se iz Hrvatske iselilo 65 tisuća ljudi. Među njima je mladih između 35 i 40 tisuća, dok njih 22 tisuće ima diplomu fakulteta.

‘Ovo je pitanje opstanka Hrvatske’

‘Procjene su da se lani iselilo 80 tisuća ljudi, a uzmemo li u obzir prirodni pad od 20 tisuća ljudi, procjena se diže na gubitak stotinu tisuća ljudi u 2016. godini. Ovo je pitanje opstanka Hrvatske, tu ne smije biti politiziranja i prikupljanja političkih bodova’, upozorava demograf.

Šterc je ustvrdio kako je Hrvatska neobična zemlja u kojoj je 400 tisuća birača više nego stanovnika starijih od 19 godina te 150 tisuća zdravstvenih osiguranika više nego stanovnika. Prognozira da će Hrvatska za pet godina u ukupnom udjelu imati 18 posto stanovništva do 19 godina života, 56 posto onih u dobi od 19 do 59 godina, dok će starijih od 60 godina biti 26 posto.

Još crnje prognoze ima za narednih deset godina – mladih do 19 godina bit će 16 posto, onih u dobi od 19 do 59 godina 54 posto, a starijih od 60 godina 30 posto.

Kataklizmična predviđanja

‘Kataklizmična predviđanja kažu da ono što se za Hrvatsku prognoziralo za 60 godina možemo doživjeti već za deset godina’, pojasnio je Šterc, koji procjenjuje kako je mirovinski sustav neodrživ te kako se Hrvatska iz ovoga neće moći jednostavno izvući.

Zemlju je usporedio s Irskom koja ima najmlađu populaciju prosječne starosti stanovništva od 37 godina te nas koji u ovom trenutku, zbog iseljavanja, rastemo na prosječne 44 godine života.