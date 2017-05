PREDSJEDNIK HSS-a OPLEO PO HDZ-u: ‘Zbog njih smo danas manja država negoli smo bili u Jugoslaviji!’

Gost Novog dana na N1 bio je predsjednik HSS-a, Krešo Beljak.

Nakon izbora HSS je dao potporu vladi Andreja Plenkovića i 100 dana mira.

“Mislim da je 100 dana prošlo. Mi smo se na neki način odlučili ne na podršku, nego dati priliku ljudima koji su dobili relativnu podršku da izbjegnemo scenarije iz 2015., mjesece raznoraznih pregovora jer sve to nije bilo dobro za Hrvatsku. Mislimo da je naš potez ubrzao postupak dogovora Mosta i HDZ-a, za što se znalo od početka. U 100 dana nije napravljeno ništa što se trebalo”, rekao je Beljak i potvrdio da je HSS sada definitivno oporba.



‘Nemamo osnovne temelje suverenosti’

“Mi smo od početka oporba jer su birači tako htjeli. Volja birača je bila da je HSS s ostalim strankama Narodne koalicije opozicija. Nikad nismo drugo niti mislili biti. Jasno smo pokazali na neglasanju za proračun na koju se stranu opredjeljujemo, vidjet ćemo kako će se vrijeme dalje odvijati.”

Beljak ne misli da je ovo nova vlada, kao ni da je stabilna i dobra.

“To je vlada uz manje izmjene i čelnog čovjeka, ona koja je i prije bila na vlasti. HDZ se voli nazivati domoljubnom, stožernom strankom, ali nije pokazao i dokazao da mu je stalo do hrvatskih interesa osim zastave i ruke na srce. Svi drugi interesi su zanemareni i mi smo manja država, nego što smo bili u Jugoslaviji 1990. Nemamo osnovne temelje suverenosti. Nemamo obrambeni mehanizam, 90. smo se uspjeli obraniti iako nismo bili samostalni”, oštar je Beljak u ocjeni HDZ-ove vladavine.

“Bili smo ekonomski sposobni, izborili smo samostalnost. Imali smo jedan kroz jedan kompletno vlasništvo, to je doista bilo naše – od banaka, energetike, brodogradnje, svih strateških pozicija. Danas na prste jedne ruke možemo nabrojati što je ostalo. Dužni smo, više nitko ne zna koliko. Cijela bivša država bila je dužna 25 milijardi dolara. Cijela država! Sve u zadnjih 25 godina je stvoreno kreditom, na dug koji će netko morati platiti.”

Beljak ne vjeruje ni u mogućnost otkupa dionica Ine od MOL-a.

“To je jedan marketinški potez koji shvaćam i mislim da ga shvaća i većina javnosti. Kada ste izgubili arbitražu, nema nikakvog daljnjeg plana… Nego su PR-ovci sjeli za stol i razmišljali kako sanirati štetu. I tako je premijer slavodobitno na Badnjak urbi et orbi objavbljuje kako ćemo vratiti Inu u hrvatske ruke. Što god to značilo.”

‘Ništa od prodaje Ine’

HSS takav aranžman ne bi podržao, kao ni prodaju 25 posto HEP-a.

“Što bi to značilo u ovom trenutku? Da bi se obavila bilo kakva kupoprodaja potrebno je imati dvije strane. MOL je tu u znatno boljoj poziciji, diktira uvjete. Cijena će biti puno drukčija od one koju bismo htjeli. Neće od toga biti ništa. Duboko sam uvjeren da je to marketinški potez. Bilo bi suludo da se od HEP-a daje u poduzeće koje je danas samo podružnica… Ina je uništena kao potencijalni konkurent MOL-u. Sada krenuti od početka, boriti se na otvorenom tržištu… Bojim se da je to priča u koju nitko ne vjeruje.”