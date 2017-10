PREDSJEDNICA BROĐANIMA REKLA O ČEMU JE RAZGOVARALA S PUTINOM: ‘Problem zagađenja zraka je pred rješenjem’

Jedna od tema razgovora tijekom prošlotjednog susreta predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović i predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina u Moskvi bilo je zagađenje zraka u Slavonskom Brodu.

U tom gradu onečišćenost zraka već je godinama kritična, a uzrok se nalazi s druge strane Save, u Bosanskom Brodu, gdje su zastarjeli pogoni rafinerije nafte koja je u ruskom vlasništvu.

Slijedi plinofikacija rafinerije

Po povratku iz Moskve, predsjednica je danas posjetila Slavonski Brod i ondje izjavila da bi problem uskoro trebao biti riješen.



”Rusija je posvećena da se problem riješi i rafinerija u Brodu će napraviti modernizaciju tj. prebacivanje na plin. Uskoro će biti potpisan protokol između minstarstava u Republici Srpskoj i Hrvatskoj. Danas smo čuli da bi to moglo biti oko 31. listopada, kroz nekoliko dana i onda se ide u realizaciju projekta između Optima Grupe i Croduxa kao regionalnog opskrbljivača plinom. Na taj način doći će će do prenamjene produktovoda i on će se pretvoriti u izravni plinovod kojim će se plinificirati isključivo rafinerija u Brodu”, prenosi N1 izjavu predsjednice Republike.

Posao dobio Crodux Ivana Čermaka

Ugovor se potpisuje s ministarstvom entiteta jer se radi – objasnila je Grabar Kitarović – o plinofikaciji komercijalnog objekta, a budući da je riječ o supsidijarnosti, energija je u nadležnosti Republike Srpske.

Na pitanje je li bilo pogodovanja Croduxu, tvrtki u vlasništvu bivšeg haškog optuženika Ivana Čermaka, predsjedndica je kazala da se tim pitanjem treba baviti ministarstvo.

”To treba postaviti resorno ministarstvo. Ja želim da se taj projekt izvede što je moguće prije. Ja sam i ranije tu bila na sastancima s predstavnicima lokalne samouprave”, kazala je dodavši d aje problem pred rješenjem.

