PREDSJEDNICA PUCALA OD PONOSA NA ZAVRŠNOJ VEČERI ZLATNE PIRUETE: Tijekom nastupa svoje kćeri nije skidala osmijeh s lica

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u pratnji supruga Jakova u subotu je navečer bodrila kćer Katarinu koja je nastupila u posebnom programu revije pobjednika održanom povodom velikog, 50. rođendan Zlatne piruete.

Sudeći prema fotografijama, predsjednica je bila iznimno zadovoljna nastupom svoje kćeri jer čitavu večer nije skidala osmijeh s lica.

Pobjednica 50. Zlatne piruete je Ruskinja Stanislava Konstantinova, dok je Elizaveta Tuktamiševa, svjetska klizačka prvakinja iz 2015., bila tek treća. Kćerka hrvatske predsjednice Katarina Kitarović osvojila je visoko deveto mjesto.

Katarina Kitarović, kći hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, jedna je od najboljih hrvatskih klizačica. Prošle godine u ožujku 17-godišnja Katarina se okitila i titulom hravtske prvakinje u umjetničkom klizanju, a prvo mjesto je osvojila na juniorskom prvenstvu u Domu sportova.

Rusi Bobrova i Solovjev osvojili Piruetu

Ruski plesni par Jekaterina Bobrova i Dmitrij Solovjev pobjednici su 50. Zlatne piruete Zagreba, a jedan od najboljih svjetskih parova dominirao je u Ledenoj u oba plesa i sa 186,66 bodova osvojio Zagreb.

Branitelji naslova, Talijani Charlene Guignard i Marco Fabbri ovaj put su se morali zadovoljiti srebrom (178,16), dok su brončani Katlin Hawayek i Jean-Luc Baker (163,88), Amerikanci koji su protekle dvije godine osvajali srebrne medalje u Domu sportova.

“Zagreb je očito sretan grad za nas. Na ovom ledu smo 2013. osvojili europsko zlato. Iskreno, nama je Zagreb ovaj put bio trening. Jer, za 10 dana čeka nas Prvenstvo Rusije, izlučno za olimpijsku reprezentaciju. Ovo je nama bila priprema za Pjongčang jer smo sigurni da imamo kvalitetu ne samo otići na Zimske olimpijske igre nego tamo konkurirati za jednu od medalja. Na žalost, ovdje smo čuli i tužnu vijesti o suspenziji Rusije od strane MOO-a i doista smo potreseni zbog toga. Ali, vjerujem kako će se naći pravo rješenje i da će najbolji ruski klizači zasluženo otići u Južnu Koreju”, rekla je nakon nastupa Jekaterina Bobrova.

REZULTATI FINALA

PLESNI PAROVI

1. Jekaterina Bobrova, Dmitri Solovjev (Rus) 186,66

2. Charlene Guignard, Marco Fabbri (Ita) 178,16

3. Kaitlin Hawayek, Jean-Luc Baker (SAD) 163,88

Gruzijac Kvitelashvili iznenađujući pobjednik

I drugog neočekivanog pobjednika dobila je 50. Zlatna pirueta Zagreba, a pravi pomor zvijezda dogodio se u Ledenoj u kojoj nakon Elizavete Tuktamiševe nije briljiralo ni prvo muško ime natjecanja, Kazahstanac Denis Ten.

Brončani olimpijac i pobjednik Zagreba 2009, 2014. i 2015. godine Ten zbog niza padova zauzeo je tek 4. mjesto (228,81 bod). Branitelj Piruete Izraelac Aleksej Bičenko ovaj put je doklizao do srebra (231,81), Rus Artur Dmitrijev do bronce (229,74), a sve je to iskoristio 22-godišnji Rus koji posljednje dvije godine nastupa za Gruziju, Moris Mihajlovič Kvitelašvili.

Moskovljanin koji je u Zagrebu pod ruskom zastavom svojedobno dva puta bio peti (2014. i 2015.), sada je nakon 6. mjesta u kratkom programu skočio na vrh pobjedničkog postolja (236,67)

“Nekada treba imati i sreće, ali bez obzira na lošije izdanje Tena, ja sam danas odradio svoj posao. Ovo je bila odlična priprema za mene, dao sam si injekciju samopouzdanja uoči skorašnjih Zimskih olimpijskih igara”, rekao je klizač koji je prošle sezone bio 6. u Europi i 13. na svijetu i koji je time izborio Pjongčang.

Hrvatski klizač Nicholas Vrdoljak bio je zadovoljan nakon što je sa 15. skočio na ukupno 13. mjesto (174,11).

“Ovo je moj posljednji pravi test za Europsko prvenstvo koje me u Moskvi čeka za mjesec dana. Moja forma raste, sigurniji sam u skokovima, iako me još puno posla čeka sa četverostrukim skokom, ali do siječnja će to nadam se biti kako želim”

REZULTATI FINALA

Klizači

1. Moris Kvitelašvili (Gru) 236,67

2. Aleksej Bičenko (Izr) 231,81

3. Artur Dmitrijev (Rus) 229,74

4. Denis Ten (Kaz) 228,81

5. Ivan Righini (Ita) 225,53

…

13. Nicholas Vrdoljak (Hrv) 174,11