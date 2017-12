PREDSJEDNICA OPET PROZVALA PLENKOVIĆA: ‘Hrvatska nije u hibridnom ratu, mi dužnosnici moramo biti spremni…’

Predsjednica Hrvatske istaknula je kako hrvatska nije ni u kakvom hibridnom ratu i pritom neizravno prozvala premijera ‘Svakako nije dobro ako se u društvu zbog toga stvara neka vrsta paranoičnog stanja. Pogotovo mi dužnosnici, moramo biti spremni podnositi kritike’.

Hrvatskoj predsjednici smetaju ideološke rasprave koje ne mogu spriječiti iseljavanje, naprotiv, mogu ga samo potaknuti i smatra da se moramo usredotočiti na egzistencijska pitanja, na poslove, plaće, poduzetništvo. Ipak, podiže se razina optimizma, tvrdi predsjednica koja kaže da da puno vremena provodi među ljudima i i stoga osjeća što je realan život u Hrvatskoj.

U intervjuu je Večernjem listu komentirala je i hibridni rat koji se u posljednje vrijeme često spominjao. Kolinda Grabar Kitarović kaže kako Hrvatska nije u takvom ratu.

‘To je donekle i danak razvoju tehnologije’

“Želim jasno istaknuti da Hrvatska ni s jednom državom nije u hibridnom ratu. Ono što jest činjenica, to je da je Hrvatska, kao i druge države, izložena određenim utjecajima koji se mogu svesti pod ovu ili onu vrstu hibridnog djelovanja. To je na svoj način i danak razvoju tehnologije, i mi se s time moramo i možemo nositi. Svakako nije dobro ako se u društvu zbog toga stvara neka vrsta paranoičnog stanja. Pogotovo mi dužnosnici, koji smo više od drugih izloženi takvom djelovanju, moramo biti spremni podnositi kritike i kada su opravdane i kada su neopravdane, pa i onda kada su plod hibridnog djelovanja. To dolazi s dužnošću koju obnašamo. Istodobno, sustav domovinske sigurnosti treba osposobljavati da se zna i može djelotvorno suprotstaviti i hibridnom djelovanjima”, kaže predsjednica.