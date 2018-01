PREDSJEDNICA POJASNILA SVOJE KRITIKE VLADI: ‘Ima oko 320.000 blokiranih građana, a ako pomnožite broj članova obitelji…’

Rekla je kako se jučer nije osvrnula samo na blokirane nego na sve građane, a dala je i neke prijedloge kako bi građani mogli osjetiti povoljnije prilike.

Nakon što je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović jučer ponovno oštro kritizirala Vladu, rekavši da nije dovoljno ono što čine, danas je objasnila svoje izjave. U Krapini je rekla da je istina da plaće bilježe rast, ali da je ona jučer istaknula drugu brojku.

‘Suočavamo se s puno gorim stanjem’

‘Ima oko 320.000 blokiranih građana, a ako pomnožite broj članova obitelji, suočavamo se s puno gorim stanjem. Činjenica je da ljudi odlaze iz Hrvatske i da negdje drugdje zarađuju za život’, rekla je Kolinda Grabar Kitarović, piše N1. Rekla je kako se jučer nije osvrnula samo na blokirane nego na sve građane, a dala je i neke prijedloge kako bi građani mogli osjetiti povoljnije prilike.



‘Daljnja porezna rasterećenja, porezna politika koja bi trebala ići u pravcu rasterećivanja poduzetnika. Porezne reforme dobro su krenule i mislim da ih treba nastaviti. Mislim i na ulaganje, na otvaranje radnih mjesta, rast plaća, pogotovo tamo gdje bi poslodavci htjeli platiti više svoje radnike, ali to ne čine, jer su penalizirani’, rekla je predsjednica.

Potrebna učinkovitija administracija

Dodala je da se Vlada treba uhvatiti u koštac s problemima, unatoč tome što su makroekonomski pokazatelji dobri. Istaknula je i svoje zadovoljstvo početkom izrade novog zakona. Dodaje i da bi administracija trebala biti učinkovitija kako bi se radna mjesta jednostavnije otvarala. U Krapini su ju novinari pitali i o natječaju za Ekspertnu radnu skupinu koja će provoditi kurikularnu reformu, no u to se, kaže Grabar-Kitarović, ne želi miješati jer je to odluka koju treba donijeti Vlada.

‘To je na Vladi da odluči. Želim da se po pitanju obrazovne reforme prestanemo dijeliti, to je pitanje primarnog značaja, a osim reforme kurikuluma, potrebna je cjelovita reforma obrazovnog sustava. Tu trebamo konačno postići nacionalni konsenzus i krenuti u snažnu, žustru, hitnu reformu, u kojoj se nećemo dijeliti po ideološkim pitanjima, koja su sporedna, nego da uhvatimo korak s modernim državama’, rekla je predsjednica, piše N1.

