PREDSJEDNICA ĆE ODATI POČAST POGINULIM VATROGASCIMA, OČAJNI RODITELJI: ‘Voljeli bi znati što se dogodilo na Kornatima’

Vijenci i svijeće u spomen na tragično stradale vatrogasce na Kornatima položeni su u srijedu, na desetu obljetnicu Kornatske tragedije, ispred vatrogasnog doma Javne vatrogasne postrojbe Šibenik.

Ni deset godina nakon što je na Kornatima, i od posljedica ozljeda u bolnicama, preminulo 12 vatrogasaca, prava istina o njihovoj pogibiji još uvijek se ne zna.

“Tužna sam i ne znam što bih rekla jer ne znamo što se dogodilo, a voljeli bi znati, iako se vjerojatno nikad neće saznati. To jedino može znati onaj gore visoko koji sve vidi i koji nam daje snagu da živimo dalje. Da nije njega, bili bismo svi već gotovi. Teško je i nitko to ne može opisati, to jedino zna onaj koji je to doživio”, rekla je jutros supruga stradalog vatrogasca Marinka Kneževića.

Uz članove obitelji, vijence za 12 poginulih vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog, položili su jutros vatrogasci iz JVP Šibenik te gradonačelnik Šibenika Željko Burić sa zamjenicima Paškom Rakićem i Danijelom Miletom.

Obilježavanje desete godišnjice kornatske tragedije i ove će se godine održati na otoku Kornatu gdje će kod kapelice sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca, biti služena misa zadušnica, a potom će okupljeni obići 12 suhozidnih spomen križeva koji su podignuti na mjestima gdje su vatrogasci stradali.

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović doputovala je jutros u Šibenik odakle je isplovila prema otoku Kornatu na obilježavanje 10. obljetnice Kornatske tragedije. Ona je prva predsjednica države koja će posjetiti mjesto na kojem je 12 vatrogasaca, pod i dalje nerazjašnjenim okolnostima, stradalo na današnji dan 2007. godine.