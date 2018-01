PREDRAG MATIĆ: ‘Hrvatsku već 20 godina maltretira možda 40 branitelja, nema njih više’

Bivši ministar branitelja iz Milanovićeve vlade tvrdi kako Hrvatsku maltretira 40 ljudi iz braniteljskih redova, a da je Tomo Medved tek sindikalni povjerenik braniteljske populacije.

“Hrvatsku dvadesetak godina maltretira možda 40 ljudi, nema njih više. Sve su mi zgadili. Imam jedno dijete i nisam niti primijetio kako je iz četvrtog razreda prešlo u osmi. Usporedite sliku Franje Tuđmana s predsjednicima braniteljskih udruga s onom na kojoj je s njima Andrej Plenković, jako je tu malo različitih lica. Oni uporno tvrde da su predstavnici svih hrvatskih branitelja, a ja im već godinama govorim da, ako je tako, izađu na izbore. U tom bi slučaju, osim na glasove 500 tisuća branitelja, mogli valjda računati i na podršku njihovih supruga, djece… S toliko bi glasova i na vlast mogli doći”, kaže bivši ministar branitelja Predrag Matić Fred dodajući kako je čuo da branitelji ipak više neće podizati šatore jer su njihovi na vlasti.

O Medvedu

Matić se osvrnuo i na pismo koje je ministar Tomo Medved navodno poslao na HRT vezano uz obranu strane udovica zbog filma “Ministarstvo branitelja”. “Medved je zapravo njihov sindikalni povjerenik, a ne ministar što sam ja bio. Te udruge, šatoraši, vode politiku Ministarstva branitelja, vjeruju da će za njihove mirovine uvijek biti novca, a Medved im je samo transmisija u Vladi. Tako su stvari postavljene”, Matićevo je viđenje koje iznosi za Novi list.

Mali Bero

Govoreći o stanju u SDP-u, Matić je kazao kako će prvi test za Bernardića biti parlamentarni izbori, ali oni prijevremeni. “Teško je Bernardiću biti predsjednik nakon Milanovića, koji je imao jaku političku osobnost. Za dio ljudi u SDP-u on je još uvijek – mali Bero. Vode se logikom da ne može on biti šef bivšim ministrima, potpredsjednicima Vlade i stranke i tako dalje. To je balkanski mentalitet, za njih će Bernardić uvijek biti mali Bero. Kad sam prije više od 20 godina došao u Zagreb naučio sam da je družba družba, a služba služba. To je nešto najbolje što sam naučio u životu i ja ove dvije stvari mogu razlikovati. Sa svojim sam prijateljima, ako je u pitanju služba, na vi dok je prisutna treća osoba”, zaključuje Matić dodajući kako njemu politika nije životni poziv, da ga čeka vojna mirovina te kako se nada da neće biti kruha gladan čega se pribojavaju neke njegove kolege u stranci koje moraju ispunjavati određene želje.