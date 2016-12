OBJAVLJENO KOJA JE STRANKA NAJVIŠE POTROŠILA U KAMPANJI: HDZ novac dobio i od Klemma, Plenković kaže: ‘Tu nema ništa sporno’

Narodna koalicija (SDP, HNS, HSS, HSU) najviše je (6,4 milijuna kuna) potrošila na prvi dio izborne kampanje a HDZ je dobio najviše donacija (2,6 milijuna kuna), pokazuju privremena izvješća koja su svi sudionici prijevremenih parlamentranih izbora morali javno objaviti do ponoći, 5. rujna.

Po troškovima iza Narodne koalicije slijedi HDZ (potrošio oko 3 milijuna), pa Bandićeva Koalicija za premijera (2,7 milijuna) te Most nezavisnih lista (685.000 kuna).

Do 11. listopada moraju dostaviti izvješća

Koliko je tko uistinu potrošio na parlamentarne izbore znat će se tek mjesec dana nakon što se izbori održe, jer zaključno do 11. listopada političke stranke, koalicije i kandidati moraju Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) dostaviti cjelovit financijski izvještaj o financiranju kampanje, a potom ga i javno objaviti.

Spomenutih 6,4 milijuna kuna Narodna je koalicije potrošila na promidžbu u deset izbornih jedinica, u razdoblju od 1. kolovoza do 3. rujna.



HDZ, koji na izbore izlazi u 11 izbornih jedinica, na promidžbu je, od 1. kolovoza do 1. rujna, potrošio 2,9 milijuna kuna, najviše u 2. izbornoj jedinici (oko 436.000 kuna) a najmanje u 11. jedinici (185.000 kuna) u kojoj bira ‘dijaspora’, odnosno hrvatski državljani bez prebivališta u Hrvatskoj.

HDZ OBJAVIO POPIS DONATORA: Ovi su ljudi i tvrtke Plenkovićevoj stranci dali novac za kampanju

Plenković uplatio HDZ-u 30.000 kuna

Glavninu troškova HDZ može pokriti donacijama od čak 2, 6 milijuna kuna. Na popisu donatora je 297 fizičkih i pravnih osoba, po sto tisuća kuna donirali su Agropromet iz Kusijevca, Bau gradnja iz Gline, Renova Mont iz Zagreba. U dva navrata na stranački izborni račun po 80.000 kuna uplatili su Radnik iz Križevaca i Bistra iz Đurđevca.

Pravne osobe mogu u kalendarskoj godini političkoj stranci donirati do 200.000 kuna a fizičke, dakle građani i obrti, po 30.000 kuna.

Upravo toliko stranci je donirao njen predsjednik Andrej Plenković, ali i zastupnik Žarko Tušek, akademik Željko Rainer uplatio je 25.000 kuna, HDZ-ov ministar Lovro Kuščević 20.000 kuna, bivša zastupnca Ljubica Lukačić 11.000 kuna, po deset tisuća kuna donirali su zastupnik iz Koprivnice Damir Felak i HDZ-ov sisački župan Ivo Žinić, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin dao je 2.000 kuna.

Bandić u 12 jedinica potrošio 2, 7 milijuna

Bandićeva Koalicija za premijera (BM 365, Reformisti, Novi val) na izbornu je promidžbu u 12 jednica, od 16. kolovoza do 3. rujna, potrošila ukupno 2, 7 milijuna kuna, a od donatora dobila nešto preko 600.000 kuna. Najviše je “uložila” u kampanju u 3. (446.000 kuna) i 9. izbornoj jedinici (300.000 kuna), najmanje u 4. i 5. jedinici, 182.0000, odnosno 185.000 kuna.

Među poznatijim donatorima su Ljubo Jurčić (30.000 kuna), Ivica Lovrić (20.000), Jelena Pavičić Vukičević (10.000), te Ana Marija Bujas Čelan i Mirka Jozić koje su kampanju Bandićeve koalicije pomogle sa po 20.000 kuna. Sa 30.000 kuna u donatore su upisao i ugostiteljski obrt Vagabund iz Vira, Kristijana Kapovića koji je kandidat za saborskog zastupnika u 9. jedinici.

Skromni Most potrošio tek 685.000 kuna

Izborna promidžba u deset izbornih jednica, od 15. kolovoza do 2. rujna, Most NL stajala je oko 685.000 kuna, od tri donatora dobio je 12.400 kuna. Nešto manje od 6.000 kuna uplatio je kandidat za saborskog zastupnika Robert Podolnjak, 5.500 kuna Gordan Grgurić, sveučilišni profesor iz SAD-a, koji nosi Mostovu listu za dijasporu.

Za sada je poznato da je koalicija HDSSB-a i Hrvatske konzervativne stranke (HKS) koja na izbore izlazi u dvije slavonske jedinice, od donatora dobila 323.000 kuna, a na kampanju potrošila oko 4.600 kuna. IDS je potrošio oko 360.000 kuna, od donatora dobio 11. 000 kuna. Novčane donacije za kampanju izborni sudionici mogu prikupljati isključivo na posebne račune i to najkasnije do završetka kampanje, dakle do ponoći, 9. rujna. Ukupni im troškovi po jednoj izbornoj jedinici ne smiju prijeći 1, 5 milijuna kuna.

Plenković o Klemmovoj donaciji: Ništa sporno

Među donatorima HDZ-a je i tvrtka Klemm sigurnost Josipa Klemma, jednog od vođa svojedobnog braniteljskog prosvjeda pred Ministarstvo branitelja u Savskoj 66 u Zagrebu.

Šef HDZ-a kaže da mu niti jedno ime na popisu donatora nije sporno. “Riječ je o donaciji pravne osobe”, kazao je Plenković, prenosi N1.

“Sve što smo objavili su podaci koje smo prijavili Državnom izbornom povjerenstvu. Donacije i dalje pristižu”, kazao je.

Na pitanje zašto nema velikih iznosa privatnih osoba kao što ih je bilo prije, Plenković je kazao kako su stvari sada zakonski regulirane.