BRAT HDZ-ove NAČELNICE KONKURENTIMA SKIDAO PLAKATE I PRIJETIO MJEŠTANIMA: ‘Zaklat ću vas!’

Predizborna nervoza zahvatila je jučer i općinu Vrsi pokraj Nina gdje je u razmaku od 20 minuta policija zabilježila dva međusobno povezana incidenta.

Najprije je oko 14.40 sati u Ulici kneza Branimira 43-godišnji G.V. špatulom skidao oglase konkurentske političke opcije s oglasne ploče. Kada su mu se približila dvojica mještana, upitavši ga zašto to radi, G.V. je verbalno napao 52-godišnjaka i 27-godišnjaka, a potom ih pokušao fizički napasti, zamahujući prema njima sa špatulom, piše Zadarski.hr.

Dvadeset minuta kasnije u ulici Put Gospe od Jasenova 29-godišnji A.P. je verbalno napao 60-godišnjaka vezano uz prethodni incident.

Prema svemu sudeći, čovjek sa špatulom je Goran Vukić, brat aktualne načelnice općine Sandre Vukić (HDZ), a verbalno je napao Matea Perinića kojem je špatulom prijetio da će ga “zaklati” zamahujući mu alatom ispod vrata. U tom pokušaju je ranio Mateovog sina, Marina Perinića.



Incident u Branimirovoj ulici zabilježen je na kratkom videu koji je jučer objavljen na Facebook stranici Pokreta mladih Općine Vrsi. Uz video je objavljen i tekst koji prenosimo u cijelosti.

“Prije sat, dva, igrom slučaja snimljen je nevjerojatan događaj. Objavljujemo snimku da vidite istinu vlastitim očima. Prvo je brat od načelnice Sandre Vukić, Goran Vukić, zaustavio Marina Perinića (Malac) i pitao ga je li on kandidat za načelnika, na što mu je on odgovorio da nije već njegov brat Luka. Zatim odlazi skidati naše plakate sa špatulom te dolazi do verbalnog okršaja s Mateom Perinićem kad mu je prijetio da će ga zaklati i fizički ga napada te mu sa špatulom prolazi blizu vrata! Pri tome je ranio Marina Perinića, sina od Matea. Policija je pozvana, i još uvijek se čeka da dođu na očevid. Zgroženi smo ovim događajem! Zar se trebamo bojati za svoje živote jer smo se upustili u politiku, jer želimo bolje za sve Vas?”