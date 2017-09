PRAVOBRANITELJICA NAKON PORUKE ZA DJECU IMA I JEDNU ZA SVOG NASLJEDNIKA: ‘Ne zavidim mu, u startu će biti uškopljen’

Pravobraniteljica za djecu na odlasku, Ivana Milas Klarić, nije se javila na natječaj za izbor pravobranitelja raspisan temeljem novog zakona. Za saborsku je većinu rekla da je na prijedlog Vlade uništila neovisnu instituciju pravobranitelja, a jučer je mladima poručila neka ‘uče strane jezike i bježe glavom bez obzira’.

Ivana Milas Klarić kaže da je njezin mandat kao pravobraniteljice za djecu bio buran zbog brojnih promjena unutar Vlade te promjena zakonodavstava.

PRAVOBRANITELJICA NA ODLASKU PORUČILA DJECI: ‘Učite strane jezike i bježite iz Hrvatske glavom bez obzira!’

‘U zadnjih par godina urušena su mnoga postignuća’

Kaže da se u posljednjih nekoliko godina urušavaju neka postignuća, poput Obiteljskog zakona iz 2015 godine, a smatra da je urušen i trend u zaštiti ljudskih prava i socijalne sigurnosti.



‘Urušena su neka postignuća za koja smo u razdoblju nakon Domovinskog rata uspjeli imati neki optimizam, zadnjih par godina imamo urušavanje’, rekla je Milas Klarić.

Upitana o suradnji s vlastima, rekla je da je s operativcima u ministarstvima uglavnom imala pristojnu suradnju, no s vrhom vlasti ne. Oni dolaze na skupove i stručne sastanke, no nakon toga se ništa ne događa, tvrdi Milas-Klarić.

‘Ne zavidim onome tko će me naslijediti. Želim mu da uspije, ali mislim da je taj zakon u okvirima koji to onemogućavaju. Osobno sam premijera upozorava još u fazi nastanka tog zakona na sva loša rješenja i da je u posvemašnjem neskladu sa svim europskim standardima. Nije bilo sluha, premijer je bio osobno upoznat, zvuče mi smiješno sada ove riječi da ne zna kad govori o Obiteljskom zakonu, primjerice. Znao je za Zakon o pravobranitelju djece, a odgovor na to je – ništa’, rekla je za N1.

‘Pravobranitelj nema temelja za neovisan rad’

Tko god bude budući pravobranitelj za djecu, Milas Klarić smatra da neće imati temelja za neovisan rad.

‘Sabor može tražiti izvješće u bilo kojem trenutku, toga nigdje u svjetu nema. Ta je osoba – uškopljena u startu. Vlada je opterećena gospodarskom situacijom, Agrokorom, korupcijskim aferama, nema oko djece novca, to je katastrofa jer Vlada jest i mora biti odgovorna za stanje ljudskih prava i zaštitu najslabijih, a to su upravo djeca i osobe s invaliditetom. Ali – djeca nisu glasači, jesu njihovi roditelji, ali nije to primaran fokus.’

Smatra da bi bilo najbolje da Vlada ne radi ništa po pitanju promjena Obiteljskog zakona jer sadašnji pokazuje sasvim pristojne rezultate.

Kada je riječ o ministrici Nadi Murganić, Ivana Milas Klarić kaže da se ne želi miješati u kadroviranje, ali smatra da ministrica nema dovoljno stručnih kompetencija ocjenjivati zakon, već je samo vjerovala stručnoj skupini koja je napravila – loš posao.

Upitana zašto se nije kandidirala na natječaj za novog pravobranitelja za djecu, kaže da ‘ne želi ići na tulum na koji nije pozvana’.