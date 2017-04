PRAVI RAZLOG KRAHA ‘TODORIĆEVOG CARSTVA’ LEŽI U JEDNOJ ČINJENICI: Pravo je čudno što je Agrokor izdržao do sada

U jeku rasprava i traženja odgovora na pitanja tko je kriv, tko je odgovoran za situaciju u Agrokoru, jesu li institucije zakazale i tko je trebao spriječiti nepravilnosti u poslovanju koncerna, analiza poslovnih pokazatelja pokazala je da uzrok velikih problema u kojima se našao Agrokor zapravo leži u nizu recesivnih godina.

Recesija koja je u Hrvatskoj dugi potrajala, visoke cijene novca, te činjenica da je u razdoblju vrlo niskog ili negativnog gospodarskog rasta Agrokor plaćao ekstremno visoke kamate doveli su do situacije u kojoj se koncern danas nalazi, piše Jutarnji list.

Prema financijskim prihodima i rashodima u Agrokoru jasno se uočava kako je u razdoblju od 2009. do 2016. godine Todorić platio nevjerojatnih 12 milijardi kuna kamata neto. I dok je Agrokor uspijevao plaćati kamate na dug od 9 do 10 posto ili 0,8 do 2 milijarde godišnje, hrvatska ekonomija kumulirala je cijelo vrijeme negativne stope gospodarskog rasta pa je zapravo čudno koliko je dugo Todorićeva kompanija uspjela izdržati pritisak inozemne konkurencije.

Visoke kamate

S druge strane, glavni konkurenti Konzuma od dolaska na hrvatsko tržište uživali su vrlo niske kamate, pa čak i vrlo izdašnu te izuzetno povoljnu financijsku potporu EBRD-a i Svjetske banke. Ideja tih međunarodnih institucija bila je otvoriti nova radna mjesta, stvoriti novo tržište za lokalne proizvođače te osigurati potrošačima kvalitetnu i cjenovno pristupačnu hranu.

Iz Agrokorovih financijskih prihoda i rashoda može se iščitati da Todorić ipak ije izvlačio novac iz tvrtki u koncernu već je bio naivan te vjerovao kako će se situacija ubrzo primijeniti te da će opći rast u jednom trenutku za sobom snažno povući niz njegovih poduzetničkih pothvata.

Osam godina krize

U osam godina krize Todorić je i dalje investirao, a kako piše Jutarnji list, matica njegove tvrtke isplatila je u tom istom razdoblju (2009. – 2016.) samo 548 milijuna kuna dobiti te ispada da su u odnosu na Todorića kao većinskog vlasnika puno bolje prošli njegovi mali dioničari koji su kroz sveobuhvatnu dobit u istom razdoblju uprihodili 1,16 milijardi kuna.

Analiza pokazuje da je svih tih godina Todorić bilježio gubitak, osim u 2015. godini li se u tom razdoblju dobit može zahvaliti ponajprije revalorizaciji zemljišta.

