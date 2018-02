PRAVA ZIMA SE OPET VRAĆA: Od danas se očekuje novi snijeg, a i temperature će pasti

Nakon kratkog predaha snijeg će opet zabijeliti Lijepu našu, a i zahladiti će.

Danas će na kopnu biti magla i niski oblaci koji će se na zapadu i sjeverozapadu zadržati i cijeli dan, dok su na istoku moguća i sunčana razdoblja. Na Jadranu djelomice ili pretežno sunčano. Od sredine dana postupan porast naoblake, najprije na Jadranu, uz povremenu kišu, a mogući su i pljuskovi.

Od sredine dana očekuje se postupan porast naoblake, najprije na Jadranu, uz povremenu kišu. Prema večeri u gorju će se pojaviti i snijeg, koji će potom tijekom noći padati i u većem dijelu unutrašnjosti, prognozira za utorak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U Lici je u početku moguća kiša koja se smrzava na tlu, a najmanje oborina, uglavnom na granici kiše i snijega bit će na krajnjem istoku.



Vjetar na kopnu slab, a na Jadranu će zapuhati jako, prema večeri i olujno jugo, podno Velebita umjerena do jaka bura. Najviša dnevna temperatura između 0 i 5, na Jadranu od 9 do 14 stupnjeva Celzijevih.

Nastavak i sutra!

I sutra će se nastaviti slično vrijeme. Bit će oblačno uz povremene oborine, na Jadranu kišu, u većem dijelu unutrašnjosti snijeg, a na istoku zemlje kišu i susnježicu. Oborine u prvom dijelu dana mogu biti izraženije i obilnije, osobito na Jadranu i područjima uz njega, a najrjeđe će biti na istoku.

Na kopnu će zapuhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na istoku prolazno jugoistočni i potom jugozapadni. Na sjevernom Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, a u Dalmaciji jugo koje će okrenuti na jugozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura uglavnom od -5 do 0, na Jadranu od 3 do 8 °C. Najviša dnevna na kopnu od -2 do 2, samo na istoku između 7 i 12, a na Jadranu od 6 do 12 °C.

U većini unutrašnjosti snijeg se očekuje i u četvrtak, a od petka bi se mogli zaredati i jutarnji debeli minusi kao primjerice -7 u Ogulinu ili -8 u Karlovcu.

Upozorenja HAK-a

Zbog magle koja je krenula od jutra Hrvatski autoklub upozorava vozače na smanjenu vidljivost na području Gorskog kotara, te na dionici autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Kikovica.

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK) u 7 sati i vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.

Zimski su uvjeti, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama dok je za ostala vozila obavezna zimska oprema u Gorskom kotaru, sjevernom Hrvatskom primorju, Lici i u Zadarskoj županiji: ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak; ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk; ŽC5062 Lič-Lukovo; ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine; ŽC5030 Platak-Kamenjak; ŽC5110 Krmpote-Alan, ŽC5062 Bribir-Lukovo; ŽC5094 Breze-Stalak; ostale županijske i lokalne ceste na području Čabra, Delnica i Vrbovskog, DC42 u mjestu Poljanak, DC218 Doboselo-Mazin-Bruvno, ŽC5169 Bjelopolje-Donji Lapac.

Zbog vode na kolniku zatvorena je županijska cesta ŽC5162 Smiljan-Rosulje-Novoselo.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

Trajekti i katamarani plove prema redu plovidbe.