PRAVA SLIKA HRVATSKE: Ugledni splitski ginekolog otkrio najčešće razloge za pobačaj te cijenu istog na crnom tržištu

Statistički podaci pokazuju da se na abortus najčešće odlučuju žene između 30. i 39. godine života koje već imaju djecu, koje su zaposlene i strahuju da će zbog nove trudnoće izgubiti posao.

Zbog problema poput tko će im čuvati djecu koju već imaju, kao i tko će im se brinuti za novorođenče ako se one budu morale brzo nakon poroda vratiti na posao, žene se najčešće odlučuju na pobačaj, napominje dr. Robert Vulić, poznati splitski specijalist ginekolog koji je ujedno i sudski vještak iz ginekologije i opstetricije (porodništvo).

Najčešći razlozi za pobačaj

U intervjuu za Slobodnu Dalmaciju doktor Vulić kazao je ‘da žene imaju bolji položaj u društvu i bolja zaposlenja, da su bolje plaćene i da su neovisnije, bilo bi i puno manje pobačaja’.

‘Postavljam pitanje bi li se pobačaj morao promatrati prvenstveno kao socijalno a ne samo etičko pitanje (što se i najčešće radi)’, kazao je dr. Robert Vulić.



O temi pobačaja sve se više govori u Hrvatskoj, a osim na društvenoj sceni o pobačaju sve se češće govori u političkim krugovima. Najmanje o njemu pričaju upravo liječnici i struka.

‘U svakom slučaju radi se o vrlo osjetljivoj temi. Ja kao ginekolog pokušavam svakoj pacijentici koja zatraži pobačaj pristupiti s maksimalnom pažnjom u smislu nezinih prava. Posljedice tog njihova zahtjeva ili odluke pratit će ih cijeli život. Isto tako, kada se govori ili odlučuje o pobačaju, ne smije se zaboraviti ni na partnere, a mnogi od njih na ženu vrše razne pritiske. Premda ja ne bih smio ulaziti s pacijenticom u raspravu, uvijek je pitam je li dobro o svemu razmislila i je li svjesna možebitnih posljedica, prvenstveno psihičkih koje će iz takve njezine odluke možda nastati. A osim psihičkih smetnji koje ponekad nastaju ne smiju se zanemariti ni moguće komplikacije prilikom takvog zahvata’, kazao je dr. Vulić.

Legalan zahvat

Pobačaj je legalan medicinski zahvat koji se prema zakonu u Republici Hrvatskoj provodi u državnim zdravstvenim institucijama, kao i privatnim koje zadovoljavaju propisane uvjete i svoje usluge nude na tržištu medicinskih usluga. S obzirom na to da je riječ o usluzi, pobačaj treba platiti. Cijene su različite, a njihov raspon je ogroman, a kreću se do 3000 kuna.

Cijene variraju

‘U Hrvatskoj su cijene pobačaja neopravdano velike, razlikuju se od bolnice do bolnice, i iznose od 860 do čak 3000 kuna. Postavlja se pitanje zbog čega su tako velike razlike. Moguće je da je to tako zbog ograničavanja ovog zahvata, a nije svakomu baš lako dati 3000 kuna iz vlastita džepa. Pobačaj mora biti siguran zahvat i svi u Hrvatskoj moraju shvatiti da žena koja se na to odluči neće odustati. Eventualna zabrana pobačaja neće smanjiti njihov broj’, smatra dr. Vulić.

Tijekom 1984. godine u Hrvatskoj je napravljeno 48.775 pobačaja, dok ih je prije dvije godine, 2015., registrirano 3002. Dakle 16 puta manje nego prije 33 godine! To su statistički podaci iz Ljetopisa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Međutim, HZJZ dobiva od ustanova u RH koje obavljaju pobačaje Izvještaje o prekidu trudnoće, a pitanje je jesu li izvještaji potpuni, odnosno ažuriraju li se po državnim medicinskih ustanovama svi obrazci o prekidu trudnoće, piše Slobodna Dalmacija.

‘Svakako treba spomenuti i da su kontracepcijska sredstva, koja nisu bila u ovolikoj mjeri dostupna 1984. godine, uzrok puno manjega broja pobačaja’ napominje dr. Vulić te dodaje kako je njihov broj teško je utvrditi i zbog crnog tržišta na kojemu se cijene pobačaja kreću između 2500 i 3000 kuna.

Loši uvjeti

Godišnje se u svijetu obavi oko 50 milijuna pobačaja. Od toga broja njih 50 posto su obavljeni u lošim i za ženu opasnim uvjetima.

‘Po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji tri su događaja u medicinskoj povijesti najznačajnije smanjila smrtnost žena koja je povezana s trudnoćom. To su primjena antibiotika za babinju sepsu, mogućnost transfuzije krvi i legalizacija pobačaja’, navodi dr. Vulić.