REVIZIJA OTKRILA MULJAŽE TEŠKE MILIJARDE, RAMLJAK POTVRDIO: ‘Da, podnijeli smo kaznenu prijavu protiv bivše uprave! Todorić? Njemu je najteže…’

Konsolidirani gubitak Agrokor Grupe za 2016. godinu iznosi 11,04 milijardi kuna, ukupne obveze bile su 56,28 milijardi, a gubitak iznad vrijednosti kapitala 14,5 milijardi, pokazuje revidirano financijsko izvješće objavljeno u ponedjeljak.

Konsolidirani gubitak Agrokor Grupe, koja obuhvaća Agrokor d.d. i povezana društva, za 2016. godinu iznosi 11,04 milijardi kuna, dok je u 2015. taj gubitak, nakon prepravljenih izvješća, bio 3,6 milijardi kuna.

Ranija uprava Agrokora za 2015. iskazala je konsolidiranu nego dobit na razini grupe od 1,17 milijardi kuna.

Ukupna imovina Agrokora zadnjeg dana 2016. bila je 41,75 milijardi kuna, te je bila 10 milijardi manja nego što pokazuje prepravljeno izvješće za 2015.



Ukupne obveze Agrokor grupe, prema najnovijem revizorskom izvješću, iznosile su na kraju 2016. godine 56,28 milijardi kuna. Prepravljeno izvješće za 2015. govori o konsolidiranim obvezama od gotovo 55 milijardi kuna.

Ukupni kapital Agrokor grupe na kraju 2016. bio je negativan, odnosno evidentiran je gubitak iznad vrijednosti kapitala od 14,5 milijardi kuna.

Kako stoji u revizorskom izvješću, kapital Agrokor grupe smanjen je za 2015. i 2016. za nešto više od 22 milijarde kuna.

Također, tijekom revizije uočene su računovodstvene nepravilnosti, koje mogu ukazivati na potencijalne protuzakonite radnje, a izvanredni povjerenik Ante Ramljak poduzeo je korake predviđene zakonom, stoji u prezentaciji revidiranih financijskih izvješća koju predstavlja izvanredni povjerenik Ante Ramljak.

Podsjetimo, Ivica Todorić danas je na svom blogu objavio novi post u kojem kaže kako Agrokor danas vode ljudi bliski Martini Dalić i Borislavu Škegri, a iza kojih ne stoji niti jedan projekt. Također ističe kako je Ramljak, uz još neke u tvrtki, ‘čovjek izvan zakona’ te da će ga osobno prijaviti DORH-u.

NOVO, 16:06 – Upitan je li moguće naknadno utvrditi još veće dubioze, Ramljak kaže:

‘Što se tiče dugova prema državi i svega ostaloga, vidljivo je da su u nekim situacijama porezi i preplaćeni. U revizorskom izvješću su iskazani i porezi i obveze prema državi. Ovdje se vrlo dobro vodilo računa da se obveze prema državi isplaćuju. Tu nema spektakularnih otkrića vezano za to’, rekao je Ramljak i dodao da je teško utvrditi kada je sve počelo.

‘Prikriveni troškovi bili su već u 2010. godini’, podsjetio je Ramljak i istaknuo da se sve odnosi isključivo na Agrokor d.d.

16:05 – ‘Malo je za reći da su ljudi bili šokirani brojkama’, rekao je Ramljak i dodao da je to bilo i očekivano.

‘Što se tiče nagodbe, ovo ju ne sprečava nego nam daje temelj. Sad znamo što je početak’, rekao je.

16:03 – ‘Ja sam od prvog dana zauzeo stav da na te blogove ne odgovaram. Ja stvarno ne mislim voditi polemiku kroz medije sa gospodinom Todorićem. Njemu je najteže. On sam zna što je ovdje bilo. ja mu stvarno nikad nisam želio ništa loše. Ja samo iznosim činjenična stanja. On je u situaciji da brani sebe, morate ga razumjeti. Odabrao je tu strategiju obrane koja je napad i mislim da će na nekom drugom mjestu morati odgovoriti na puno pitanja, ali nije u redu da ja preko medija odgovaram na bilo što’, rekao je Ramljak upitan o najavi kaznene prijave protiv njega na Todorićevom blogu.

16:02 – Zadnja je dividenda isplaćena za 2014. godinu, rekao je Ramljak.

16:00 – Upitan koliko je novca bilo predviđeno za IPO, Ramljak kaže da u tih 2,2 milijarde kuna postoji jako puno konzultantskih, pravnih troškova, čak i kamata od banaka, a 50 posto toga je privatni trošak.

‘Ne bih navodio detalje toga. Ne znam, ima tu jako puno. Ogroman je novac. Kad ste privatni poduzetnik, onda sve svoje privatne troškove vodite na kompaniju. To nije sporno, ali sporno je što to nikad nije prikazano u nekom izvještaju’, rekao je Ramljak i dodao da to nikad nije vraćeno.

‘Postoji raskid ugovora od 14.12. 2016. u kojem se odlučuje da IPO-a nema i da ga neće biti, i onda se svi ti troškovi prikazuju u bilanci odjednom’, rekao je Ramljak.

15:57 – Ramljak je potvrdio da se radilo o pozajmici koju je Todorić na kraju zatvorio tako što je prava potraživanja svoje firme u Nizozemskoj prebacio na Agrokor d.d. te da tamo novca nema.

‘Mi sad pokušavamo, ali teško da ćemo nešto od ovoga naplatiti’, rekao je Ramljak.

Rekao je da je pozajmica sigurno bilo i za ranije godine.

Na pitanje kako to da ih nisu vidjeli prethodni revizori, Ramljak kaže da ne zna odgovor na to. Protiv njih nije podnio kaznene prijave.

15:55 – Ramljaka su novinari upitali je li podnio kaznenu prijavu protiv osoba s imenom i prezimenom ili protiv skupine ljudi. Rekao je i da nije čuo da je Todorić najavio kaznenu prijavu protiv njega.

15:52 – ‘Mi smo nakon svih ovih nalaza angažirali forenzičku kompaniju koja će ispitati svaku stavku svih tih neprikrivenih troškova i pokazati ustvari gdje je razlika u novcu stvarno otišla. Već danas sam poduzeo određene zakonske aktivnosti’, rekao je Ramljak i potvrdio da se radi o podnošenju kaznene prijave protiv odgovornih osoba koje su u tom trenutku bile u upravi kompanije (govori o 2016. godini).

15:50 – Ramljak se osvrnuo i na Konzum u Sarajevu.

‘Gubitak je sada ispravljen za milijardu i pol kuna. Drugi ispravak je vrijednost goodwilla Mercatora. Onog trena kad je taj goodwill procjenjen, onda morate procijeniti i kolika je vrijednost eventualno budućih profita Mercatora i razlika od onoga što se platilo do procjene može se staviti kao goodwill. Od te procjene se današnji rezultat razlikuje 90 posto’, kaže izvanredni Vladin povjerenik i dodaje da je udio Mercatora knjižen po tržišnim vrijednostima, ali na to se ne može dodati još i goodwill Mercatora.

15:48 – Neprikazani troškovi po godinama: od 2010. u svojim knjigama kompanija nije prikazivala trošak: u 2010. 58 milijuna kuna, a od tada se akumuliralo 429, 473 milijuna kuna itd. Ukupni iznos koji svih tih godina nije prikazivan je 2,2 milijarde kuna. Pitate li se kako je to moguće uopće? Moguće je tako da su ti iznosi stavljeni na tranzitni račun. Revizori ga nisu vidjeli, a postoji jedan ugovor u kojem je odlučeno da će kompanija biti izlistana na burzi i da svi troškovi vezani za listanje kompanije na burzi će biti troškovi kompanije. Kad vlasnik dobije novac od prodaje dionica, on će pokriti te troškove nazad kao njegove vlastite troškove. Ugovor kaže i da, ako se odustane od prodaje dionica na burzi, tog trenutka ti troškovi postaju troškovi kompanije. U 2,2 milijarde kuna ima svakakvih troškova na godišnjoj bazi, ali 50 posto su privatni troškovi. Oni nikad nisu bili prikazivani kroz sve ove godine. Dobit se uvećavala svake godine za ovaj iznos, a na račun te dobiti su se isplaćivale dividende’, rekao je Ramljak i pojasnio drugu računovodstvenu nepravilnost.

‘To je krivo klasificiranje po kreditima. Treća računovodstvena stavka je citat iz moodysevog izvještaja. Kad su smanjivali kreditni rejting kmpaniji, naveli su da ima dovoljno likvidnosti za pokrivanje svojih obveza u iznosu od 2 milijarde 286 milijuna kuna. Ovo je taj keš na računu. To su bile pozjamice dane određenim osobama ili kompanijama koje su se klasificirale kao novac i novčani ekvivalent’, kaže Ramljak i ddoaje da je tu lista od milijardu i 600 milijuna kuna kompanija i osoba kojima je taj novac stavljen na depozit.

‘Stvarni iznos keša je bio 318 milijuna kuna na Agrokorovom računu, a prikazivalo se kao 2 milijarde i 200’, rekao je Ramljak.

15:42 – ‘Ukupne računovostvene nepravilnosti koje su otkrivene u 2015. i 2016. iznosile su 5 milijardi i 600 milijuna kuna. Vrijednosna usklađena imovine su bila dodatnih 10 milijardi i 800 milijuna kuna, i dodatni utjecaj na kapital 5 milijardi i 248 milijuna kua. Završno stanje je 14 i pol milijardi kuna. Računovodstvene nepravilnosti: poboljšavali su se rezultati kroz neprikazivanje operativnih i financijskih troškova.’

15:40 – ‘Ukupan gubitak na kapitalu u 2016. godini je bio 14.5 milijardi kuna. Stvarni gubitak na kapitalu Agrokor konsolidirane grupe je bio i 2015. godine skoro 3 milijarde kuna’, rekao je Ramljak.

‘U 2016. godini je Agrokor d.d. imao gubitak od 10 milijardi kuna, a godinu ranije je bilo milijardu i 300 milijuna kuna, a gubitak iznad visine kapitala Agrokora d.d. je sada 13,5 milijardi kuna. Slijede ključni nalazi revizije, najvažnije za javnost Hrvatske’, najavio je Ramljak i istaknuo da nije jednostavno sve to shvatiti te da je i njemu trebalo vremena.

15:38 – U 2016. godini je gubitak bio 11 milijardi kuna, cijele Agrokor konsolidirane grupe.

‘Sve pojedinačne kompanije ulaze u tu konsolidiranu masu’, pojasnio je Ramljak i dodao:

‘Gubitak iznad visine kapitala Agrokor grupe je 14,5 milijardi kuna. Vrijednost imovine nakon svih ispravaka je 41,8 milijardi kuna, a vrijednost obaveza 56,3 milijardi kuna’, kaže Ramljak.

15:36 – Računovodstvene nepravilnosti odnose se na 3,9 milijarde kuna neprikazanih troškova, pojasnio je Ante Ramljak.

‘Sve ove navedene nepravilnosti su ispravljene u izvještaju za 2015. godinu’, rekao je i dodao da je bilo i nepravilno korištene metode udjela.

‘Prema mešunarodnim računovodstvenim stanrdardima, nepravilno je korištena metoda, što je rezultiralo dodatnim ispravkom vrijednosti od 3,5 milijarde kuna. Prihodi su bili precjenjeni za 3,5 milijarde kuna’, kaže Ramljak.

15:30 – Izvanredni Vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak na konferenciji za novinare počinje s objavom financijskih izvješća za cijeli koncern Agrokor.

Prezentirat će drugi dio revizorskog izvješća, revidirane financijske rezultate za 2016. godinu Agrokor d.d. i revidirani financijski rezultat konsolidirane Agrokor grupe.

‘Uz velike napore uspjeli smo završiti sve financijske rezultate i individualnih kompanija i Agrokor d.d.-a i konsolidirane Agrokor grupe’, rekao je Ramljak i istaknuo da je bilo dosta poteškoća pritom.

‘Od 31.12.2014. do 31.12. 2016. godine ukupniiznos umanjenja na kapitalun ispravaka vrijednosti je 21 milijardu i 700 milijuna kuna. Od toga je gubitak u 2016. godini 11,2 milijarde kuna, a gubitak u 2015. godini koja je bila prezentirana kao dobitn od milijardu i 200 milijuna kuna, nakon svih ispravaka , ona je iznosila gubitak od 3,6 milijardi kuna. U cijelom ovom izvještaju uočili smo i neke računovodstvene nepravilnosti’, istaknuo je Ramljak.