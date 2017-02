POZNATI REDATELJ POBJESNIO NA PROVOKATORE: ‘Ponašajmo se kršćanski! Pitanje je koga vi predstavljate – tko ste vi?’

Inicijativa Puk’o nam je film održala je konferenciju za medije vezanu za prevrate u Hrvatskom audiovizualnom centru i pokretanje istoimene inicijative, pokrenute da se politika makne od filma, koji je posljednjih godina doživio velike uspjehe i međunarodnu afirmaciju.

Na konferenciji za medije bila je i Zorica Gregurić iz Koordinacija udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata, jedna od glavnih kritičara Hrvoja Hribara i HAVC-a.

Kako javlja N1, provokacije iz publike su se periodično ponavljale tijekom cijele konferencije.

Antonio Nuić kazao je da se u društvu razvila “ne maligna i bolesna, nego alarmantna situacija”.



‘Ponašati se odgovorno, kršćanski, a ne paganski’

“Ne raspravlja se s minimumom merituma i kompetencija… Diletantizam je pojava kada neznalice pokušavaju pomoći široj zajednici uređujući djelatnosti o kojima pojma nemaju”, kazao je Nuić.

“Izmislili smo ga kad smo govorili o sukobu interesa i kada smo se na njega spustili kao muhe na govno… Da bi se izbjegao sukob interesa, ušli smo u sukob sa zdravim razumom koji neće prestati sutra ili preksutra, već onda kad se Hrvatska krene ponašati odgovorno, kršćanski, a ne paganski! Kršćani stoje iza riječi koje daju”, kazao je Nuić.

“Ovo je moj najdublji naklon svim braniteljima Vukovara. Ne postoji nijedan čovjek koji misli loše o hrvatskim braniteljima! Nijedan! Nijedan! Samo je pitanje koga vi predstavljate – tko ste vi?”, kazao je emotivni Nuić provokatoru, a svaku njegovu riječ popratio je gromoglasan pljesak.

Na konferenciji je govorio i Goran Navojec.

“Puk’o nam je film!”, kazao je i citirao Shakespearea, dodajući da vidimo da je i njemu jednom u životu puk’o film.

“Koji to računovođa, knjigovođa na svijetu zna što to pridonosi razvoju kulture? To može možda samo Gogoljev revizor, jer samo je on pridonio razvoju kulture. Ova financijska revizija izašla je daleko, daleko iz svojih okvira”, kazao je.

Pročitao je dio nalaza, gdje se navodi kako nisu utvrđeni kriteriji za dodjelu sredstava, kako bi se pridonijelo razvoju hrvatske kulture.

“To je trebala biti financijska, računovodstvena revizija… A nekako im je promaklo kako hrvatski film pridonosi hrvatskoj kulturi. Ispričat ću vam češki primjer, kada im se događala vrlo slična stvar”, kazao je.

“Zaključili su da je najbolje u kinodvorane postaviti suzomjere i smjehomjere, kako bi se moglo zaključiti koliko filmovi pridonose češkoj kulturi”, kazao je, izražavajući nadu da se to neće dogoditi kod nas.

“Čudi me kako je reviziji promaknulo sljedeće: više od 250 hrvatskih filmova na međunarodnim festivalima, od čega 22 na A-festivalima”, kazao je Navojec i nabrojio niz uglednih glumaca, koje su preko televizije zbog ovoga prozvali “klijentelističkom bagrom”.

Nabrojio je zatim nagrade koje su pobrali hrvatski filmovi na međunarodnim festivalima – u Cannesu, na Venecijanskom film festivalu, San Sebastian film festivalu, Berlinskom festivalu, Europske filmske akademije tzv. europski “Oscar”…

“Po mom neskromnom međunarodnom iskustvu, nigdje ministri ne upravljaju filmom – od ukupno 31 filmskog fonda u Europi”, kazao je Navojec. On je snimio više filmova izvan sustava HAVC-a, nego unutar njega i smatra da je taj sustav fantastičan.

‘Ostali bismo mi i Sjeverna Koreja’

“Ostali bismo mi i Sjeverna Koreja, kad bismo je primili u Europsku uniju”, kazao je.

“Koliko ćemo europskih konvencija prekršiti tim činom?”, pitao je. “Želimo neovisan sustav, jer bilo što drugo vratit će nas u mrak komunističke kulture. Izuzetno mi je žao što se ministar Hasanbegović nije kitio uspjesima HAVC-a, a ostat će zapamćen po sintagmi – demontare necesse est ili soriti, potaracati, urušiti, srušiti se mora”, kazao je Navojec.

Za riječ se javila i dugogodišnja HRT-ovka Silvija Luks. Kazala je da se sjeća vremena kada je SUBNOR odlučivao o filmovima.

“Vas molim, branitelji, vi imate pravo braniti ono za što ste se borili, ali dopustite da imam i ja. I ja sam odlikovana odličjem viteza za zasluge, to poručite i bivšem ministru kulture.

“Ovo je jedan vestern u kojem je trebalo objestiti Pedra. Pedra ste objesili, doći će drugi. Ali, odmaknuli pažnju s tvrđave Alamo, a to je HRT – odite tamo na vrata. Ja ću vam reći gdje se generira korupcija, koja traje od nezavisnosti, za koju sam se borila i ja, kao i vi”, kazala je Luks.

Pozvala ih je da idu pred HRT i kazala: “Pitajte gdje odoše pare! HAVC je najbolji sustav!”