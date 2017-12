POZNATI POLITOLOG ZA NET.HR O PLENKOVIĆU: ‘Očito je da on ne drži konce HDZ-a u svojim rukama’

Andrej Plenković ima nisku razinu samostalnosti i nizak reformski potencijal i kako vrijeme bude prolazilo, on će se kao vladar urušavati – smatra politolog Anđelko Milardović

U nedavnoj anketi Nove TV o popularnosti pojedinih članova Vlade ispalo je da čak sedmero ministara bolje kotira u očima javnosti od samog premijera Andreja Plenkovića. A ako je suditi prema izjavama za Jutarnji list neimenovanog, no dobro upućenog sugovornika iz HDZ-a, ni u stranci kojoj je na čelu Plenković ne kotira baš sjajno.

Dokazi da ne drži konce u rukama?

Tri svježa dokaza tomu su, kazao je isti izvor iz stranke, izbor novog šefa osječkog HDZ-a Ivana Radića, koji nije bio Plenkovićev adut za tu funkciju, zatim činjenica da je požeško-slavonski župan Alojz Tomašević i dalje na svome položaju unatoč teškim optužbama za obiteljsko nasilje i svojedobnoj Plenkovićevoj izjavi da će ovaj zbog afere motrati odstupiti. Na kraju, treći dokaz je situacija u Hrvatskom nogometnom savezu, inače premreženom HDZ-ovim kadrovima, čiji je Izvršni odbor jednostavno ignorirao Plenkovićev apel za demokratskim promjenama u svome vodstvu.



Zbog toga mu neki već predviđaju sudbinu kakva je zadesila i njegova prethodnika Tomislava Karamarka, koji je s neviđenom lakoćom pao sa stranačkog trona. Pitanje je koliko uopće Plenković drži stranačke konce u svojim rukama, kakvo povjerenje članova uživa te može li se u toj poziciji, s Vladom koju stalno održava trgujući rukama u Saboru koje mu omogućavaju tanku parlamentarnom većinu, uopće upustiti u ikakve značajnije reforme.

“On će se vratiti u Bruxelles. A mi?”

Politolog Anđelko Milardović, voditelj Instituta za europske i globalizacijske studije u Zagrebu, već je u mnogo puta rekao da je izostanak reformi najveći problem hrvatskog društva koje funkcionira na modelu statusa quo, koji, među ostalim, generira i politička oligarhija nezainteresirana ili nesposobna za vođenje države.

“Ako se nešto ne počne rješavati, mi ćemo propasti kao društvo. A u osnovi tog propadanja je čisti egoizam političkih elita, Plenkovićevo odustajanje od reformi i nedostatak volje unutar HDZ-a da se reformira i pokrene promjene”, smatra Milardović.

I on ističe kako je vidljivo da Plenković nema dovoljnog utjecaja u stranci kojoj je na čelu.

“Očito je da on ne drži konce HDZ-a u svojim rukama. Pa, zar sam Vladimir Šeks nije rekao da upravlja njime? Ako je to točno, onda je neshvatljivo da netko bude prvi u državi, a da njime netko upravlja. Plenković ima nisku razinu samostalnosti i nizak reformski potencijal i kako vrijeme bude prolazilo, on će se kao vladar urušavati. No, na stranu to što će se urušiti on, jer će se vratiti u Bruxelles, nego što ćemo se svi mi skupa urušiti”, kazao je Milardović.

“Vlada mu je fragilna kako krokanat na suncu”

Prema njegovim riječima, Plenkovićeva Vlada je “fragilna kao krokanat na suncu”. A o tome kakav je odnos moći unutar HDZ-a, Milardović kaže da se ponajbolje vidi po tome što novi stranački Statut piše Šeksov mladi posinak Karlo Ressler.

“Ovo je već druga Plenkovićeva godina. Vrijeme curi, a društvo se urušava. Kako se uopće nešto može postići s vladarom koji se ništa ne usudi”, kazao je na kraju Milardović komentirajući loš rejting Plenkovića kao šefa Vlade, ali i HDZ-a.

