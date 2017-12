POZNATI PODUZETNIK ZA NET.HR O BUDUĆNOSTI NAJPOPULARNIJE KRIPTOVALUTE: ‘U Zagrebu možete kupiti kuću za 10 bitcoina’

Trenutno najpopularnija valuta bitcoin i dalje ima tendenciju rasta.

U samo nekoliko dana proteklog tjedna bitcoin je dobio više od četvrtine svoje vrijednosti što je više od povrata većine investicija u godinu dana. I dok se jedni pitaju kako da se i oni ‘ukrcaju na taj vlak’ dok drugi tvrde kako se radi o opasnoj investiciji koja bi svakog trena mogla eksplodirati.

Nevjerojatan uzlet

Bitcoin je digitalna valuta koju je 2009. stvorio misteriozni čovjek koristeći pseudonim ‘Satoshi Nakamoto‘. Bitcoin ne postoji kao fizička valuta već služi kao virtualno sredstvo plaćanja za proizvode i usluge koji omogućuju takav način plaćanja, a o tome isplati li se ulagati u ovu internetsku i nepostojeću valutu čija vrijednost još uvijek raste, pitali smo poduzetnika Hrvoja Prpića koji je i sam vlasnik nekoliko primjeraka bitcoina.

‘Svoj novac moramo ulagati u dugoročne investicije. Tako sam i ja, kada sam odlučio investirati u bitcoin, razmišljao dugoročno. Moj cilj je još uvijek 100.000 dolara za 1 bitcoin što smatram da će se dogotiti kroz par godina ako ne već sljedeće’, rekao je za Net.hr poduzetnik Hrvoje Prpić.



Prvi bitcoin

Svoj prvi bitcoin kupio je prije samo godinu i pol dana u trenutku kada je, nakon dužeg vremena, cijena bitcoina pala s 1000 na 300 dolara. Nije nam želio otkriti koliko je bitcoina tada kupio, otkrio je tek kako se radi o dvoznamenkastom broju.

Od tada do danas cijena ove kriptovalute porasla je za više od 5000 posto. Današnja cijena jednog bitcoina iznosi 15.332 dolara, a prije nepuna 24 sata prešao je 20 tisuća dolara. Jutro je dočekao na malo nižim razinama, no nema sumnje da će i dalje rasti.

‘Bitcon je volitilna valuta zbog čega ne čude ovakvi skokovi i razlike u vrijednosti, no ovi mali padovi od 2000 dolara ne znače da će cijena bitcoina padati. Naprotiv, ja vjerujem da će za ta cijena za do deset godina doseći 100.000 dolara, dok primjerice CEO PayPala, Wences Casares, smatra da će za pet do deset godina cijena bitcoina porasti na milijun dolara’, rekao je Prpić, jedan od najpoznatijih poslovnih anđela i uspješnih poduzetnika u Hrvatskoj.

Trenutno postoji preko 800 kriptovaluta

Dodao je kako trenutno postoji preko 800 kriptovaluta kojima se trguje u ovim trenucima diljem svijeta, a neke od njih su tek na početku svojeg moguće strelovitog uzleta.

Prpić kaže kako on u ovom trenutku ne bi ulagao u bitcoin već možda u neke manje, novije kriptovalute koje imaju jednaku tendenciju rasta poput bitcoina. Dodaje kako svi oni koji u ovom trenutku ulože u bitcoin neće pogriješiti jer će kroz desetak godina njihova zarada biti najmanje 50 posto, što je sasvim pristojna zarada. Problem je jedino u tome što je cijena bitcoina u ovim trenucima toliko visoka da si ga tek rijeti mogu priuštiti. Prosječnom Hrvatu gotovo je nemoguće u ovom trenutku ući u ovakvu investiciju.

Sve veća potražnja

Bitcoin je valuta koja se u ovim trenucima koristi za plaćanje putem interneta, no Prpić napominje kako je bitcoin nije zamjena za novac već je to zamjena za zlato u koje su ljudi godinama ulagali, odnosno zamjena za eure u koje ljudi ulažu posljednjih godina.

Njegova cijena toliko je visoka da, kako napominje Prpić, u Zagrebu možete kupiti kuću za svega 10 bitcoina.

Napominje kako je posebna karakteristika ovakve valute to što taj novac podići bilo gdje u svijetu. Upravo zbog toga njegova vrijednost raste. Prije samo mjesec dana oko milijun ljudi je posjedovalo bitcoine, od tada se počelo otvarati oko 30.000 računa dnevno. Danas ih se otvara i do 100.000 dnevno. Dodaje kako se tu ne radi o balonu koji će kad-tad puknuti , no kaže kako sve ima svoje trajanje, pa tako i bitcoin kojeg će na tronu vrijednosti kroz nekoliko godina sasvim sigurno zamijeniti nove kriptovalute koje se tek pojavljuju na tržištima, a koje imaju jednaku tendenciju rasta i koje bi mogle ‘eksplodirati’ baš poput bitcoina.

Prpić napominje kako ćemo u budućnosti sasvim sigurno, kao sredstvo plaćanja, koristiti virtualan novac te da će novac u dizičkom obliku sasvim sigurno u potpunosti nestati.

Povijesni trenutak

