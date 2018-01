POZNATI LOKAL ODGOVORIO BIJESNIM GOSTIMA: ‘Švedske stolove smo stalno punili, bilo je 120 boca šampanjca, a hrane i pića čak je i ostalo’

“Nekoliko grupa koje su imale uplaćen doček doveli su sa sobom prijatelje koji su htjeli na licu mjesta platiti mjesto, a što je bilo nemoguće. Zbog toga je nastala gužva prilikom ulaska u lokal, zastoj i negodovanje gostiju”, kažu u The Movie Pubu odgovarajući na prozivke

Priča razočaranih i ljutitih gostiju koji su doček Nove godine proveli u zagrebačkom The Movie Pubu privukla je veliku pažnju. Stotinjak ljudi koji su Silvestrovo odlučili provesti u tom poznatom zagrebačkom klubu u Savskoj ulici ostali su razočarani uslugom i ponudom. Čak su osnovali Facebook grupu ‘Movie Pub fijasko’ iznijevši ondje niz kritika na račun organizatora ‘najluđe noći’ u tom klubu. Ukratko, u cijeni ulaznice za doček koju su platili u iznosu od 390 kuna bila je uključena neograničena konzumacija pića, toplo i hladno predjelo, pečenje te živa glazba.

No nezadovoljnici tvrde da su švedski stolovi bili prazni već u 21 sat, da se vino točilo iz plastičnih boca, a umjesto najavljene glazbe uživo svirala je ona s – radija. Tako barem kažu gosti The Movie Puba koji su okupljeni na Facebooku iznijeli svoje ogorčenje i bijes takvom prevarom.

“Zastoj su izazvali oni koji su došli bez ulaznica”

Na sve to reagirali su iz The Movie Puba poslavši nam priopćenje u kojem ističu da već 15 godina uspješno i bez primjedbi organiziraju dočeke Nove godine, ali priznaju da je ovoga puta bilo određenih problema. Kažu kako je tomu nekoliko razloga.

“Prvo, zbog kvalitetne i bogate ponude i relativno niske cijene (299 –390 kuna po osobi, neograničeno hrana i piće iz ponude) bila je velika potražnja za doček Nove godine u The Movie Pubu. Drugo, kako to kod nas biva, nekoliko grupa koje su imale uplaćen doček Nove godine (unatoč ranijim upozorenjima da nema mjesta) doveli su sa sobom prijatelje koji su htjeli na licu mjesta platiti mjesto za doček Nove Godine, a što je bilo nemoguće zbog mjesec dana ranije rasprodanog lokala. Tom činjenicom nastala je gužva prilikom ulaska u lokal, zastoj i negodovanje gostiju, što je tražilo dodatni angažman osoblja. Ne želeći izazivati incidente, dio takvih gostiju je ušao u lokal, zauzimajući već prodana mjesta. Zbog toga se desilo da 20-30 osoba nisu mogli doći do svojih mjesta pa su zamoljeni da pričekaju dodatne stolove i stolice. Oni koji nisu imali strpljenja odmah su otišli i dobili su potvrdu za povrat uplaćenog novca uz našu ispriku”, ističu organizatori dočeka Nove godine u The Movie Pubu.

Hvale se zadovoljstvom gostiju, ali ipak mole za oprost

Nadalje, kažu organizatori dočeka, zbog takve neželjene situacije kasnilo se sa serviranjem švedskih stolova koje je počelo tek poslije 21 sat.

“Švedski stolovi (kojih je bilo pet) kontinuirano su punjeni hranom iz ponude od 21:30 do 1 sat iza ponoći. Na svim ostalim stolovima gostiju bilo je servirano kvalitetno bijelo i crno vino, vode, sokovi i aperitivi. Također je bilo postavljeno 120 boca francuskog šampanjca. Tamburaši su svirali uživo do jutarnjih sati. O kvaliteti dočeka i zadovoljstva većine gostiju govori činjenica da su napustili lokal oko 5 sati ujutro vidno veseli i zadovoljni. Nakon odlaska gostiju iz lokala, ostalo je hrane i pića, što govori da je bilo u dovoljnim količinama. Imamo 101 razlog za opravdanje, ali u maniri dobrog ugostitelja prihvaćamo dobronamjerne kritike i odgovornost. I molimo za oprost”, stoji u priopćenju The Movie Puba.

Prema verziji iz priopćenja The Movie Puba sve je bilo upravo suprotno onomu što su iznijeli ogorčeni i nezadovoljni gosti.