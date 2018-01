POZNATI HRVATSKI REDATELJ O PRITISKU DESNICE NA HRT: ‘Imam jednu poruku za udovice branitelja…’

‘Ne smijemo naučiti naše društvo da su takvi pritisci mogući, ovo je 2018. godina’, ističe Matanić, koji je i udovicama branitelja poslao jasnu poruku.

Nakon prosvjeda i pritisaka Udruge ratnih veterana i udovica veterana iz Domovinskog rata i ministra branitelja, Tome Medveda zbog komedije na HRT, ne prestaju reakcije.

“Znate li koliko je stvari u zadnjih 20 godina mene vrijeđalo pa nisam išao na televiziju. Moja je poruka udovicama hrvatskih branitelja da su se njihovi muževi borili za slobodnu Hrvatsku, ne samo od okupatora, nego i slobodu misli. To je pravo umjetnika, to je naš pokazatelj koliko volimo ovu zemlju da je napravimo boljom. Koketiranje s tim ministrom, koji je nespretno to pokušavao promijeniti, a zna da se ne može miješati u rad javne televizije, samo je nespretan slučaj. Mislim da se diže velika frka oko nečega što je ispalo vrlo nespretno”, komentirao je prosvjede zbog filma Ministarstvo ljubavi poznati hrvatski redatelj Dalibor Matanić.

Ne smijemo naučiti društvo da je to moguće

U Novom danu na N1 upozorio je i na prilično opasnost.



“To su bile dvije nespretnosti oko pomicanja termina prvi put i pomicanja termina u kasne sate. Ne smijemo naučiti naše društvo da su takvi pritisci mogući”, ističe, dodajući kako je “ovo je 2018. godina, Hrvatska je članica Europske unije, poštuje Europski parlament i Hrvatski sabor, koji ima jasan Zakon o HRT-u, koji zabranjuje svaki pritisak na rad javne televizije. Nas je šokiralo da netko uopće može doći na portu televizije i cenzurirati program”.

