POZNATI BRITANSKI REPORTER KOJI JE IZVJEŠTAVAO IZ PAKLA MOSTARA: ‘Vidio sam što su radile hrvatske snage pod vodstvom Praljka’

Ime Slobodana Praljka i dalje se provlači svjetskim medijima. BBC je jučer prikazao prilog sa svjedočanstvom novinara Jeremyja Bowena koji je 2007. svjedočio protiv generala Praljka koji se u srijedu ubio popivši otrov usred izricanja presude u Haagu. Poznati ratni izvjestitelj u vrijeme rata u BiH izvještavao je iz Mostara. Snimio je i film Unfinished Business koji se koristio i kao dokazni materijal na suđenju.

KAKO JE PRALJAK GOVORIO NAKON PRESUDE 2011. GODINE: ‘Ako me ne uvjerite da sam kriv, u zatvoru ću biti samo zato jer je sud sila’

Novinar koji je svjedočio protiv Praljka kazao je kako je general bio bijesan zbog činjenice da mu se sudi.

‘Rekao je da je obavljao svoju dužnost’

‘Bio sam svjedok tužiteljstva u slučaju protiv Praljka i suoptuženika u Haagu. Ispitivao me Praljak, potpuno bijesan jer mu se sudi zbog, kako je on to rekao, obavljanja dužnosti koju je imao. Svjedočio sam jer sam te 1993., u jeku rata, vidio što su sve učinili u Mostaru, na jugu zemlje.



Srušili su 400 godina Stari most, bio je to simbol stare Bosne koji su htjeli razoriti. Uništenje mosta bila je samo jedna stavka na dugoj listi ratnih zločina’, opisao je reporter za BBC.

‘Godine 1993. bošnjački su se vojnici, koji su bili zatočeni na istočnoj strani Mostara, zajedno s tisućama civila borili protiv snaga bosanskih Hrvata pod vodstvom Slobodana Praljka. Osuđen je za ubojstva brojnih civila, poput Franje Pavlovića kojem sam zajedno s njegovom suprugom pokušao pomoći. Ipak, već je bio mrtav.’

Čuo je horor priče iz prve ruke

‘Civili su gubili živote jer su Praljak i suoptuženici htjeli uspostaviti etnički čistu državu bosanskih Hrvata. Sud je to proglasio udruženim zločinačkim pothvatom. Njihovi zločini uključivali su raseljavanje civila, većinom muslimanske vjeroispovijesti. Njih su htjeli usmrtiti ili otjerati.

I noću sam viđao civile kako pod napadima bježe preko linije razgraničenja u istočni dio grada. Ove su snimke korištene kao dokaz na suđenju Praljku. Iz prve ruke čuo sam priče o ubojstvima, silovanjima i etničkom čišćenju koje su provodile hrvatske snage.

Žrtve su, zahvaljujući Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju, doživjele barem dio pravde. Zadaća suda je da osudi najgore ratne zločince koje je Europa vidjela još od nacista. Ona ne smije biti pod sjenom samoubojstva Slobodana Praljka’, ispričao je Bowen.