‘POŽARE SU GASILE I MOLITVE’: Splitski nadbiskup kaže da vjernici nisu nemoćni u slučaju požara – mogu podići sklopljene ruke

Nakon što je veliki požar na širem području Splita stavljen pod kontrolu, tamošnjem stanovništvu, napose vjernicima, obratio se splitsko-makarski nadbiskup mons. Marin Barišić uputivši otvoreno pismo u kojem je izrazio blizinu s onima koji su ostali bez životnoga truda i dugogodišnjega rada.

Glas koncila u novom broju donosi na naslovnoj stranici veliki tekst pod naslovom “Požare su gasili vatorgasci i molitve vjernika”, a u njemu se prenosi i poruka nadbiskupa Barišića.

Pohvalio vatrogasce, a posebno pilote kanadera

On je ponajprije pohvalio vatrogasce koji su na prvoj liniji bili izloženi opasnostima te podnijeli velik trud i pokazali herojstvo, a posebno je “istaknuo pilote kanadera koji su se u nenormalnim uvjetima izlagali riziku i (…) ulazili u okršaj s plamenom”.



Kao stariji i mudriji crkveni dostojanstvenik, nadbiskup Barišić nije se upuštao u tumačenja da je uzrok požara u Splitu bio Božji gnjev zbog razvratne “Sodome i Gomore” u vidu Ultre (festivala elektronske glazbe koji se prošlog vikenda održavao u Splitu) kao što je to požurio objasniti mladi svećenik Stipan Mihael Dragun na Facebooku.

Vjernici u molitvi su “gasitelji iz pozadine”

Mons. Barišić objasnio je i ulogu vjernika u situaciji kada zaprijeti požar. Ni oni, po njegovim riječima, nisu nemoćni. Naprotiv.

“Vjernici nisu nemoćni u takvim nevoljama, imaju što učiniti – bilo da su u domovima ili u crkvama na zajedničkim molitvama. Rukle sklopljene i uzdignute – to je sudjelovanje na terenu, to znači biti na prvoj liniji kroz molitvu, imati u svojim mislima i srcu ljude i njihove živote. To su gasitelji iz pozadine koji imaju jaku i snažnu vodu kojom zajedno s vatrogascima spašavaju ljudske živote i domove”, poručio je splitsko-makarski nadbiskup Barišić.

