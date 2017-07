POŽAR KAKAV NAŠI PILOTI KANADERA JOŠ NISU VIDJELI: ‘Zapovjedniče, ovo je majka svih požara! Ako ne bude mrtvih, Bože hvala ti’

Najaktualnijom temom tjedna, požarima koji bijesne diljem Dalmacije, u sinoćnjem Otvorenom na HRT-u bavili su se ravnatelj DUZS-a Dragan Lozančić, načelnik Glavnog stožera OSRH Mirko Šundov, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić, predsjednik Vatrogasne zajednice Hrvatske Ante Sanader, predsjednik saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić i zapovjednik protupožarne eskadrile Davor Turković.

Zapovjednik Turković rekao je kako njegovi piloti ovakav požar nikada nisu vidjeli. ‘Moji piloti koji su se jučer vratili iz Splita rekli su mi: Zapovjedniče, ovo je majka svih požara! Jedan od mojih pilota je rekao: Ako ne bude mrtvih, Bože hvala ti. Jučer kad smo se prebrojili i vidjeli da nema žrtava to je za nas bio golemi uspjeh’, rekao je Turković.

‘Pomoć je trebala brže doći’

Bivši ministar unutarnjih poslova i predsjednik saborskog Odbora za za nacionalnu sigurnost, Ranko Ostojić, smatra kako je pomoć na kopnu trebala doći brže. ‘Ovo nije školski primjer požara, niti se radilo by the book, građani su se morali sami organizirati. Činjenica da je ministar dao ostavku dovoljno govori koliko je stihijska situacija bila. Pomoć je trebala doći ranije’, rekao je Ostojić, a nije ostao dužan ni premijeru i predsjednici. ‘ Nakon atraktivnog događaja koji je naš premijer ocijenio kao nešto interesantno moram reći da je to sramotna izjava i da se radilo o njegovoj kući da to nikada ne bi rekao. Predsjednica je rekla da je imala parcijalne informacije, odgovorni političar mora imati pune informacije. Što se tiče građana Splita, pokazalo se da je mnogo jača vojska Torcida i građani koji su se sami organizirali’, rekao je Ostojić.



Načelnik Glavnog stožera OSRH Mirko Šundov, nada se da će ministar Krstičević povući ostavku. On smatra i kako je, sa strane vojske, sve učinjeno sukladno zakonskoj proceduri. Tvrdi kako su on i ministar Krstičević i prije zahtjeva za pomoći vojske odlučili premjestiti stotinjak pripadnika oružanih snaga bliže Žrnovnici. ‘Kasnije smo, kako je situacija bila složenija, u dogovoru s ministrom poslali još vojnika u skladu s našim sposobnostima i opremom koju imamo, prije svega na raketnu bazu u Žrnovnicu, a zatim i u Split te jutros na području Podstrane’, rekao je Šundov.

Dragan Lozančić, ravnatelj DUZS-a, rekao je kako odluku o pozivanju vojske u pomoć mora donijeti nadležni, u ovom slučaju Županijski vatrogasni zapovjednik Dražen Glavina. ‘On je najbliže toj situaciji i najbolji je u poziciji da donese odluku i traži pomoć. On je danas objasnio predsjednici zašto to nije napravio, ona je to prihvatila’, rekao je Lozančić.

Dalekovod nije uzrok požara

Direktor Hrvatskog operatornog prijenosnog sustava, Miroslav Mesić, telefonski se javio u emisiju i opovrgnuo spekulacije o iskrenju dalekovoda kao uzroku požara. ‘ Danas tijekom dana obavljen je očevid na području Tugara. Nedvojbeno je vidljivo da je najprije nastao požar oko 00.45, a kasnije još jedan 10 minuta kasnije. Dakle, iskrenje dalekovoda nije bio uzrok požara, već je požar bio uzrok iskrenja dalekovoda. Prema svim rezultatima naših uređaja je vidljivo da iskrenje dalekovoda nije uzrokovalo požar’, rekao je Mesić.

Predsjednik uprave Hrvatskih šuma, Krunoslav Jakupčić, kaže kako su upravo njihovi djelatnici ti koji prvi uočavaju šumske požare te da je tako bilo i ovaj put. ‘Mi smo zaposlili 320 djelatnika na danonoćnom posmatranju. Isto rade i čuvari šuma’, rekao je Jakupčić.

Gdje je civilna zaštita?

Svi sudionici sinoćnjeg Otvorenog složili su se kako postupanje u ovakvim kriznim situacijama treba obuhvatiti Strategijom nacionalne sigurnosti. Ranko Ostojić smatra kako se Strategija sada previše oslanja na vojsku, a da se civilne udruge, prilikom pisanja Strategije, nije ni kontaktiralo. ‘Treba graditi civilni sustav da nema potrebe za zvanjem vojske. Mislim da je potpuno krivi put i treba što više i jačati dobrovoljni put – dobrovoljna vatrogasna društva, HGSS, Crveni križ, civilne udruge itd. Treba nam jačanje civilnog, a ne vojnog dijela’, rekao je Ostojić.

Replikom mu je uzvratio Ante Sanader koji je rekao kako nije točno da u Strategiji ne postoji civilna zaštita. ‘Upravo mojim amandmanom Strategiji su uvrštene i DVD-ovi i drugi. Ostojić je osam godina bio ministar unutarnjih poslova i nikad nije prihvatio moje prijedloge’, rekao je Sanader.