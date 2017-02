POVRATAK ZIME: Sutra će temperature ići do +15°C, ali već od ponedjeljka opet snijeg

Duboka atlantska ciklona zahvatila je zapadnu Europu, a s njene prednje strane nad naše područje stigao je topliji zrak.

Dani vikenda donose više kiše cijelom Jadranu, iako će ona biti znatno češća i obilnija u zaobalju nego na otocima. U unutrašnjosti promjenjivo uz mjestimičnu kišu.

Što se tiče unutrašnjosti, kao u subotu, i u nedjelju će biti promjenjivo i toplo. Bit će dosta oblaka, ali su moguća i kraća sunčana razdoblja. Najoblačnije s najviše kiše u Lici i osobito u Gorskom kotaru gdje je mjestimice moguća i magla. U sjeverozapadnim krajevima popodne i osobito navečer kiša. Najviše suhog vremena i sunčanih razdoblja u Slavoniji, ali je i tamo prema kraju dana moguća kiša. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, a najviša dnevna između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva, piše Crometeo.

U ponedjeljak će biti kišovito i hladnije. Kiša će mjestimice biti obilna, a tijekom dana će u višim predjelima prijeći u susnježicu pa snijeg. Krajem dana bi susnježice ili malo mokrog snijega moglo biti i u nižim područjima. Zapuhat će umjeren vjetar sjevernih smjerova pa će temperatura zraka biti uglavnom između 1 i 6 Celzijevih stupnjeva.



Sutra na Jadranu ponegdje preko 50 litara kiše

Na Jadranu nedjelja donosi nastavak vrlo nestabilnog vremena. Izmjenjivat će se sunčana i oblačna razdoblja, te će povremeno biti kiše, pljuskova i grmljavine. Mjestimice će pasti preko 50 litara kiše po kvadratnom metru. Najmanje oborina bit će na jugu Dalmacije. Još u noći puhat će umjeren i pojačan pulenat i lebić, ujutro će zapuhati jugo koje će danju jačati, pa će popodne ponegdje na moru biti jako. Prema kraju dana, a osobito navečer jugo će na sjevernom Jadranu biti u zamjetnom slabljenju. Minimalne jutarnje temperature zraka u zaobalju od 3 do 8°C, uz obalu i na otocima od 8 do 13°C. Najviše dnevne temperature većinom od 9°C ponegdje u zaobalju do 15°C u Dalmaciji.

Kišovito će biti u ponedjeljak, osobito u Dalmaciji gdje će se jugo najduže zadržati. Na sjevernom Jadranu tijekom dana bura koja će se do utorka proširiti na veći dio Jadrana uz prestanak oborina i djelomičnu stabilizaciju. Bit će to uvod u sunčanije ali i hladnije dane sredinom idućeg tjedna.

Iako se prije nekoliko dana pojavila ta mogućnost, postaje jasno da do jačeg zahlađenje u sljedećem tjednu ipak neće doći. Iako će u drugom dijelu tjedna biti nešto hladnije, a moguć je i snijeg u planinama, velike hladnoće sljedećih desetak dana nisu na vidiku, tvrde prognostičari Crometea.

Idući tjedan snijeg u gorju i nizinskoj Hrvatskoj

Ako pogledamo sutrašnju prognozu DHMZ-a, u početku dana bit će djelomice sunčano. Sredinom dana sa zapada postupno naoblačenje mjestimice s kišom, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a do kraja dana i drugdje. Vjetar većinom slab, na Jadranu u noći prolazno umjeren sjeverozapadnjak, danju umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, na Jadranu između 5 i 10 °C. Najviša dnevna većinom između 9 i 14 °C.

No pogledom na sedmodnevnu prognozu vidljivo je da će idućeg tjedna biti snijega u unutrašnjosti. I dok još jučer za Zagreb nisu predviđali snježne padaline, u današnjoj prognozi snijeg najavljuju za ponedjeljak, utorak i četvrtak. Temperature će se kretati od -3 Celzijeva stupnja pa do maksimalnih 6 stupnjeva u ponedjeljak, dok će se u ostatku tjedan maksimalac približiti ništici.

Osim u Zagrebu, snijeg se u ponedjeljak, utorak i četvrtak prognozira i na samom sjeveru Hrvatske, na varaždinskom području.

Na istoku Hrvatske ga neće biti, ali ondje će zato padati kiša. S tim da bi se krajem tjedna trebalo razvedriti.

Što se tiče gorskih krajeva, snijeg bi trebao padati od ponedjeljka pa sve do petka, kao što to pokazuje prognoza za Plitvice. Ondje će temperatura ići u pozitivu samo u ponedjeljak, dok u ostatku tjedna niti dnevni maksimalac neće izlaziti iz minusa.