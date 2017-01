POVJESNIČAR DEMANTIRA PLENKOVIĆA: ‘Nije točno da premijera u Izraelu nisu pitali o ploči u Jasenovcu’

Povjesničar Tvrtko Jakovina tvrdi kako nije točna premijerova zjava da ga u Izraelu nitko nije pitao za ploče HOS-a te ističe kako bi Plenković dosadašnju politiku države spram povijesti mogao promijeniti kad bi htio, a da sadašnja situacija neće ni za koga biti dobra.

Povjesničar Tvrtko Jakovina složio se s SDP-ovcem Bojanom Glavaševićem da Vlada nije vjerodostojna kad je u pitanju obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, a za N1 je napomenuo kako ove godine prvi put nije bilo uobičajenog programa u Saboru kojim se to dosad obilježavalo. To je, kazao je, iznendilo i veleposlanice zemalja koje imaju najviše stradalnika u holokaustu i koje su očekivale za taj dan uobičajene sjedinice, kakvu je lani održao i tadašnji šef Sabora Željko Reiner.

Premijerovu izjavu da ga prilikom posjeta Izraelu nitko nije pitao za sporne ploče HOS-a s ustaškim pozdravom Za dom spremni Jakovina komentira riječima: “Koliko sam ja čuo, u Yad Vashemu su ga pitali za ploče. Ne znam što je točno rekao, ali su ga pitali. Možda ne bi bilo loše da to što je rekao tamo ponovi u Hrvatskoj.”

Jakovina kaže da je to ipak bio državnički posjet državi Izrael koja 2017. ima neke druge probleme i prioritete. “Hrvatska je postavila politiku da se na normalan način odnosi prema holokaustu, ali s tim pločama to neće biti moguće. Premijer je rekao da su te ploče spomenik poginulim braniteljima. Ja bih njega pitao je li Hrvatsku oslobađala Hrvatska vojska ili paravojne grupacije. To bih ga pitao da sam u Hrvatskoj vojsci”, kritičan je Jakovina.



Gledajući cjelokupnu situaciju u državi, Jakovina kaže da je najveći problem ralativizacija. “Došli smo do toga da imate u javnom prostoru, u školama predavanja onih koji negiraju ikakve žrtve ili ih svode samo na nekoliko stotina. Ili pričaju da su ljudi u logoru umrli od tifusa ili drugih bolesti. Prije pola godine smo imali nastojanje dekana FER-a i nekih akademika da se Za dom spremni uvrsti kao službeni pozdrav Hrvatske vojske. Taj je zahtjev odbijen, no s pločama koje se ne skidaju pitanje je hoćemo li uskoro imati ponovljeni zahtjev i vratiti kotač u nazad”, kaže Jakovina.

Jakovina kaže kako povjesničare za 20 stoljeće u Povjerenstvo za suočavanje s prošlošću, koje je najavio premijer, nitko nije znao. Poziv nije dobio ni on.

“Povijest se ne piše kroz komisije, kroz povjerenstva. Na taj su način radili i u komunizmu. S druge strane, premijer je usporedio zemlje srednjeistočne Europe i probleme koje su oni riješili devedestih, kad je kod nas bio rat. Ja bih postavio pitanje, a premijer to vrlo dobro zna: je li u Poljskoj Lech Wałęsa na istom tonu s Jarosławom Kaczyńskim? Obojica su bili u Solidarnosti, a danas se međusobno tjeraju u zatvor. U Poljskoj nema nikakvih konsenzusa. Pogledajte Mađarsku, uopće nisu spomenuti vođe revolucije 1956. na obljetnici jer su bili komunisti pa ne odgovaraju vladajućoj garnituri. Laž je da je to usuglašeno u zemljama srednjeistočne europe. Komisije je imala Rumunjska, tri izvješća koja se međusobno ne slažu. To će biti sudbina i hrvatskog povjerenstva”, uvjeren je Jakovina.

Ipak, priznaje da je s novom vladom došlo do određene relaksacije, ali i upozorava. “Sasvim sigurno da je došlo do relaksacije, međutim ona koja će staviti fasadu, a nastavit će se politika kakvu smo imali, to neće biti dovoljno i neće biti dobro ni za koga u ovoj zemlji”, zaključio je Jakovina dodajući kako bi Plenković mogao promijeniti situaciju da to želi, a da bi tada bilo dobro vidjeti tko je protiv njega.