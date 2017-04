POVJERENIK POTPISAO PROMEMORIJU O MJENICAMA AGROKORA: To bi trebalo urediti odnose dobavljača i vjerovnika

Izvanredni povjerenik Agrokora Ante Ramljak potpisao je u utorak finalnu verziju Promemorije o mjenicama Agrokora i ona je poslana na adrese 159 dobavljača i 31 banke, faktoring društva i drugih financijskih institucija, priopćeno je iz Agrokora.

Svrha ove Promemorije je definiranje i uređivanje odnosa dobavljača i vjerovnika po pitanju mjenica, a poštujući načelo suradnje i raspodjele rizika i troška, navodi se u priopćenju Agrokora koji je pozvao sve zainteresirane strane koje imaju mjenične poslove s kompanijom da ispunjavanjem i potpisom pristupnice Promemoriji pristupe do petka, 21. travnja.

Vjerovnici i dobavljači mogu osigurati da se ne provode prisilne naplate

Pristupanjem Promemoriji vjerovnici i dobavljači mogu osigurati da se uz određene uvjete nad dobavljačima ne provode prisilne naplate. Naime, prema Promemoriji vjerovnici odnosno financijske institucije koje joj pristupe neće poduzimati radnje prisilne naplate do 31. svibnja 2017. godine, odnosno do duljeg datuma, uz uvjet sklapanja bilateralnog pravnog posla između vjerovnika i dobavljača. Bilateralni pravni poslovi predviđeni promemorijom su primjerice odgođeno plaćanje potraživanja do obustave postupka izvanredne uprave, u slučaju odobrenja tijela nadležnog za rad vjerovnika, zatim kredit odobren od strane kreditnih institucija ili drugi načini prihvatljivi vjerovniku i dobavljaču, stoji u priopćenju.

Radna skupina od sedam članova

U roku sedam dana od dana potpisa Promemorije bit će imenovana zajednička radna skupina koja će imati sedam članova, od kojih tri predstavnika vjerovnika, tri predstavnika dobavljača i jednog predstavnika Agrokora koji će koorodinirati rad grupe. Zadaća radne skupine je pomoć u rješavanju tehničkih i provedbenih pitanja te koordinacija daljnje suradnje dobavljača, vjerovnika i Agrokora.



Sve zainteresirane strane Promemoriju s pristupnicom mogu pogledati na slijedećem linku: http://www.agrokor.hr/hr/vijesti/povjerenik-potpisao-promemoriju-o-mjenicama-agrokora/. Ispunjenu i potpisanu pristupnicu može se poslati e-mailom na adresu: uprava@agrokor.hr ili poštom s naznakom Promemorija, na adresu Agrokor d.d., Uprava, Trg Dražena Petrovića 3, 10 000 Zagreb, stoji na kraju priopćenja.