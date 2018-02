POTRESNA ISPOVIJEST NINE KULUZ: ‘Cesareov otac fokusiran je samo na mene i kako da mi napakosti. Dosta mi je njegove predstave’

‘Taj čovjek se igra s nama i to na najgori mogući način. Ovo je igra iscrpljivanja umjesto građenja odnosa.’

Ovrha nad malenim Cesareom Avenatijem ponovno nije provedena, a dan kad je ona najavljena dijete je provelo u obiteljskom stanu na splitskim Pujankama, proživljavajući izniman stres. Majka, kojoj je talijanski sud preinačio obvezu javljanja s dva na tri tjedna, tvrdi kako se Cesare probudio u suzama i s grčem u trbuhu jer se bojao odvođenja od majke ocu kojeg nije vidio od ožujka prošle godine. Otac se, kaže Nina Kuluz, nije pojavljivao unatoč nalogu suda. I dječji je psihijatar stanje dječaka opisao kao prilično stresno te dodao kako bi odvajanje od njemu bliskih osoba značilo dodatnu traumu.

‘Cesare je bio u bolnici zbog traume, nije išao u školu jer je pod velikim stresom. Oca ništa nije sprječavalo da cijelo proteklo vrijeme dođe u Split i vidi dječaka. No, on se po medijima pravdao nedostatkom novca umjesto da nađe načina kako se približiti djetetu, izgraditi odnos s njim, na suptilan, razuman, iskren način. Nažalost, otac se fokusirao na iscrpljivanje mene, ne shvaćajući da time čini loše svom djetetu i još puno ljudi oko njega. Molim ga da prestane sa svim tim pritiskom i da se fokusira na dijete’, ispričala je Kuluz za Slobodnu Dalmaciju.

Tvrdi da joj otac djeteta želi napakostiti

Naglasila je kako joj je dosta medija i ‘predstave koju vodi otac djeteta’. ‘Na svaki moj pokušaj da mu ukažem da je bitno jedino dijete nailazim na zid, jer je otac djeteta fokusiran na mene i kako da meni napakosti. Avenati je uspio u svom naumu da me uništi, da me unakazi pred svima, osudi, iscrpi psihički i fizički i nije mu dosta. Snagu izvlačim jedino zbog tog djeteta kojemu želim da iz svega ovog izađe što normalnije, da odraste u poštenog, dobrog, suosjećajnog čovjeka’, rekla je Kuluz.



Radom sudstva i njihovim odlukama nije zadovoljna. ‘Na slučaju vlastitog djeteta osjetila sam da je u ovoj državi sve moguće, pa me ni sudske odluke ne čude. Ignorirani su brojni naši zahtjevi, prava djeteta se ne uvažavaju, ne pita ga se za mišljenje, a mi roditelji se nismo vještačili već osam godina. Što dalje, ne znam ni sama. Najviša instanca u mom životu je Cesare. Nema tog čovjeka niti suda koji me može slomiti kao majku dok god budem trebala štititi to dijete’, kazala je.

Strah za dijete

Dotakla se i karaktera oca Alessandra Avenatija, za kojeg tvrdi kako stručnjaci misle da nema razvijene socijalne vještine niti roditeljske sposobnosti te da nema pravi pristup Cesareu. Majka tvrdi kako je na dječakov rođenan Nini poslao poruku da ga nazove jer on nema novca, a da je poslije dječaku na telefon kazao: ‘Ovo ti je zadnji rođendan tu. Odvest ću te u Italiju’, nakon čega je dječak ispustio slušalicu iz ruke i otrčao.

‘Mene čudi kako taj čovjek nema nekog kraj sebe tko će mu reći da se zaustavi i da prestane s ovim iscrpljivanjem i da se posveti gradnji normalnog odnosa s djetetom. Ne treba on objašnjavati javnosti preko medija kako voli dječaka, kako mu želi dobar život… Pa, neka sve to kaže djetetu, a ne da podržava tajne ovrhe, tajna praćenja djeteta i mene i slične zavjere! Kad pomislim koliko je puta Cesare mogao biti odveden kad se igrao s prijateljima ispred kuće… Naježim se od te pomisli. Taj čovjek se igra s nama i to na najgori mogući način. Ovo je igra iscrpljivanja umjesto građenja odnosa’, zaključila je Kuluz.