POTRESNA ISPOVIJEST LIJEČNICE IZ OSIJEKA: Ovisnica ju je pokušala zadaviti, skoro joj prenijela hepatitis

O sigurnosti liječnika, medicinskih sestara i drugog zdravstvenog osoblja u Hrvatskoj govori se već dugo, no čini se kako je sve ostalo samo na riječima jer je napad na liječnike u Hrvatskoj u Kaznenom zakonu i dalje okarakteriziran samo kao prekršaj.

31. srpnja prošle godine u osječkom Domu zdravlja jedna je ovisnica o drogama napala dežurnu liječnicu i pokušala ju zadaviti, grebala ju je po vratu i tek je dolazak druge medicinske sestre pomahnitalu pacijenticu odvojio od liječnice. Naime, napad je bio izazvan nezadovoljstvom pacijentice jer nije dobila terapiju koju je ona željela, navodi Glas Slavonije.

Osim traume zbog napada, liječnici je prijetio i prijenos hepatitisa budući da je ovisnica bolovala od njega u vrijeme napada.

Liječnici su u Hrvatskoj ‘polu-zaštićeni’

“Uvijek se pitate hoće li se takvo što ponoviti. Na žalost, mi liječnici i dalje smo nezaštićeni i nadam se da će doći do promjene Kaznenog zakona prema kojemu će se napad na liječnika tretirati kao napad na službenu osobu. Ovo ne govorim samo zbog sebe nego i medicinskih sestara, liječnika i svih koji rade u zdravstvu. Nitko od nadležnih ne radi ništa glede izmjene Kaznenog zakona i pitanje je kad će se dogoditi napad puno fatalniji od ovog što se dogodio meni”, rekla je 34-godišnja liječnica, danas specijalizantica u vinkovačkoj bolnici o napadu koji je doživjela prije godinu dana.



Nakon što je spomenuta liječnica napadnuta. dr. Miroslav Sikora, ravnatelj osječkog Doma zdravlja, odlučio je pojačati zaštitarsku službu tijekom dana.

Neki Domovi zdravlja uveli zaštitare

“Dajemo sve od sebe da pregledi budu što brži i da nema dugog čekanja, no ništa ne može opravdati napad na liječnika ili medicinsko osoblje. Nadam se da će zaživjeti najavljena izmjena Kaznenog zakona, jer kad bi se napad na liječnika tretirao kao napad na službenu osobu, mislim da bi svatko dva puta promislio prije nego što bi svoj naum proveo u djelo – zaključuje dr. Sikora, podsjećajući da su napadi na liječnike i zdravstveno osoblje za sada na razini prekršaja, osim u slučaju ekstremnih situacija.

Liječnici su u Hrvatskoj trenutačno “polu-zaštićene” osobe što znači da, primjerice, u slučaju napada na liječnike i prijave policija reagira po službenoj dužnosti pa liječnik ne mora podnositi privatnu tužbu.

Zasad nema izmjene Kaznenog zakona

Ipak, liječnici su mišljenja kako bi se napad na njih trebao tretirati kao napad na službene osobe.

“Komora je u vezi s tim dala prijedloge i tražimo takvu izmjenu, no za sada to nije uvršteno u Kazneni zakon. Kad je u pitanju zaštitarska služba koju smo također tijekom dana u dežurstvima tražili, ni ona nije svagdje uspostavljena i to ovisi o tome imaju li domovi zdravlja dovoljno novca. Nažalost, mi koji radimo s ljudima, i to bolesnima, a s tim u vezi i nervoznima i napetima, moramo biti svjesni da je njihova reakcija djelomično očekivana, no svakako nije opravdana “, rekla je je dr. Vikica Krolo, predsjednica Koordinacija hrvatske obiteljske medicine, dodavši kako je medicina postala feminizirano zanimanje te je sve žena liječnica koje su stavljene u tešku poziciju.