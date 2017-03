SPREMA SE POTRES U VLADI: Mostov ministar uprave Ivan Kovačić prijeti ostavkom: ‘Odlazi ako mu se HDZ-ovci ne ispričaju’

Potpredsjednik Vlade i ministar uprave Ivan Kovačić zaprijetio je danas ostavkom ukoliko se premijer Andrej Plenković javno ne očituje, a saborski zastupnik HDZ-a Josip Đakića ne ispriča nakon što je Kovačićevu odluku da za svoje savjetnike uzme bivše SDP-ove kadrove Višnju Tafru i Vesnu Nađ nazvao podlom.

Slobodna Dalmacija piše da je Kovačić svoju odluku već kuvertirao te da je nema namjeru povući.

Do Ivana Kovačića novinari danas nisu uspjeli doći, no za razgovor je zato bio spreman njegov glavni savjetnik Ivica Relković, koji je potvrdio Kovačićevu namjeru.

“Ako se premijer Plenković ne bude očitovao u korist potpredsjednika vlade i ministra uprave, Kovačić će podnijeti ostavku na te funkcije”, potvrdio je Hini Relković.



Kap koja je prelila čašu

Kap koja je prelila Kovačićevu čašu bila je ponašanje dijela HDZ-ovaca na čelu sa saborskim zastupnikom i šefom HVIDRA-e Josipom Đakićem koji je ustvrdio kako je imenovanje Višnje Tafra i Vesne Nađ Kovačićevim suradnicama u Ministarstvu uprave “podla odluka”. Riječ je, naime, o osobama iz SDP-ova najužeg kruga, pri čemu je gospođa Nađ zamjenica predsjednika zagrebačkog ogranka SDP-a, praktično desna ruka Davora Bernardića.

“Gospođa Tafra javila se na otvoreni javni natječaj za mjesto glavne tajnice i od svih kandidata pokazala se kao objektivno najbolja. Za takav ishod znao je i vrh HDZ-a i vrh Mosta mjesec dana prije imenovanja. Višnju Tafru nije na kraju imenovao Ivan Kovačić, jer to nije u njegovoj nadležnosti, nego Vlada. Ministar Kovačić i Most neprestano se pozivaju na javne natječaje i profesionalizaciju, pa nas zanima kakva je uopće mogla biti odluka ministra Kovačića nego ovakva kakva se dogodila, a da sami sebi ne pljunemo u obraz? Nije li Most poslao poruku da “obraz nema cijenu”? Kovačić je točno tako postupio onog trenutka kad je rezultat natječaja korektno prezentirao Vladi koja je provela imenovanje dizanjem ruku manjinskih Mostovih, ali i većinskih HDZ-ovih ministara”, izjavio je Relković za Slobodnu Dalmaciju.

Objašnjenje imenovanja Vesne Nađ u Ministarstvo uprave puno je zanimljivije. “Za gospođu Vesnu Nađ danima i tjednima ministra Kovačića nazivao je ministar Tomislav Medved i molio ga da prihvati njezin premještaj iz Ministarstva branitelja u Ministarstvo uprave. Ministar Kovačić kao ekstremno korektan čovjek koji ne gleda na političke boje nego na profesionalnost, a pritom je i ekstremno susretljiv te političkom partneru ne može odbiti molbu kad je već može provesti, odlučio je izići u susret ministru Medvedu i evo što je doživio, da ga stranački kolega ministra Medveda proglašava “podlim””, izjavio je Relković za Slobodnu Dalmaciju.

Relković: Prvo javna isprika pa dolazak na sjednicu Vlade

“I drugi visoki dužnosnici HDZ-a znali su da će doći do ovih imenovanja i svi su pristali, pa neka to sada protumače javno”, poručio je Relković večeras za Hinu. Kovačić, poručio je savjetnik Relković, očekuje korektnu javnu ispriku kako bi mogao doći na iduću sjednicu Vlade.

Relković je pisanje Slobodne Dalmacije, koja je prva objavila da je Kovačić kuvertirao ostavku večeras komentirao i za N1. “Mislim da je to malo preuveličan oblik medijskog naslova. Ono što smo danas potpredsjednik Vlade, Ivan Kovačić, i ja komunicirali tijekom dana, zbog jednog događaja, koji je zaista nevjerojatan, da zastupnik HDZ-a, Josip Đakić, neke odluke ministra Kovačića nazove podlim, trebalo komentirati i odlučili smo se za izjavu u kojoj se poručuje da tražimo od Josipa Đakića ispriku ministru Kovačiću”, kazao je Relković.

“Ukoliko do te isprike ne dođe i ukoliko premijer stane iza takvih izjava, pa naravno da onda više ne možemo biti zajedno. Dakle, u tom slučaju definitivno ministar Kovačić, a ni ja kao njegov savjetnik, ne možemo sjediti na sastancima na kojima netko za ministra Kovačića smatra da donosi podle odluke, a ministar Kovačić je to učinio na molbu HDZ-ovih ministara. Mislim da bi trebao ministar Medved jasno u javnosti reći na koji način je došlo do ovog premještaja gospođe Nađ i to je ono što ministar Kovačić traži, ispriku gospodina Josipa Đakića”, rekao je Relković za N1.

Buntovni mostovac

Podsjećamo, ovo nije prvi takav potez potpredsjednik Vlade i ministra uprave koji dolazi iz redova Mosta.

Krajem travnja prošle godine Ivan Kovačić podnio je ostavku na dužnost predsjednika Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskom saboru te poručio kako prekida suradnju s HDZ-om na nacionalnoj razini.

Do takvog poteza, kako je sam objasnio, dovela je odluka HDZ-a da na čelo omiškog ogranka stranke postavi Ivana Škaričića, njegovog prethodnika u fotelji omiškog gradonačelnika kojeg je Kovačić više puta prijavio DORH-u.

‘Vrlo jednostavno, ukoliko su oni ljudi koji su 20 godina bili na određenim funkcijama, kao što je gospodin Škaričić bio u Omišu, oni ljudi koji su spremni ponovno voditi HDZ, ja smatram da to nisu ljudi koji su trebali biti na tim funkcijama, da trebaju doći novi, pametni mladi ljudi, a ne stari isluženi kadrovi. Smatram da u HDZ-u ima mladih, poštenih, normalnih intelektualaca koji su spremni raditi sve ono o čemu smo pričali do sada. A opet kažem, ukoliko je budućnost HDZ-a u starim isluženim kadrovima onda mogu samo reći ‘ko vas je….’, poručio je tada Kovačić.