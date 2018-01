SNJEŽANA BANOVIĆ DALA OSTAVKU, BERNARDIĆ JE NE PRIHVAĆA: Potres u SDP-u počeo je tweetom o Lalovcu

Iako se Banović na Twitteru ispričala Lalovcu, jutros je poslala pismo Davoru Bernardiću u kojem daje svoju ostavku, a on joj je, pak, poručio kako tu ostavku ne prihvaća, ali da je konačan izbor ipak na njoj samoj

Nakon što je Snježana Banović, SDP-ova predsjednica savjeta za kulturu, na Twitteru napisala da je Boris Lalovac zlostavljač žena, zatražena je njezina ostavka. Kazališna redateljica, spisateljica i profesorica je, nakon burnih reakcija na njezin tvit, šefu stranke, Davoru Bernardiću, poslala svoju ostavku, a u pismu u kojem odstupa s dužnosti, oštro je kritizirala cijeli SDP. Iako se Banović poslije ispričala Lalovcu zbog navoda o njegovoj navodnoj zlostavljačkoj prošlosti, ostavku je ipak odlučila dati.

Isprika za optužujući tvit

NOVI KAOS U SDP-u: Traži se smjena Snježane Banović nakon što je na Twitteru napisala da je Lalovac kao HDZ-ov Tomašević

‘Moja greška, nisam znala da je Općinsko državno odvjetništvo odbacilo prijavu protiv bivšeg SDP-ova ministra financija i potpredsjednika Borisa Lalovca za obiteljsko nasilje. Zato iskrena isprika g. Lalovcu’, napisala je Snježana Banović na Twitteru kasnije.



Njezino pismo prenosimo u cijelosti:

“Poštovani g. Bernardiću i g. Ostojiću,

dajem ostavku na mjesto predsjednice Savjeta za kulturu i članice Središnjega savjeta SDP-a, povod čemu je nezadovoljstvo pojedinih članova stranke zbog mojeg prozivanja na Twitteru potpredsjednika Lalovca i same stranke u kojoj nijedna žena nije zaslužila mjesto potpredsjednice. No, razlozi za moju ostavku mnogo su dublji od rečenice kojom sam izrazila svoje nezadovoljstvo time što netko za koga postoji sumnja u obiteljsko nasilje može uopće obavljati tako visoku stranačku dužnost.

Krajem 2016. prihvatila sam drage volje poziv Rajka Ostojića da oformim Savjet za kulturu od eksperata iz svih djelatnosti u kulturi s kojima sam u nekoliko mjeseci rada, u konstruktivnoj i prijateljskoj atmosferi sastavila Program za kulturu SDP-a. Usto sam sudjelovala na sjednicama Središnjega odbora u koji su uključeni istaknuti stručnjaci iz ostalih područja i koji je po mojem mišljenju vrlo dobro krenuo. Tamo sam naglašavala (o čemu postoje tragovi u zapisnicima i u e-prepisci s članovima Središnjega savjeta) da mislim da SDP ide u krivom smjeru, da nije jasno što je SDP Savjetima, a što oni SDP-u, da savjetnička tijela ne mogu biti odgovorna za politiku stranke, za njezinu misiju, viziju i njezinu strategiju te da članovi savjeta nisu poslušnici koji žive u oblaku i prave se da je izvan oblaka sve bajno. A nije. I nisu mediji krivi za sve, bit će da ima nešto trulo i u samom SDP-u. U kojem je po jednima Bernardić kriv za sve, po drugima Milanović. No, čini mi se da problem nije tako jednostavan.

Banović: ‘SDP je stranka bez programa i plana rada na svojoj konsolidaciji’

Naime, već je predugo na Iblerovu trgu naglasak jedino na pitanju KAKO?, a ne na pitanjima ŠTO? ZAŠTO? S KIM? Prevladala je u stranci forma nad funkcijom, a to ne može biti dobro ni za jednu organizaciju, osobito ne za onu koja ima za cilj nešto tako ozbiljno kao što je preuzimanje vlasti. Dakle, važnije od istrage nad jednim Twittom o potpredsjedniku stranke jest pitanje što želi i čemu stremi SDP? Uz najbolju volju, ja to do danas ne mogu sasvim razlučiti, osim što mi se čini da se neki članovi stranke bave pogrešnim stvarima, ponajviše onima koje nemaju blage veze s demokracijom, a još manje sa socijaldemokracijom. Umjesto da se okomljuju na razne “objavice”, bolje bi utrošili vrijeme da se late npr. čitanja Godesbergerskog programa. Ako im nije poznato o čemu se radi, a po njihovu stranačkom i inom djelovanju čini mi se da i nije, evo i odgovora: to je ključni programski dokument njemačke socijaldemokracije iz 1959., važan i danas. Zašto uopće spominjem taj dokument? Zato što SDP danas – nema nikakva suvislog programa!

Evo, sad će u SDP-u sve krenuti na bolje. Ovo je ostavka koju sam jutros poslala Davoru Bernardiću i Rajku Ostojiću. https://t.co/xD2Gozk2X3 — Snježana Banović (@snjbanov) January 18, 2018

Osim, Programa za KULTURU koji je sastavio naš Savjet još prije šest mjeseci, a čemu sam, kao nestranačka savjetnica, predsjedavala s entuzijazmom i željom za promjenom, ne samo u kulturi, već i u odnosu SDP-a prema toj istoj KULTURI koju ta stranka zanemaruje sve tamo od daleke 2004.

Nadalje, osim što NEMA PROGRAMA, stranka nema ni plana rada na svojoj konsolidaciji, na pravilima za izgradnju poštovanja i povjerenja među članovima i simpatizerima, na pomlađivanju stranke i na brojnim drugim unutarnjim i vanjskim otvorenim pitanjima. Stoga pojedincima jedino preostaje pratiti društvene mreže i na njima tražiti hranu za svoju NEMOĆ. Pa ako im se već ne da čitati naš Program za kulturu, ima jako puno važnog materijala i u jednom drugom starom dokumentu. On se zove Erfurtski program, a nastao je u istoj toj Njemačkoj još davne 1891.

Jer to je otprilike i vrijeme u kojem žive članovi SDP-a koji smatraju da Savjet za kulturu ne može voditi “osoba koja toliko neprimjereno diskreditira jednog od naših potpredsjednika.” Isti oni članovi koji se – baš poput malih pahulja u velikoj lavini zvanoj “Sunovrat SDP-a u ponor” – ne osjećaju nimalo odgovornima za takvo stanje”, navodi u svojem pismu Banović.

Na njezinu ostavku promptno je reagirao danas i Davor Bernardić koji joj je poručio kako on osobno njezinu ostavku ne prihvaća.

Reakcija Davora Bernardića

“SDP kao demokratska stranka cijeni drugo i drukčije mišljenje, pa tako i u ovom slučaju mišljenje gđe Banović, koje je ponekad i u nekim svojim dijelovima u suprotnosti s mišljenjem i službenim stavom stranke.

Žao mi je što je gđa Banović dala ostavku na mjesto predsjednice Savjeta za kulturu SDP-a, i ja osobno ne prihvaćam tu ostavku jer smatram da nam gđa Banović svojim radom, iskustvom, znanjem i idejama itekako može pomoći.

No, odluka je na njoj samoj.

Cijenim također sve konstruktivne prijedloge, inicijative i rješenja koja imaju za cilj dodatno jačanje stranke i društva u cjelini, pa tako i njezine prijedloge. Moramo biti svjesni činjenice da ponekad put od ideje do realizacije i nije tako jednostavan, te se rezultati ne mogu očekivati preko noći.

Smatram da je danas stranka na dobrom putu, uz sve teškoće s kojima se susrećemo. To je pokazao i ogulinski sastanak. Kao što je već poznato, SDP je stranka koja ima nultu stopu tolerancije prema nasilju nad ženama. Tako će biti i ubuduće. U slučaju koji se spominjao, nije postojao razlog za takvom ishitrenom, oštrom i nedobronamjernom reakcijom prema Lalovcu, jer je protiv njega odbačena prijava za obiteljsko nasilje od nadležnih institucija, te je predmet i službeno zatvoren”, rekao je Bernardić u izjavi za N1.