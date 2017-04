O tome kako je SDP je zahtjevom za razrješenje ministra Zdravka Marića izazvao potres u Vladi i ostalim aktualnim političkim temama govorio je u emisiji Nedjeljom u dva potpredsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Dotaknuo se i inicijative za smjenu ministrice Martine Dalić kojoj zamjera sukob interesa, ali i Lex Agrokor

Sberbanka je najavila tužbu protiv Hrvatske

“Zbog načina na koji obnaša dužnost, pokrenut ćemo i postupak o Dalić. Njezin suprug je visoko u INA-i. Htjeli smo da Povjerenstvo o sukobu interesa odluči, ali došlo je do Lex Agrokora… Danas je jasno da je izrada tog zakona sve samo ne transparentna. Prilikom izrade tog zakona koristili su se vanjski suradnici, imamo indicije da je to bilo odvjetničko društvo koje je radilo za VTB banku, a da je to isto društvo kasnije radilo za Agrokor. Jučer Dalić govori da je bila na čelu radne grupe za zakon, do jučer nismo znali ni da postoji ta grupa. Tko ju je formirao? Kada su zasjedali?”, upitao se Grbin.

“Prilikom pripremnih rasprava o Lex Agrokoru ruske banke su kontaktirale i SDP. Mi smo se sastali s njima da poslušamo njihove argumente. Razlog sastanka? Lobirali su kod nas da podržimo taj zakon. Rekli smo im jasno NE. Sberbanka je najavila tužbu protiv Hrvatske, stupanje na snagu lex Agrokora izvlastilo je Sberbanku u vrijednosti od 1,1 milijardi eura – Hrvatska je otvorila vrata toj banci da to potraživanje preko države naplati”, otkrio je Grbin.



Grbina nije zaobišlo ni pitanje isplaćivanja poticaja Agrokoru za vrijeme SDP-a

Mi bismo intervenirali u Stečajni zakon

“Agrokor je privatno trgovačko društvo. Ono posluje onako kako smatra da treba. Država postavlja regulativu. Kad je ista prekršena, tek tada država reagira. Da smo mi na vlasti, provjerili bismo u siječnju što se može napraviti u sklopu postojećih zakona. Da smo zaključili da je to nemoguće, intervenirali bismo u Stečajni zakon. Tako ne bi bilo odgovornosti RH, pa se 1,1 milijarda eura ne bi naplatila od sviju nas. Princip prvotne naplate bi se ugradio u postupak predstečajne nagodbe. Onda bi se to moglo primijeniti i na druga društva, ne samo na Agrokor. Ovaj zakon, ovako kako je napisan, ne pomaže ni Krašu, ni drugima”, objasnio je Grbin.

Na pitanje o tome bi li Branko Grčić mogao biti potpredsjednik Vlade ako se zna da je njegova supruga u Agrokoru, Grbin je odgovorio kratko: “Teško”.