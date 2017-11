POTPREDSJEDNIK OPĆINE STON NA NEVIĐENIM MUKAMA: ‘Fazani su izjeli svo grožđe, neću se imati od čega napiti’

Svaka općina ima svoje komunalne i druge probleme s kojima se suočava i nastoji ih riješiti, a u općini Ston problem su postali – fazani.

Tako je barem ustvrdio tamošnji potpredsjednik Općinskog vijeća, HSLS-ovac Zdravko Kopanica. On je, kako piše Dubrovački dnevnik, na sjednici Općinskog vijeća održanoj u utorak navečer kazao kako je problem fazana sve veći te da ih treba potrijebiti jer su mu pojeli grožđe. Ako se to ne učini, kazao je, on se neće imati od čega napiti.

“Doneseni su krucijalni zaključci”

O ovom istupu potpredsjednika Općinskog vijeća javnost je izvijestio HNS-ov vijećnik Vedran Kunica u objavi na Facebooku napisavši kako su “na sinoćnjoj sjednici vijeća doneseni krucijalni zaključci za općinu”.



“Naime potpredsjednik vijeća Z.K. naglasio je problem fazana kao krucijalni problem naše općine. Svoje tvrdnje potkrijepio je osobnim iskustvom odnosno činjenicom da mu je izjedeno svo grožđe ove godine i da se neće ima čega napit. Također je predložio da se lovačkim društvima zabrani unos novih jedinki fazana u lovišta kao i naredi intenzivniji izlov fazana. Zaključeno je da su lovačka društva i njihove aktivnosti vezane za povećanje brojnosti fazana najveća pošast za općinu. Obzirom da je načelnik nakon 17 godina vođenja općine u nedavnom velikom intervjuu za DV istaknuo da je općina naseljena kao Sahara neizbježno je zaključiti da su upravo fazani jedan od osnovnih razloga za saharsku populaciju naše općine i da su potrebne hitne mjere. Smrt fazanima, sloboda narodu”, ironično se osvrnuo lokalni HNS-ovac na istup kolege iz HSLS-a.

