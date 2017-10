DALIĆ: ‘Ivica Todorić je očigledno vrlo dobro znao kakvo je pravo stanje njegovih knjiga’

O izvješću revizije Agrokora koje je predstavio izvanredni povjerenik Ante Ramljak na konferenciji za novinare oglasila se potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić.

“Izvješće revizorske kuće u ogromnoj je razlici u odnosu na ono što je Ivica Todorić dosad prikazivao u svojim poslovnim knjigama. Ta ogromna razlika ili iznimno negativni podaci jasno pokazuju zašto je Ivica Todorić 7. travnja zatražio primjenu Lex Agrokor”, izjavila je ministrica Dalić.

“Svi smo vidjeli blokadu veću od 3 milijarde kuna, prazne police Konzuma. Ivica Todorić je očigledno vrlo dobro znao kakvo je pravo stanje njegovih knjiga. To pravo stanje prikazivali su neistinitim i služilo je za dobivanje kredita i osiguranje financijskih sredstava do trenutka kada to više nije bilo moguće”, naglasila je ministrica.

“Ovo što smo danas vidjeli potvrđuje da je Ivica Todorić odgovoran i kriv za sastavljanje financijskih izvješća i za situaciju u koju je doveo ovu tvrtku”, istaknula je ministrica Dalić.