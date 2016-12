POTPISAN SPORAZUM VLADE I SINDIKATA O BOŽIĆNICAMA I PLAĆAMA: ‘Novac stiže na račune!’

U petak ujutro potpisan je sporazum Vlade sa sindikatima državnih namještenika, javlja N1.

‘POVISITE MINIMALNU PLAĆU ZA 6 % I PREDLOŽIT ĆEMO KOMPROMIS’: Sindikati javnih službenika dali uvjet za povrat duga

Ministar rada i mirovinskog sustava Tomislav Ćorić objasnio je model povećanja osnovice. Od prvog siječnja osnovica plaće bit će veća za dva posto, a od prvog kolovoza te od prvog studenoga za dodatnih dva posto.

“Siguran sam da smo na ovaj način otvorili dobar put izgradnji kvalitetnog socijalnog dijaloga, ovo je sigurno zalog za buduće razgovore” kazao je Ćorić nakon potpisivanja sporazuma.



‘I božićnica je dio rezultata ovih pregovora’

‘Napravili smo dobar posao iako ima zlih jezika. I božićnica je dio rezultata ovih pregovora’, kazao je Dubravko Jagić iz Sindikata policije nakon potpisivanja.

Ministar financija Zdravko Marić potvrdio je da će božićnice uskoro početi sjedati na račune.

“Vlada će učiniti sve da dođe do preraspodjele sredstava do pet posto po proračunskim stavkama. Danas tijekom jutra ide tehnički nalog oko isplate i mislim da bi zaposlenici to trebali vidjeti na računima”, rekao je Marić.

S obzirom na to da nije postignut dogovor oko povećanja osnovice plaća sa sindikatima javnih službi, ministar Ćorić je upitan znači li to da mu je represivni aparat, policajci i carinici… važniji od liječnika i učitelja.

“Vladi RH, predsjedniku Vlade i ministrima su jednako važni svi službenici. Nas u siječnju očekuju razgovori sa sindikatima javnih službi i očekujemo da ćemo iznaći rješenje na obostrano zadovoljstvo”, kazao je Ćorić.

Podsjetimo, u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava u srijedu je postignut kompromisni dogovor.

”Jesmo, postigli smo dogovor. Dogovorili smo se oko božićnice i porasta plaće. Zadovoljni smo”, kazao je kratko Dubravko Jagić predsjednik sinidkata policije.

‘Danas smo zatvorili jedno poglavlje u razgovorima’

Ministar rada i mirovinskog sustava Tomislav Ćorić zahvalio se predstavnicima sindikata na konstruktivnim pregovorima.

”Danas smo zatvorili jedno poglavlje u razgovorima na obostrano zadovoljstvo iako u ovakvim razgovorima nikad nitko nije u potpunosti zadovoljan. Na sjednici Vlade će moji kolege raspravljati o tekstu koji smo dogovorili sa sindikatima. U sljedećim prijedlozima izmjena zakona se očekuje potpisivanje izmjena i dopuna ugovora o plaćama i Kolektivnog ugovora. Ne mogu vam sve parafrazirati članke. Taj ugovor podrazumijeva povećanje osnovice u nekoliko faza tijekom sljedeće godine. Sindikati su s tim suglasni”, rekao je Ćorić.