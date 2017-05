POTOP U SPLITU: Bujica poplavila parking, ulicu i park, ljudi ostali zarobljeni u zgradama

U splitskoj je Sukošanskoj ulici sa stražnje strane zgrade broja 35 došlo do velike poplave nakon što je pukla cijev, piše Slobodna Dalmacija.

Nakon puknuća cijevi, bujica vode poplavila je cijeli parking ispred obližnjih zgrada, od broja 29 do broja 33. Poplavljen je i park u kojem voda seže preko klupa.

Radnici obližnjih poslovnih prostora ne mogu napustiti zgrade jer pred ulazima voda seže do gležnjeva. Poplava je podigla sloj zemlje, a oštećeni su i nogostupi.



Pogledaj fotogaleriju

Mještani javljaju da je voda iz slavine mutna.

Stanari su zbog svega ostali bez vode, a puknuta je cijev sanirana oko 14 sati pa je curenje vode sada zaustavljeno, piše Slobodna Dalmacija. Još se ne zna zbog čega je došlo do puknuća cijevi. Vodovod i kanalizacije Split priopćili su da se popravak i normalizacija vode očekuju do 24 sata, javlja Dalmatinski portal.

‘Obavještavaju se potrošači vode na području Splita u Ulici Hrvatske mornarice od broja 1 do broja 11 da je zbog puknuća vodovodne cijevi prekinuta opskrba vodom danas, 15. svibnja, u 13.30 sati. Radovi su u tijeku, a popravak i normalizacija dotoka vode se očekuju do 24 sata. Upozoravaju se potrošači da nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja. Za sve dodatne obavijesti možete se obratiti dežurnoj službi ViK-a na tel. 383-816’, stoji u priopćenju.