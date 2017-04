POSTIGLI SUGLASNOST: Dobavljači će u najvećoj mjeri nastaviti isporučivati robu Agrokoru

U interesu dobavljača Agrokora je da se taj sustav ‘resetira’, ali da nastavi funkcionirati, a dobavljači će mu u najvećoj mjeri nastaviti isporučivati robu kako bi sa svoje strane omogućili njegovo stabiliziranje, stavovi su najvećeg dijela dobavljača koje je Hina neslužbeno doznala iz njihovih krugova,

PREMIJER PLENKOVIĆ NAKON SASTANKA S AGROKOROVIM DOBAVLJAČIMA: ‘Postoje dva scenarija za rješavanje krize u Agrokoru, A i B…’

“U interesu svih dionika, a posebno u interesu dobavljača treba biti da se sustav Agrokora ‘resetira’, ali nastavi funkcionirati. Ova se kriza ne smije pretvoriti u poligon vlastitih interesa, već se ukupna poslovna javnost mora odgovorno voditi interesima svih dionika i ukupnog hrvatskog gospodarstva”, navodi se u usuglašenim stavovima/porukama najvećeg dijela dobavljača, koje je Hina dobila na uvid.

Dostavljači podržavaju nastojanja Vlade

Kako se dalje ističe u tom dokumentu, dobavljači razumiju i podržavaju nastojanja Vlade da spriječi krizu hrvatskog gospodarskog i socijalnog sustava, do koje može doći kolapsom dobavljača, koji u takvom scenariju neće moći naplatiti svoj potraživanja od Agrokora.



“Dobavljači će u najvećoj mjeri nastaviti isporučivati robu tvrtkama u sustavu Agrokora, kako bi sa svoje strane omogućili stabiliziranje sustava”, navodi se još u tom dokumentu.

Veliki dobavljači Agrokora sastaju se u ponedjeljak u 18 sati na zagrebačkom Žitnjaku, nakon što su se ranije tijekom dana sastali s premijerom Andrejom Plenkovićem.

Premijer Andrej Plenković nakon tog sastanka istaknuo je da je Vlada intenzivno radi na smirivanju ozračja u javnosti glede situacije u Agrokoru te da želi podržati svaki napor koji će dovesti do dogovora i omogućiti kvalitetno restrukturiranje i dostupnost svježe likvidnosti.

“Vlada Republike Hrvatske intenzivno radi na prije svega smirivanju ukupnog političkog ozračja i ozračja u javnosti glede situacije u našoj najvećoj kompaniji. Vodimo dijalog i s kompanijom i s dobavljačima i s predstavnicima kreditora, dakle banaka”, kazao je Plenković na početku konferencije za novinare nakon sastanka s predstavnicima 20-tak najvećih Agrokorovih dobavljača.

Podsjetio je da je Vlada pripremila nacrt zakona o izvanrednoj upravi u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH (tzv. lex Agrokor), o kojem se Sabor raspravljati u srijedu.

“U ovome trenutku Vlada Republike Hrvatske želi podržati svaki napor koji će dovesti do dogovora svih zainteresiranih aktera, dakle od same kompanije pa do predstavnika vjerovnika, koji uključuju i kreditore, banke i dobavljače, i domaće i inozemne, s obzirom da je Agrokor kompanija koja ima rasprostranjenu poslovnu djelatnost u niz zemalja našega okruženja. Takav dogovor, koji bi omogućio kvalitetno restrukturiranje, dostupnost svježeg likvidnosti i novca, koji bi omogućio redovito poslovanje i izvršavanje barem dijela akumuliranih obveza prema dobavljačima, sigurno da bi bio najbolji potez kojeg akteri na funkcionirajućem tržišnom gospodarstvu i slobodnom tržištu kakvo ima Hrvatska mogu postići i mi bismo ga vrlo rado podržali”, rekao je premijer nakon sastanka s dobavljačima koji su oni sami inicirali.

Pritom je apelirao da se “prigodom pronalaženja takvog rješenja na odgovarajući način uzmu u obzir svi akteri, i to na pravičan način, od najvećih do najmanjih dobavljača”.

Dobavljačima standstill aranžman prespor

Josip Budimir iz Francka, kao predstavnik dobavljača, kazao je kako njima ne odgovara dinamika provedbe postignutog standstill aranžmana te da smatraju da im treba “lex Agrokor”

Budimir je pojasnio kako su dobavljači inicirali sastanak kako bi Vladu informirali o rezultatima pregovora koje su vodili s bankama s kojima su “dostigli određenu razinu suglasnosti, ostalo je još nekoliko pitanja za raspraviti tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana”, ali i da su “ukazali na žurnost postizanja održivog rješenja”.

“U tom kontekstu smo dali podršku inicijativi Vlade da se usvoji zakon”, istaknuo je Budimir. Po njegovim riječima, time bi se osigurao institucionalni okvir da se riješi problem blokade računa koncerna, ali i osigurala sva buduća potraživanja za isporučenu robu i plasirane proizvode potrebne za revitalizaciju gospodarskih aktivnosti, ne samo trgovačkih kuća u koncernu, nego i njihovih proizvođača, koji su, kako je rekao, također u nezahvalnoj situaciji.

“Obzirom da nam je vrijeme ključni faktor, a proces zaključena standstill aranžmana ima svoju proceduru i troši vrijeme preko granice koju mi smatramo da je prihvatljiva (…) tražili smo da sve tri strane u procesu – i banke kao vjerovnici sa svojim kreditnim aranžmanima, i dobavljači za isporučenu robu i država koja je i u dvostrukoj ulozi kao vjerovnik za porezne obveze, ali i kao regulator, zajednički djelujemo u cilju rješenja. Svi imamo identičan interes, nemamo svi iste pozicije, a u mjeri u kojoj se naši interesi ne poklapaju imamo obavezu uskladiti ih kako bi ovaj ultimativni cilj bio što je moguće prije ostvaren”, naglasio je.

Istaknuo je i da dobavljači smatraju da je “standstill aranžman dobro rješenje, ali nismo sigurni da s obzirom na vrijeme koje je na dispoziciji da je moguće s njim dovoljno promptno to rješenje aplicirati”, ponovivši kako je on u svakom slučaju poželjan, da su dobavljači u načelu spremni priključiti mu se, ali i da misle da bi zakon bio “dobrodošla legislativna podrška” tom rješenju.

PETROV: ‘Tražimo način da država u Agrokoru preuzme upravljačka prava… Prijava protiv Todorića? Ne, to nije populizam’

Ili zajednički dogovor, ili zakon

Na pitanje novinara tko će onda imenovati izvanrednu upravu, s obzirom da se spekulira da su banke već odabrale svog ‘povjerenika’, predsjednik Vlade je kazao da trenutna situacija ima dva scenarija rješenja.

Postoji scenarij A, a to je normalni dogovor svih strana, poslovnih partnera, dakle vlasnika, banaka i dobavljača i u tom scenariju Vlada će to podržati. Ako, pak, do takvog dogovora ne dođe, u scenariju B, postoji nacrt zakona, odnosno pravne pretpostavke u kojima vodstvo u rješavanju te situacije preuzima država “ali uz važan doprinos svih zainteresiranih u nalaženju dugoročno održivog rješenja”, rekao je premijer.

U BANSKIM DVORIMA POČEO SASTANAK PLENKOVIĆA I NAJVEĆIH AGROKOROVIH DOBAVLJAČA: ‘Nije dobro da se država direktno miješa’

Dodao je i da su u Vladi informacije “o dolasku svjetski priznatih stručnih konzultanata koji se bave restrukturiranjem velikih kompanija u poteškoćama primili iz javnosti”, ali da će “ovih dana biti u kontaktu i s kompanijom i vidjeti kako će se taj proces razviti”.

Večernji list objavio je u ponedjeljak da će na mjesto čelnika za restrukturiranje u Agrokoru doći Antonio Alvarez III, izvršni direktor za restrukturiranje u Europi u konzultantskoj kući Alvarez&Marsal, koju je ruski Sberbank prije nekog vremena angažirao za pronalazak izlazne strategije u Agrokoru.

Agrokor je krajem rujna lani bio dužan dobavljačima 16 milijardi kuna, od čega polovinu tog iznosa hrvatskim dobavljačima.

U nedjelju navečer potpisan je standstill ugovor između banaka članica koordinacijskog odbora financijskih vjerovnika (Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d, Sberbank d.d., VTB Bank (Austria) AG, Zagrebačka banka d.d.) i Agrokora, a službeno je stupio na snagu potpisom svih uključenih strana, izvijestili su iz Erste banke.

Iz Erste banke podsjećaju da je cilj standstill ugovora olakšati napore kompanije u rješavanju pitanja likvidnosti i podmirivanja dospjelih obveza prema dobavljačima, osigurati nastavak kontinuiteta operativnog poslovanja i zaštite vrijednosti koncerna, kao i predstaviti osnovu za njegovo održivo restrukturiranje.