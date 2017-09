POŠTAR OSTAVLJA OBITELJ U HRVATSKOJ I IDE U BELGIJU: ‘Prognali su me kao lopova, kao da sam milijune ukrao…’

Goran Mamić, bivši poštar iz Daruvara koji se sada sprema na novi posao u građevini u Belgiji, ispričao je svoju priču o tome kako je dobio izvanredan otkaz zbog toga što je javno rekao kako Hrvatska pošta godinama tjera radnike da rade u lošim uvjetima, uz velik broj prekovremenih sati.

Goran je, nezadovoljan situacijom na poslu, u lipnju na Facebooku ostavio komentar u kojem je napisao u kojim uvjetima poštari rade.

‘Tretiraju nas kao ološ, zarada je na prvom a radnici na zadnjem mjestu’

‘Tretiraju nas kao ološ, povećavaju se rajoni, jedan poštar u dva dana mora obići oko 900 kućanstava. Prekovremeni sati svaki dan, ostanemo po sat-dva duže, a nitko nas ne pita možemo li nego moramo. Žalosna je to slika nekad super tvrtke. Sada je zarada na prvom mjestu, a djelatnici na zadnjem, pogotovo poštari’, napisao je.

Taj ga je status koštao posla pa je nakon samo nekoliko dana dobio izvanredan otkaz. U Hrvatskoj je pošti radio osam godina, a u to vrijeme nikad nije dobio niti opomenu.



‘Prognali su me kao najvećeg lopova, kao da sam milijune ukrao, stavili su me na oglasnu ploču da me svi mogu djelatnici vide da sam dobio otkaz širenja laži i neistina. To me najviše boli, želim ispraviti tu nepravdu’, rekao je za RTL.

Odlazak u Belgiju

Kaže da nije razmišljao o posljedicama, jednostavno se nije mogao kontrolirati. Žao mu je zbog toga što je napravio, ali smatra da je to bio jedini način jer njega ni kolege dvije godine nitko nije slušao kad su upozoravali na nepravilnosti. Sada se sprema na put u Belgiju, gdje će raditi u građevini, a za sobom u Hrvatskoj ostavlja obitelj i jednogodišnjeg sina.

Hrvatska je pošta priopćila da se ne želi s radnicima prepirati putem medija, no tvrde da je Goran otkaz dobio s pravom. Iz Sindikata pošte pak kažu da često primaju pritužbe o kojima je i Goran progovorio, no nisu uspjeli riješiti problem s poslodavcem. Smatraju ipak da Goran nije trebao odmah dobiti izvanredni otkaz već možda najprije opomenu pred otkaz.