POSLJEDNJIH DANA VLADA NESTAŠICA MASLACA: Hrvatska ne proizvodi dovoljno mlijeka za svoje potrebe

Nakon novih poskupljenja maslaca i najava još većeg dizanja cijena tog proizvoda oko Božića, o toj su se krizi, ali i općenito lošem stanju u hrvatskoj poljoprivredi oglasili ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore, SDP-ov Domagoj Hajduković i HSS-ov Davor Vlaović.

Ministar Tolušić se u HRT-ovoj emisiji Otvoreno osvrnuo na nepostojanje strategije poljoprivrede. Rekao je da se fondovi ne koriste kako treba, uz to je pao broj OPG-ova, ali Vlada planira donijeti nove zakone : onaj o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o OPG-ovima te Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi.

Brlošić: ‘Za ove uvjete je to što proizvodimo još i dobro’

Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore usporedio je Hrvatsku sa Švicarskom, gdje se po hektoru ulaže oko 15 tisuća eura, a u Hrvatskoj samo 1-2 tisuće u poljoprivrednu proizvodnju. U takvim je uvjetima, kaže Brlošić, dobro i ovo što trenutno proizvodimo.

Upitan o eventualnoj nestašici maslaca koja se najavljuje posljednjih dana, Brlošić kaže da se to neće dogoditi. Objašnjava da, iako je proizvodnja maslaca u Hrvatskoj mala, kao i proizvodnja mlijeka za vlastite potrebe, on ne vjeruje da će doći do nestašice maslaca.



‘Što se tiče maslaca, on je rađen u vremenu kada je mlijeko na tržištu bilo izuzetno nisko, da vrijednost mlijeka ne padne dolje, tada Europa poseže za otkupom toga mlijeka i proizvodi se maslac. On se skladišti i čeka se određeni trenutak kada će se on staviti na tržište. Nažalost, proizvodnja maslaca u Hrvatskoj je doista mala i neznatna jer je proizvodimo dovoljno mlijeka za svoje vlastite potrebe tako da dio mlijeka ne ide u tu proizvodnju i ne mogu poljoprivrednici iskompenzirati određenih par mjeseci u godini kada je izuzetno niska cijena mlijeka, tada oni to preusmjere u proizvodnju maslaca. Naši poljoprivrednici još nisu u fazi kada mogu tako funkcionirati, a ostatak Europe tako funkcionira. A vjerojatno i velike zalihe maslaca koje su se pojavile, pronašle su neko svjetsko tržište pa je došlo do izvoza’, kaže Brlošić i dodaje da misli da neće biti nestašice.

‘Vjerujem da će se dio naše proizvodnje preusmjeriti na to i cijena mlijeka će moći biti ipak nešto viša jer je vrijednost maslaca ipak nešto viša nego što je svježe mlijeko u trgovinama’, objašnjava Brlošić u HRT-ovoj emisiji.

VELIKA KRIZA: Cijena ovog proizvoda nikad nije bila viša, oko Božića bi se mogla dogoditi potpuna nestašica

Hajduković poručio Tolušiću da će ostati bez europskog novca

SDP-ov Domagoj Hajduković kaže da je loše i to što pada proizvodnja tri strateška hrvatska proizvoda: maslinovog ulja, vina i suhomesnatih proizvoda. Smatra da je život u ruralnim krajevima važno učiniti jednakim kao u urbanim krajevima, a dodaje i da je za bolju poljoprivredu ključna kurikularna reforma.

Tolušiću je SDP-ovac poručio da će ostati bez europskog novca ako ga nastavi trošiti na netransparentan način.

‘Ministre, ako na ovakav način nastavite trošiti europske novce, bojim se da ćemo bez njih ostati’, rekao je Hajduković.

On je pak za netransparentnost optužio bivšeg ministra Jakovinu.

‘Jedino netransparentno trošenje novaca je bilo za vašeg ministra Jakovine’, odgovorio je Tolušić.

‘Natječaj je bio u vaše vrijeme’, kaže Hajduković, a Tolušić inzistira da je natječaj bio u vrijeme Jakovine.

‘To što vi ne pratite stvari, to je vaš problem’, rekao je Tolušić i Hajdukovića optužio da ne razumije procedure.