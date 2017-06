‘POSLJEDNJI ZAŠTITARSKI POZDRAV’: Odlazi hrabra gradska službenica koja je raskrinkala Bandića, a ovaj ju prostački izvrijeđao

Zrinka Paladino, zamjenica pročelnika gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, svojim statusom na Facebooku javnost je obavijestila kako nakon dugotrajne borbe za poštenje i pravdu, napušta gradske redove i ponovno potvrđeni tim Milana Bandića na čelu grada Zagreba.

U svojoj objavi koja nosi naslov: ‘Posljednji zaštitarski pozdrav’, objasnila je svoje razloga za odlazak s mjesta zamjenice pročelnika gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode napomenuvši kako ono što će učiniti nije nimalo lako za majku s troje djece i ženu muškarca pod teškom ali neistinitom optužbom.

‘Odlazim sama jer je to jedini ispravan način i kao što sam i najavila u slučaju pobjede tima koji je naposljetku i pobjedio, ja isti napuštam i osvrćući se na posljednjih sedam godina, premda mi je plaća u obiteljskoj situaciji u kojoj se nalazim itekako važna, neću žaliti, već ću vjerojatno nakon nekog vremena ponovno moći udahnuti punim plućima. Premda me roditelji “ohrabruju” komentarima kako sam ugrozila vlastitu djecu ja mislim da bih ih ugrozila samo time da se odreknem sebe i svojih pogleda na život i moral. Pa kako bude’, napisala je Zrinka.



Potom se u svojoj objavi osvrnula na svoje gostovanje u emisiji Nedjeljom u 2 u kojoj je komentirala svoje istupe u slučaju ‘Cvjetni trg’ kada je iznijela podatke o netransparentnom djelovanju njezinog ureda. Kazala je kako su je nakon tog gostovanja najviše zbunile izjave Željke Markić koja se pitala zbog čega je i na čiji račun gospodin Stanković reklamira.

‘Kao praktičnu vjernicu, što jesam, odgajanu na katoličkim postulatima bezkompromisne istine, poštenja, tolerancije i oprosta, moram priznati da me gospođa od svih nedobronamjernika jedina zbunila. Obzirom na ono na što se poziva i kako nastupa, čovjek bi od nje očekivao punu podršku svakom tko se usudi probati razotkriti kriminal, no razlozi su njezine alergijske reakcije na moj istup vjerojatno znani samo njoj. I možda joj nekim bliskim prijateljicama, od kojih neke i rade, pardon, radile su sa mnom. Srećom, i tomu je došao kraj. Ne dijelim iste stavove niti sa svojim župnikom, koji zna kakav je gradonačelnik, ali jednostavno ne može dat glas “protivnicima”, a u gotovo ničemu se ne slažem niti s dotičnom prozivateljicom, koja je dokazala da je puno uspješnija u snalaženju u ovom našem društvu od mene. To joj priznajem’, napisala je Paladino.

‘No, kako bilo, demokracija je demokracija i valja prihvaćati volju građana, no ti građani koji su jučer izabrali dugoročno nose na duši dušu ovog grada, koji više nije grad kakav je bio. Sinoć je taj grad izgubio i onu malu šansu, no on je ionako već davno postao grad drugačijih ljudi koji ga žele drugačijim pa tako, drugačiji, neka onda i bude. Tko je u manjini mora se povući. Povuk, povuk…

To sam se ja upravo povukla. Među ostalim, i u veću slobodu…’, napisala je Zrinka Paladino na svojem facebook profilu.

