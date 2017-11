POSLJEDNJI ZAPOVJEDNIK OBRANE VUKOVARA ZA NET.HR: ‘Ovo što se događa nije ni blizu idealima za koje smo se borili…’

Uoči sutrašnje 26. godišnjice vukovarske tragedije i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine, razgovarali smo s Brankom Borkovićem – Mladim Jastrebom, umirovljenim brigadirom Hrvatske vojske.

Borković je bio zamjenik Mile Dedakovića Jastreba, zapovjednika 204. vukovarske brigade i obrane grada Vukovara tijekom bitke 1991. početkom Domovinskog rata, a potom i zapovjednik 204. brigade. Pod njihovim zapovjedništvom, obrana Vukovara izdržala je gotovo tri mjeseca pod silovitim napadima velikosrpskog agresora.

OBLJETNICA NAJVEĆE RATNE TRAGEDIJE: Hrvatska se prisjeća sloma obrane Vukovara i strahota velikosrpske agresije

“Čovjek ne može zaboraviti nešto što ga je toliko potreslo…”

A od dana kada je, nakon tromjesečne opsade grada i nadljudskog otpora njegovih branitelja, slomljena obrana Vukovara prošlo je više od četvrt stoljeća.



Borkovića smo upitali s kakvim osjećajima nakon toliko vremena odlazi u Vukovar na taj tužni dan.

“Svake godine, ako se ne sjetim sam, na ta događanja me podsjete dušobrižnici. Činjenica jest da čovjek ne može zaboraviti nešto što ga je toliko potreslo i obilježilo mu život kao što je meni i mojim suborcima obilježila borba za Vukovar. Činjenica je također da mi branitelji nismo i ne možemo biti zadovoljni svime što se događa oko nas i vezano uz nas, jer nije ni blizu onome za što smo se borili i idealima u koje smo vjerovali”, kazao je.

OBILJEŽENA 25. OBLJETNICA ŽRTVE VUKOVARA: U Koloni sjećanja hodalo čak 100.000 ljudi: ‘Čovjek ostane bez teksta kad ovo vidi’

“Godine 1993. samo nas desetak obilježilo je pad Vukovara”

Lanjska Kolona sjećanja u Vukovaru, u kojoj je bilo stotinu tisuća ljudi, pokazala je da ne jenjava sjećanje na tragediju i zasigurno najtužniji dan u novijoj hrvatskoj povijesti.

“Kad već govorimo o kolonama sjećanja, teško da će one splasnuti. I dalje će biti snažne i masovne. One u počecima nisu bile velike. Kada smo 1993. godine prvi put obilježili taj dan, svega nas desetak došlo je iz Nuštra do mosta na Vuki, bio je to mukotrpan put. No, kolona je iz godine u godinu bivala sve većom i datum tragedije Vukovara definitivno je do danas postao dio kolektivnog sjećanja naroda. I neka me slobodno opovrgnu ako mogu, ali tvrdim da nitko osim Pape ne može u Hrvatskoj na jednom mjestu okupiti i homogenizirati toliko ljudi koliko to može sjećanje na tragediju Vukovara. Očekujem da će se to kolektivno sjećanje prenositi i na buduće generacije”, istaknuo je Mladi Jastreb.

DIRLJIVA ISPOVIJEST JEDNOG VUKOVARCA: ‘To su moji heroji, ljudi o kojima se ne piše…’

“Rat je tamo i dalje prisutan na svakom koraku”

O odnosu državnih vlasti prema Vukovaru često se govori da je “maćehinski” i da se grada-heroja sjete samo u vrijeme tužne obljetnice.

Borković je nezadovoljan onime što je do danas učinjeno za taj grad.

“Mi možemo govoriti o raznim administracijama različitih vlasti i rezultatima svih njih ne možemo biti zadovoljni. Znamo li da je od mirne reintegracije prošlo dvadeset godina, pa ako tu činjenicu usporedimo s pozicijom Njemačke nakon Drugog svjetskog rata, odnosno onime kako je Njemačka izgledala 1965. u odnosu na 1945. godinu, vidimo kakvo je stanje na prostoru istočne Slavonije, naročito u Vukovaru. Stanovništvo se nije vratilo, danas je u Vukovaru manje ljudi nego što ih je bilo kada je grad bio opkoljen, gospodarstvo je uništeno… A ljudi tamo, nažalost, i dalje žive u dva odvojena svijeta, s odvojenim vrtićima, školama i svim ostalim. Drugim riječima, integracija nije završila na način kako je trebala biti završena. Problema je mnogo i dok oni ne budu riješeni, rat će ondje, bez obzira na obnovu, i dalje biti prisutan na svakom koraku”, kazao je Borković za naš portal povodom 26. obljetnice vukovarske tragedije.

ZLOČIN BEZ KAZNE: Tko je sve odgovarao za masakr 1991. godine u Vukovaru? Baš nitko