POSLA IMA, ALI NITKO NEĆE RADITI? Ovo je druga strana priče: ‘Kad slušam dok kukaju da ne mogu pronaći radnike…’

Hrvatska je postala jedno od top turističkih odredišta, a sukladno s tim stigla je i potreba za većim brojem turističkih djelatnika. Mjesecima prije sezone u medijima su se mogle čitati priče ugostitelja koji su se žalili da ne mogu pronaći sezonske radnike. Zašto je to tako možda će rasvijetliti primjer žene koja je zaista željela odraditi sezonu, ali je niti jedan poslodavac nije htio primiti, unatoč iskustvu i volji.

U mjesecu srpnju objavljeno je kako u turizmu nedostaje otprilike 2700 radnika, bez obzira na to što je na burzi rada 170.000 nezaposlenih. Dio građana koji su tražili posao i nadali se da će ga imati barem tijekom ljetne sezone, nemalo su se iznenadili odbijenicama koje su dobili.

Unatoč iskustvu, odbijena jer je prekvalificirana

To se dogodilo i visokoobrazovanoj komunikologinji i politologinji koja je početkom godine krenula u lov na radno mjesto u sezoni. Vlatka Vužić neko je vrijeme radila kao turistički pratitelj, a kao studentica radila je i pomoćne poslove u hotelima i kuhinjama, tako da joj rad u turističkom sektoru nije nepoznanica. S obzirom na to da je čula kako nedostaje sezonaca, bila je uvjerena da će pronaći posao. Nadala se poziciji recepcionerke.

Javljala se na različite oglase za poslove koji bi se trebali početi odrađivati u predsezoni. Na brojne molbe nije dobila nikakav povratan odgovor, a kod onih koji su je pozvali na razgovor ubrzo se razočarala. Razgovori bi obično završavali insinuacijama da je prekvalificirana te da, s obzirom na kvalifikacije koje ima, neće dugo ostati u tom sektoru.



‘Do razgovora o plaći i uvjetima ni s jednim od tih poslodavaca u turizmu nisam ni došla’, rekla je Vužić koja je molbe slala poslodavcima diljem obale, ali i na otocima.

Ispričala je kako je protekao jedan od razgovora za posao recepcionerke jednog od lanaca hotela.

Htjela se prilagoditi, ali ni to nije bilo dovoljno

‘Pitali su me: ‘Jeste li vi sigurni da biste se bili spremni preseliti na more šest mjeseci?’ Sve su to legitimna pitanja. Rekla sam – naravno da bih. Nisam zaposlena, imam iskustva u turizmu i želim raditi sezonu, svejedno mi je hoćete li me poslati na sjever ili jug, spremna sam se prilagoditi vašim potrebama. Gospođa s kojom sam razgovarala, na jedinom intervjuu na koji sam bila pozvana, mi je rekla: ‘Meni ovaj vaš CV govori da ste vi radili na nekim višim pozicijama. Sumnjam da biste bili zadovoljni na ovoj poziciji (recepcionerke). Vjerojatno biste posao napustili čim biste dobili bolju ili stalnu ponudu. Znate li vi što vas sve čeka? Odmah mi je bilo jasno da mi se više neće javiti. Razumjela bih da sam slala molbe, tj. ponude za zaposlenje s nekom očekivanom plaćom pa da su procijenili da sam u traženjima pretjerala pa mi se zato nisu javljali. Ne, o plaći nikada nije bilo ni riječi, tj. do tog dijela nismo uspjeli doći’, ispričala je za dnevnik.hr.

Vužić je naposljetku uspjela pronaći posao, iako ne u sektoru turizma. Kaže kako ona nije jedinstven slučaj.

‘Kukaju da ne mogu naći radnike, a ponude ignoriraju’

‘Frustrira me to kad slušam kako kukaju da ne mogu pronaći radnike, a znam kako su izignorirali moje ponude i znam da nisam jedinstven slučaj. To je žalosno. Godinama sam radila u turizmu i na terenu kao pratitelj, a i u agencijama u operativnom dijelu. Bila sam stalno u kontaktu s hotelijerima, mnogo puta rješavala razne situacije bilo na mjestu događaja, bilo telefonski s recepcijom, tako da imam sliku o tome kako taj posao izgleda i što zahtijeva’, kazala je Vlatka.

Ona smatra kako poslodavci traže jeftinu radnu snagu i da je u tome glavni problem.

‘Mislim da većina njih traži iskusne radnike, one koji znaju mnogo, a pristaju da ih se plati malo. Osim toga, muka naših sezonskih radnika su loši uvjeti smještaja. To sam iskusila radeći u sezoni kao studentica pa sam na to računala i ovom prilikom. Istina, hotelijeri i sami to priznaju i najavljuju da će raditi na tome pa se nadam da će tako i biti. Zbog svih onih koji će posao u sezoni dobiti’, zaključila je.