POSKUPLJUJE STRUJA: Viši računi već za srpanj, evo koliko će iznositi po novom, a novih poskupljenja bi moglo biti i na jesen

Ministar zaštite okoliša i energetike, Tomislav Ćorić, kroz nekoliko narednih dana objavit će najavljivano poskupljenje električne energije za sve potrošače – i građanstvo i gospodarstvo. Do poskupljuja dolazi zbog podizanja naknade za poticanje obnovljivih izvora energije, što je Vlada najavila još početkom svibnja, no do danas nije krenula s provođenjem te odluke.

Ta će naknada rasti sa sadašnje tri i pol lipe po svakom potrošenom kilovatsatu na sedam i pol lipa, što znači da će kućanstvu s prosječnom potrošnjom od 3.600 kWh godišnje račun za struju porasti sa sadašnjih 3.270 kuna za oko 170 kuna godišnje.

Prema pisanju Novog lista, nova će se naknada potrošačima početi obračunavati u kolovozu za račune iz srpnja, što znači da će na snazi biti od 1. srpnja, a to pak znači da će prosječan račun i dalje biti manji nego u 2016. godini, budući da je s prvim danom ove godine smanjen PDV na isporuku struje na 13 posto.

ČEKAJU LI NAS DRASTIČNO VEĆE CIJENE STRUJE? Zbog neodgovornosti Vlade i odugovlačenja, računi bi mogli porasti za 280 kuna



DRASTIČNO POSKUPLJENJE: Cijene struje u siječnju skočile više nego u zadnjih pet godina

Vlada odugovlačila s poskupljenjem

Iako je najava Vlade da se od početka svibnja ove godine kilovatsat električne energije plaća sedam lipa više do najavljenog poskupljenja još nije došlo. No razlog nije nagla promjena mišljenja Vlade, već njena nemarnost i neodgovornost jer je, nakon raspada koalicije HDZ-a i Mosta, odluka stavljena na čekanje. U međuvremenu se svakodnevno gomilaju dugovi države prema proizvođačima s kojima je potpisan ugovor o većoj naknadi što znači da bi uskoro moglo doći do mnogo većeg poskupljenja od onog prvotno najavljenog.

Ćorić je ovome sada očito stao na kraj pa će građani više račune dobiti već u srpnju. Dugočekivano poskupljenje bilo je neminovno zbog činjenice da za poticanje proizvodnje energije iz sunca i vjetra, biomase te drugih obnovljivih izvora, nedostaje jako puno novaca.

Skuplja proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora potiče se i obvezom prema kojoj svi opskrbljivači energije – HEP, RWE, GEN-I i drugi, kupuju skuplju energiju proizvedenu na ‘zeleni’ način te je dalje prodaju svojim potrošačima, piše spomenuti list, dodavši kako je država dužna, po visokim cijenama, otkupiti svu energiju koju »obnovljivci«, najviše vjetroelektrane, proizvedu, za što samo u prvih šest mjeseci ove godine, nedostaje 90 milijuna kuna.

Nova poskupljenja na pomolu?

S obzirom da je spomenuti manjak novca i dalje problem koji se, čak i s poskupljenjem naknade na 7,5 lipa neće riješiti, već najesen bi moglo doći do novog poskupljenja.

Ostaje dakle, činjenica da Vlada mora osmisliti neki novi i učinkoviti model unutar kojeg će se namaknuti dovoljno novca za “zelene” proizvođače bez da to redovno bude na štetu potrošača.